Kommentar Innerrhoder Regierung verzichtet auf Spitalneubau: Eine späte, aber richtige Kehrtwende Weil die Zusammenarbeit mit dem Ausserrhoder Spitalverbund nicht längerfristig bestehen bleibt, stoppt die Innerrhoder Standeskommission das Spitalneubauprojekt AVZ+. Der Entscheid ist richtig. In Zeiten von Umwälzungen im Gesundheitswesen ein neues Spital zu bauen, wäre absurd. Zudem zeigt sich nun, wie stark das Projekt von auswärtigen Partnern abhängig war. Claudio Weder 20.11.2020, 16.25 Uhr

Claudio Weder, Redaktor «Appenzeller Zeitung». Bild: Urs Bucher

Jetzt ist es definitiv: Das umstrittene Spitalneubauprojekt von Appenzell soll gestoppt werden. Dies hat die Innerrhoder Standeskommission am Freitag entschieden. Auslöser: Der Spitalverbund Ausserrhoden (Svar) hat die Zusammenarbeitsverträge im Bereich der Allgemeinen Inneren Medizin per Ende Juni 2021 gekündigt. Die Kehrtwende in der Innerrhoder Spitaldebatte kommt spät – aber sie die einzig richtige Entscheidung.

Die Schuld nun den Ausserrhodern geben zu wollen, ist falsch und zu einfach. Zu lange hat die Standeskommission auf das Prinzip Hoffnung gesetzt und sich geweigert, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Das Projekt stand von Anfang an auf wackeligen Beinen. Nachdem die Landsgemeinde 2018 dem Kredit in der Höhe von 41 Millionen für den Neubau des Spitals Appenzell zugestimmt hatte, verschlechterten sich die stationären Fallzahlen massiv.

Der Betrieb steckt tief in den roten Zahlen. An eine Besserung konnten nur die grössten Optimisten glauben. Doch statt früh die Reissleine zu ziehen, hat die Regierung den definitiven Entscheid lange hinausgezögert. Sie setzte dabei die Hoffnungen in den Ausserrhoder Spitalverbund, die sich nun aber zerschlagen haben.

Die Standeskommission ist zum Glück zur Vernunft gekommen. Nun muss sie auch das Volk überzeugen, denn die Landsgemeinde hat das letzte Wort. In Zeiten von grossen Umwälzungen im Gesundheitswesen mitsamt Spitalschliessungen weiter an dem Neubau festzuhalten, wäre absurd. Zudem zeigt sich nun eindrücklich, wie widersprüchlich das Projekt war. Wer wie die Standeskommission auf Biegen und Brechen eine unabhängige Spitalversorgung anstrebt, der darf nicht so abhängig von auswärtigen Partnern sein. Zu Recht wird das Projekt nun eingestampft.