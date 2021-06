Gesundheitszentrum Appenzell: So sieht das zukünftige Angebot aus

Innerrhoder Spitalpolitik Der Kanton soll 80 Prozent der Betreuungs- und Pensionskosten übernehmen: Standeskommission legt erneuten Bericht zum zukünftigen Angebot am Gesundheitszentrum Appenzell vor Am Gesundheitszentrum Appenzell ist ein Angebot im Bereich der Kurzzeit- und Übergangspflege geplant. Vorgesehen sind sechs Betten, wie der neuste Bericht der Standeskommission aufzeigt. Ein Problem sind die hohen Kosten, welche für die Patienten anfallen würden. Claudio Weder 18.06.2021, 05.00 Uhr

In Innerrhoden stehen Veränderungen im Gesundheitswesen an: Das Stimmvolk hat am 9. Mai entschieden, definitiv auf den Bau des neuen Spitals (AVZ+) zu verzichten. Ebenso wird infolge der Kündigung der Zusammenarbeit mit dem Ausserrhoder Spitalverbund die stationäre Abteilung Ende Juni geschlossen. Am Montag behandelt der Grosse Rat einen Zwischenbericht der Standeskommission, in welchem die zukünftige Angebotsstruktur skizziert und die finanzielle Entwicklung aufgezeigt wird. Nachfolgend klären wir die aktuell wichtigsten Fragen rund um die Zukunft des Gesundheitszentrums Appenzell.

Welche Veränderungen im Gesundheitswesen kommen ab dem 1. Juli auf Innerrhoden zu?

Ab dem 1. Juli kann das Spital Appenzell nicht mehr als akutsomatisches Spital betrieben werden. Das heisst: Die stationäre Spitalversorgung wird künftig durch die ausserkantonalen Spitäler gewährleistet, in erster Linie durch die Spitäler in Herisau und St. Gallen. Mit dem Wegfall der Ärzte der Inneren Medizin kann im Weiteren auch der 24-Stunden-Notfalldienst nicht mehr betrieben werden. Die Notfallversorgung bleibt allerdings weiterhin gewährleistet (siehe Artikel hier).

Wie sieht das zukünftige Angebot am Gesundheitszentrum aus?

Im ambulanten Bereich bleibt das Angebot erhalten. Auf dem Areal des kantonalen Gesundheitszentrums wird weiterhin eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis geführt. «Ziel ist es, die bereits bestehenden Angebote zu stärken und falls nötig zu ergänzen», schreibt die Standeskommission. Gleichzeitig soll ein neues stationäres Angebot im Bereich der Kurzzeit- und Übergangspflege (Arbeitstitel KÜP) entstehen. Im Vordergrund stehen die «individuelle, situationsgerechte Pflege sowie der Zugang zu verordneten Therapien in Situationen, die keine ständige Anwesenheit eines ärztlichen Dienstes benötigen».

An wen richtet sich dieses Angebot?

Es richtet sich an Menschen mit einem vorübergehend erhöhten Pflegebedarf – zum Beispiel bei einer akuten Erkrankung oder nach einem Unfall – oder dient zur kurzzeitigen pflegerischen Betreuung, und Überwachung nach einem ambulanten Eingriff. Zudem kann das Angebot von Menschen mit einem vorübergehend erhöhten Pflegebedarf nach einer Behandlung in einem Akutspital sowie von Menschen in einer Sterbesituation beansprucht werden.

Wie gross ist in Innerrhoden der Bedarf dafür?

Laut Standeskommission zeigt eine Analyse, dass im Kanton der Bedarf für die Fortführung eines kleinen stationären (Pflege-)Angebots besteht. Dieses deckt vor allem den Bedarf der älteren Bevölkerung und der Hausärztinnen und -ärzte. Die Hausärztinnen und -ärzte sind zudem bereit, die medizinische Betreuung für ihnen bekannte Patientinnen und Patienten zu übernehmen. Für die KÜP sind total sechs Betten vorgesehen. «Dies ist aus pflegerischer Sicht das Minimum, um die Station effizient und rund um die Uhr betreiben zu können», heisst es im Bericht. Es wären auch Varianten mit höheren Bettenzahlen denkbar (9 oder 12 Betten). Diese Annahmen sind laut Standeskommission im Moment aufgrund des ermittelten Bedarfs jedoch nicht realistisch.

