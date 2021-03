Innerrhoden Zwei Mitglieder der Standeskommission müssen am 9. Mai zur Wahl antreten Die meisten Mitglieder der Standeskommission sind bereits in stiller Wahl wiedergewählt. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless und Landesfähnrich Jakob Signer müssen jedoch noch zittern, weil Gegenkandidaturen vorliegen. Auch die Wahl des Landammanns ist noch ausstehend. Claudio Weder 29.03.2021, 05.00 Uhr

Gegen die Absage der Landsgemeinde ist eine Beschwerde beim Bundesgericht eingegangen. Bild: Hanspeter Schiess

Anonyme Gruppierungen kämpfen für eine Durchführung der Landsgemeinde auf dem Bleiche-Areal. Drei Personen, die ebenfalls anonym bleiben wollen, reichen beim Bundesgericht eine Beschwerde wegen der abgesagten Landsgemeinde ein und machen Druck auf den Grossen Rat. Das Ehepaar Schmutz schlägt aus persönlicher Unzufriedenheit gegenüber der Justiz 16 Kandidatinnen und Kandidaten für ein Amt in der Standeskommission oder im Kantonsgericht vor. Dies zeigt: Die Stimmung in Appenzell Innerrhoden, eineinhalb Monate vor den beiden Urnengängen, ist angespannt.

Ob die Urnenabstimmungen am 9. und 16. Mai wie geplant durchgeführt werden können oder ob es trotzdem eine Landsgemeinde und Bezirksgemeinden geben wird, ist vom Urteil des Bundesgerichts abhängig. Bis zum 12. April hat die Standeskommission die Möglichkeit, ihren Entscheid, die Landsgemeinde abzusagen, zu rechtfertigen. Die Standeskommission geht jedoch davon aus, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. Weshalb sie die Vorbereitungen auf die Urnenabstimmungen weiterführt.

Ob Landsgemeinde oder Urnengang: Die Ausgangslage ist allemal spannend. Zur Abstimmung gelangen der kontrovers diskutierte Stopp des Spitalneubauprojekts oder der Gegenvorschlag zur Initiative Pro Windenergie. Umstritten könnte auch der Kredit für die Breitbanderschliessung sein. An der vergangenen Session des Grossen Rates stiess das Vorhaben aufgrund einer laufenden Untersuchung der Wettbewerbskommission auf Kritik.

Spannung versprechen neben den Sachgeschäften aber auch die Bestätigungswahlen der Standeskommissionsmitglieder. Kürzlich wurde bekannt, welche der vorgeschlagenen Personen zur Wahl antreten werden. Die Innerrhoder Ratskanzlei hat vergangene Woche die Liste mit allen zur Wahl stehenden Personen im «Appenzeller Volksfreund» publiziert. Von den 26 eingegangenen Vorschlägen waren drei ungültig. Zehn vorgeschlagene Personen unterstehen nicht mehr dem Amtszwang –weil sie entweder über 65 Jahre alt sind oder bereits während acht Jahren ein politisches Amt ausübten – und lehnen eine Wahlteilnahme ab. Die restlichen zwölf unfreiwillig Nominierten müssen zur Wahl antreten, ob sie nun wollen oder nicht.

Rüegg Bless und Signer müssen zur Wahl antreten

Das heisst: Die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts, welche jedes Jahr neu bestätigt werden müssen, können nicht mehr einfach «durchspazieren». Letztes Jahr war dies anders: Weil innerhalb der Frist keine Gegenvorschläge eingegangen sind – für das Einreichen eines Gegenvorschlags waren zehn Unterschriften nötig –, waren Mitte März bereits 90 Prozent der Behördenmitglieder in stiller Wahl wiedergewählt.

Monika Rüegg Bless wurde im August 2020 zur Frau Statthalter gewählt. Bild: PD

Unter den Standeskommissionsmitgliedern, welche in diesem Jahr um ihr Amt bangen müssen, sind Frau Statthalter Monika Rüegg Bless und Landesfähnrich Jakob Signer. Erstere muss am 9. Mai gegen Stephanie Bieri und Barbara Nef-Inauen antreten. Für das Amt von Jakob Signer sind Nicola Moser, Arno Schönenberger und Bea Hermann vorgeschlagen. Ebenso liegen gegen sieben Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter sowie gegen ein Mitglied des Bezirksgerichts Appenzell Gegenkandidaturen vor.

Jakob Signer wurde 2019 als Nachfolger des verstorbenen Martin Bürki zum Landesfähnrich gewählt. Bild: PD

Dass ausgerechnet Monika Rüegg Bless und Jakob Signer, zwei Spitalgegner, daran glauben müssen, ist wenig überraschend. Nicht nur die Absage der Landsgemeinde scheint vielen Innerrhoderinnen und Innerrhodern sauer aufzustossen. Auch wegen des geplanten Abbruchs des Spitalneubauprojekts liegt Unmut in der Luft: Mit einer Unterschriftensammlung kämpft zurzeit eine Personengruppe rund um Albert Rusch für den Erhalt der stationären Abteilung am Spital Appenzell. Dieselben Leute machen sich gleichzeitig mittels Inserat im «Appenzeller Volksfreund» für Barbara Nef-Inauen als neue Frau Statthalter stark. «Wenn der Naturverstand und das Herz bei einem Teil der Regierung zu wenig Einfluss auf ihre Entscheidungen haben, ist das alles andere als ein Segen für Land und Volk», kritisieren die Urheber.

Wahl des Landammanns noch ausstehend

Roland Dähler, zurzeit stillstehender Landammann, ist als regierender Landammann vorgeschlagen. Bild: PD

Alle übrigen Amtsträgerinnen und Amtsträger können aufatmen: Sie sind wiedergewählt, weil entweder keine Gegenvorschläge eingegangen sind, diese ungültig waren oder die vorgeschlagenen Personen nicht antreten wollten. Offen ist die Wahl des regierenden Landammanns: Nach zweijähriger Amtszeit von Roland Inauen steht nun ein Wechsel an. Die Wahl von Roland Dähler wird offen durchgeführt. Es ist die einzige Neubesetzung, die übrigen Wahlen sind Bestätigungswahlen.

Eine Woche nach dem kantonalen Urnengang stimmen auch die Bezirke über die wichtigsten Sachgeschäfte ab und wählen ihre Amtsträgerinnen und Amtsträger. In Gonten hat der regierende Hauptmann Walter Wetter seinen Rücktritt bekanntgegeben. Auch Sepp Neff, regierender Hauptmann in Schlatt-Haslen, tritt zurück. Beide Ämter sind neu zu besetzen. In Schwende soll das Amt des stillstehenden Hauptmanns neu besetzt werden. In den Bezirken Rüte, Schlatt-Haslen und Gonten ist nach Rücktritten von Gerlinde Neff-Stäbler, Sepp Neff und Sepp Koch zudem je ein Sitz im Grossen Rat vakant. Offizielle Kandidatinnen und Kandidaten sind bislang aber keine bekannt.