Innerrhoder Bauherr rechtfertigt Abschüsse im Jagdbanngebiet

Innerrhoden Streit um Abschuss von Hirschen: «Umweltverbände wurden immer in die Entscheidungsfindungen einbezogen» – Bauherr Ruedi Ulmann wundert sich über Kritik Das Mitglied der Innerrhoder Standeskommission wehrt sich gegen den Vorwurf, dass Abschüsse von Hirschen das einzige Rezept gegen deren zunehmende Verbreitung im Jagdbanngebiet sei. Andere Massnahmen seien im kleinteiligen Gebiet nicht so schnell umzusetzen. Karin Erni 12.08.2022, 17.00 Uhr

Auch dieses Jahr hätten im Jagdbanngebiet Säntis wieder 20 Hirsche erlegt werden sollen, um den Bestand zu regulieren. Bild: Arno Balzarini / KEYSTONE

Die Umweltverbände Pro Natura und WWF haben am Donnerstag bekanntgegeben, dass sie die diesjährige Verfügung zur Bestandesregulierung im Jagdbanngebiet anfechten. Gemäss dieser hätten in der kommenden Saison 20 Hirsche durch die Jagdaufsicht erlegt werden dürfen. Diese Art der Hirschregulierung wird in Innerrhoden seit zehn Jahren betrieben und ist aus Sicht von Pro Natura und WWF bundesrechtswidrig.

Ruedi Ulmann, Vorsteher des Innerrhoder Bau- und Umweltdepartements Bild: PD

Der Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann zeigt sich auf Anfrage erstaunt über das Vorgehen: «Wir hatten stets ein gutes Einvernehmen mit den Umweltverbänden und sie wurden immer in die Entscheidungsfindungen miteinbezogen. Insbesondere waren sie an der Ausarbeitung des 2017 verabschiedeten Wald-Hirsch-Konzepts beteiligt.» Dieses Konzept sieht insgesamt 27 Massnahmen in den Bereichen Forst, Landwirtschaft, Jagd und Freizeit vor.

Konzeptumsetzung wird bemängelt

Die Verbände monieren nun aber, dass die damals vereinbarten Massnahmen bisher nur unzureichend umgesetzt worden sind. Einzig die jagdlichen Massnahmen, zu der die schwerpunktmässige Bejagung im Jagdbanngebiet Säntis gehört, würden realisiert. Die Massnahmen im Bereich Wald würden erst seit zwei Jahren intensiviert und auch in den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus hapere die Umsetzung. Dieser Ansicht war 2020 auch das Bafu. Es hat dem Kanton damals keine weitere Abschussgenehmigung erteilt. Der Grund: Die Umsetzung der Massnahmen aus dem Wald-Hirsch-Konzept sei zu unausgewogen.

Dem widerspricht Ulmann: «Die Standeskommission hat letztes Jahr beschlossen, die Alpbewirtschaftenden in den Jahren 2022 bis 2025 in ihren Anstrengungen beim Ersetzen von Stacheldrahtzäunen finanziell zu unterstützen und dafür 120’000 Franken bewilligt.» In den vergangenen Jahren seien auch vielerorts unter Mithilfe der Jägerschaft bereits Stacheldrähte entfernt worden, so Ulmann.

«Es war nicht ganz einfach für die dafür zuständigen Ämter, die vielen Grundeigentümer von einer solchen Änderung zu überzeugen.»

Bei den forstlichen Massnahmen streicht er die kürzlich erfolgten Holzschläge im Bereich Helchenwald beim Lehmen hervor. «Die dortigen Waldverjüngungsmassnahmen und Lebensraumaufwertungen werden das Nahrungsangebot für die Wildtiere verbessern und künftig Verbissschäden reduzieren», so Ulmann. «Es war für das verantwortliche Forstpersonal eine wahre Herkulesaufgabe, die Waldeigentümer mit ihren teils kleinen Parzellen für das Vorhaben zu gewinnen. Das Gelände ist schwierig und es musste mit Hilfe von Seilbahnen geholzt werden.»

Wildruhegebiete nicht vom Tisch

Dass die nun eingereichte Verbandsbeschwerde eine Retourkutsche für die Ablehnung der Wildruhezonen an der diesjährigen Landsgemeinde sind, glaubt Ulmann nicht. «Die Wildruhegebiete sind nicht vom Tisch. Die Vorlage wurde lediglich zurückgewiesen.» Die Landsgemeinde habe dem Grossen Rat damit einen klaren Auftrag erteilt: Das Gebiet Sonnenhalb soll ersatzlos gestrichen und das Gebiet Bruggerwald überdacht werden. Dazu sollen Regeln geprüft werden, die eine periodische Neubeurteilung der Schutzzonen ermöglichen. Das Baudepartement werde nun eine neue Vorlage ausarbeiten, so Ulmann. «Wir werden aber das Wald-Hirsch-Konzept weiterverfolgen.»