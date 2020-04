Innerrhoder Führungsstab befürchtet: Das schöne Wetter lockt zu Ausflügen und Wanderungen – auch im Alpsteingebiet

Grossandrang im Alpstein während Coronakrise: Innerrhoder Behörden bitten, auf Wanderungen und die Anreise mit dem öV zu verzichten

Viele Menschen suchen in der Coronakrise einen Ausgleich in der Natur. Die Bevölkerung wird eindringlich gebeten, der Empfehlung des Bundesrats zu folgen und zu Hause zu bleiben. Für einen Spaziergang an der frischen Luft empfiehlt sich die unmittelbare Umgebung des eigenen Wohnorts.