Innerrhoder Bauherr und Jagdverwalter vom Amtsgeheimnis entbunden

Innerrhoder Jagd-Knatsch Wegen Strafanzeige: Bauherr und Jagdverwalter werden vom Amtsgeheimnis entbunden Im Ermächtigungsverfahren werden Ruedi Ulmann und Ueli Nef gegenüber den untersuchenden Behörden vom Amtsgeheimnis entbunden. Selina Schmid 17.12.2021, 15.07 Uhr

In der Strafanzeige werden Ueli Nef und Ruedi Ulmann unter anderem beschuldigt, an verbotenen Jagden teilgenommen zu haben. (Symbolbild) Fabio Baranzini / Oltner Tagblatt

Der Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann und der kantonale Jagdverwalter Ueli Nef wurden im Zusammenhang mit der im August gegen sie eingegangenen Strafanzeige vom Amtsgeheimnis entbunden. Das teilt die Standeskommission am Freitag mit.

Zur Prüfung der Vorwürfe hatt die Standeskommission den ausserordentlichen Staatsanwalt Franco Passini eingesetzt. Er hat ein Ermächtigungsverfahren eingeleitet. Dieses sei noch pendent, wie Passini auf Anfrage erklärt.

Ulmann und Nef sind, ähnlich der parlamentarischen Immunität, als Mitglieder der Verwaltung vor querulatorischen Anzeigen geschützt. Im Ermächtigungsverfahren werden die Mitglieder der Standeskommission entscheiden, ob es sich bei der Anzeige um eine solche querulatorische Anzeige handelt. Erst dann könnte Franco Passini eine Untersuchung gegen die Beschuldigten eröffnen.

Die Standeskommission schreibt in ihrer Mitteilung, dass Ulmann und Nef im Ermächtigungsverfahren zur Wahrung ihrer Verteidigungsrechte möglicherweise Sachverhalte offenlegen müssen, die dem Amtsgeheimnis unterliegen. Damit sie sich nicht strafbar machen, hat die Standeskommission unter Ausstand von Ruedi Ulmann beschlossen, sie bezüglich der gegen sie erhobenen Vorwürfe vom Amtsgeheimnis zu entbinden.

Vorwürfe der Tierquälerei und Amtsmissbrauch

Franco Passini führt aus: «Die Entbindung vom Amtsgeheimnis bedeutet, dass die betreffende Person Aussagen über Geheimnisse machen kann, die ihr in ihrer amtlichen Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden sind oder die sie bei der Ausübung ihres Amtes wahrgenommen hat.»

Die Strafanzeige liegt der «Appenzeller Zeitung» vor. Ein Jäger, der anonym bleiben will, hatte sie Ende August eingereicht. Er beschuldigt Jagdverwalter Ueli Nef unter anderem der Tierquälerei, des Amtsmissbrauchs und der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Auch soll er an verbotenen Jagden teilgenommen haben. Die Vorwürfe in der Anzeige wurden bereits im Frühling durch den Zürcher Anwalt Markus Gottstein untersucht. Gottstein entlastete Nef im Bericht.

Bauherr Ruedi Ulmann wird in der Anzeige vorgeworfen, dass die Untersuchung durch Gottstein nicht neutral gewesen sei. Ulmann soll, so der andere Vorwurf der Anzeige, ausserdem an einer verbotenen Jagd beteiligt gewesen sein.

Nef und Ulmann bestritten die Vorwürfe Anfang September vehement. Auch Landammann Roland Dähler hatte sich hinter den Untersuchungsbericht durch Gottstein gestellt. Für Ueli Nef und Ruedi Ulmann gilt die Unschuldsvermutung.