Was kostet die KÜP?

Die Patientinnen und Patienten, die von der KÜP Gebrauch machen wollen, müssen einen namhaften Beitrag selber finanzieren. Bei einem normalen Spitalaufenthalt werden die Kosten für Pension und Betreuung in der Regel vollständig übernommen – in der Kurzzeit- und Übergangspflege hingegen nicht. Pro Aufenthaltstag müssten die Patienten also zwischen 170 bis 240 Franken selber bezahlen. Die Standeskommission sieht dies als ein Problem:

«Damit fehlt aus Sicht der Patientinnen und Patienten ein Anreiz, vom Angebot der KÜP Gebrauch zu machen.»

Um dem Projekt KÜP dennoch eine Chance zu geben, müsse diesem Fehlanreiz entgegengewirkt werden. Die Standeskommission schlägt vor, dass der Kanton 80 Prozent der Pensions- und Betreuungskosten übernimmt.

Warum ist das neue Angebot nicht auf einer Spitalliste?

Das Angebot erfüllt laut Standeskommission die Anforderungen nicht, um auf einer kantonalen Spitalliste aufgenommen zu werden. Auch im Rehabilitationsbereich sei es «sehr schwierig» bis «unmöglich», mit dem reduzierten internistischen Angebot auf eine Spitalliste zu kommen. Dazu komme, dass ein Listenspital ein umfassenderes Spektrum anzubieten habe und somit hinsichtlich der Bereiche Personal und Infrastruktur breiter aufgestellt werden müsste. Es wären zudem dafür allgemeine und leistungsspezifische Qualitätsanforderungen inklusive Mindestfallzahlen zu erfüllen. Schweizweit sind diesbezüglich verschiedene Bestrebungen im Gange, wodurch es mittelfristig wohl unmöglich sein werde, als sehr kleine Rehaklinik zu bestehen und die geltenden Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Mit welchen Fallzahlen rechnet die Standeskommission?

Die Standeskommission rechnet im ambulanten Bereich mit jährlichen Fallzahlen von 2040 bis 2240. Die ambulanten Covid-19-Fälle sind im Berechnungsmodell jedoch nicht mitberücksichtigt. Die ambulanten Fallzahlen gehen im Vergleich zu denjenigen des Jahrs 2020 stark zurück. «Dies vor allem aufgrund des Wegfalls der nicht elektiven Fälle in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie sowie Innere Medizin», heisst es im Bericht. Ein weiterer Faktor, welcher beim Berechnungsmodell evaluiert worden ist, ist die Übernahme des gesamten Labors (inklusive Mitarbeitende) durch das Zentrallabor des Kantons St.Gallen (ZLM). Erste Gespräche sind laut Standeskommission bereits geführt worden. Ziel sei es, dass das Labor aus wirtschaftlichen Gründen per Ende 2021 durch das ZLM übernommen wird.

Welche finanziellen Aussichten hat das Gesundheitszentrum mit dem neuen Angebot?

Die Standeskommission hat in ihrem Bericht verschiedene Szenarien berechnet. In Variante 1 geht sie von einer minimalen Auslastung der KÜP von 40 Prozent und 2040 ambulanten Fällen aus. In diesem Szenario würde das Gesundheitszentrum einen jährlichen Verlust von 2,4 Millionen Franken schreiben. Rechnet man die gemeinwirtschaftlichen Leistungen in der Höhe von 0,8 Millionen sowie den Finanzierungsbeitrag des Kantons an die KÜP in der Höhe von 0,3 Millionen Franken hinzu, beläuft sich der Gesamtaufwand des Kantons auf 3,4 Millionen Franken.

Bei einer anderen Variante geht die Standeskommission von einer Auslastung der KÜP von 80 Prozent und Fallzahlen im ambulanten Bereich von 2256 aus. In diesem Szenario würde sich der jährliche Gesamtaufwand des Kantons auf 2,9 Millionen Franken belaufen. Ein Vergleich zum Spitalbetrieb: Dieser kostete den Kanton im Jahr 2020 rund 5,4 Millionen Franken.