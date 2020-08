Appenzell Innerrhoden strebt den Ostschweizer Spitzenplatz bei den Firmensteuern an Bei einem Ja am 23. August zur Steuerreform verfügt Appenzell Innerrhoden über die tiefsten Firmensteuern in der Ostschweiz. Jesko Calderara 04.08.2020, 05.00 Uhr

Das revidierte Innerrhoder Steuergesetz sieht Erleichterungen für Firmen und natürliche Personen vor.

Als einer der letzten Kantone der Schweiz plant Appenzell Innerrhoden eine Unternehmenssteuerreform. Damit soll der Wegfall der international nicht mehr akzeptierten Steuerprivilegien für sogenannte Statusgesellschaften kompensiert werden. In Innerrhoden sind davon rund 70 Holding- und 15 Verwaltungsgesellschaften betroffen. Auf Bundesebene wurde die Vorlage am 19. Mai 2019 angenommen. In knapp drei Wochen entscheiden die Stimmberechtigten in Innerrhoden nun über eine Revision des Steuergesetzes, die unter anderem eine Senkung der Gewinnsteuern für Firmen und die Einführung neuer Instrumente vorsieht.

Eigentlich hätte die Landsgemeinde darüber befinden sollen. Aufgrund der Coronapandemie findet nun aber eine Urnenabstimmung statt.

Experten beurteilen die Vorlage positiv. Thomas Hilty, Steuerkonsulent bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO sagt:

«Sie erscheint insgesamt ausgewogen und trägt den Besonderheiten der volkswirtschaftlichen Struktur in Innerrhoden Rechnung.»

Im Gegensatz zu anderen Kantonen werde auf die Einführung jener Entlastungen verzichtet, von denen nur sehr wenige kantonale Unternehmen Nutzen ziehen könnten. Als Beispiel nennt Hilty einen «Superabzug» auf Forschungs- und Entwicklungskosten.

Ostschweizer Kantone liegen nahe beieinander

Interessant ist im Bereich Unternehmenssteuern der regionale Steuervergleich. Im Zug der Reform beim Bund haben mehrere Kantone die Gewinnsteuern gesenkt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Am wenigsten Steuern bezahlen Firmen in der Ostschweiz bis anhin in Ausserrhoden. Die Gesamtsteuerbelastung inklusive Bundessteuern beläuft sich auf rund 13 Prozent des Gewinns. Damit belegt Ausserrhoden gar schweizweit einen Spitzenplatz. Der kantonale Gewinnsteuersatz für juristische Personen bleibt allerdings bei 6.5 Prozent. Auf Steuersenkungen wurde in Ausserrhoden bei der Umsetzung der Staf-Vorlage (Steuerreform und AHV-Finanzierung) verzichtet. Falls es an der Urne ein Ja gibt, wird künftig Innerrhoden über die tiefsten Unternehmenssteuern in der Ostschweiz verfügen. Die Gesamtsteuerbelastung soll auf rund 12.7 Prozent sinken.

Der Vorsprung vergrössert sich sogar noch für den Fall, dass Gewinne im Folgejahr ausgeschüttet werden. Im Gegensatz zu den umliegenden Kantonen sieht das Innerrhoder Steuergesetz dafür schon nach altem Recht tiefere Sätze vor. Neu würde sich die Steuerbelastung für ausgeschüttete Gewinne auf 11.5 Prozent belaufen. Damit läge man sogar vor Zug, wo Firmen nach einer Steuerreform noch 11.9 Prozent ihres Gewinns an den Fiskus abliefern müssen. Die anderen Ostschweizer Kantone können da nicht mithalten. Im Thurgau (13.4 Prozent) und vor allem in St.Gallen (14.5 Prozent)sind die Gewinnsteuern höher als in den beiden Appenzeller Kantonen. Schweizweit das teuerste Pflaster ist Bern mit 21.05 Prozent.

Ausgeschüttete Gewinne sollen höher besteuert werden als heute

Ob die Innerrhoder KMU und Gewerbebetriebe von der Steuervorlage profitieren, hängt gemäss Thomas Hilty von der Rechtsform ab. Auch wenn gewisse Neuerungen Selbstständigerwerbende und Personengesellschaften betreffen, wird sich für solche Unternehmen kaum etwas ändern. Die Revision betrifft primär Aktiengesellschaften und GmbH. Diese Kapitalgesellschaften, die bislang keinen privilegierten Steuerstatus nutzten, kommen generell in den Genuss der Steuersenkung für einbehaltene Gewinne. Hilty sagt:

««Werden Unternehmensgewinne allerdings ausgeschüttet, wird deren Steuerbelastung mit dem revidierten Steuergesetz minim höher sein als bisher.»

Nebst diesen Veränderungen bei den Unternehmen gilt es auch die Auswirkungen bei Aktionären mit Wohnsitz in Innerrhoden zu beachten. Falls ein KMU-Besitzer den Gewinn als Dividende bezieht, wird dieses Einkommen künftig nach einem anderen Berechnungsverfahren besteuert als bisher. Die konkreten Auswirkungen würden von der Einkommenskonstellation abhängen, dürften aber im Regelfall nur geringfügig sein, sagt Hilty.