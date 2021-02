Innerrhoden Spitalentscheid soll an der Landsgemeinde fallen +++ Initiative Pro Windenergie: Grosser Rat spricht sich für Gegenvorschlag der Regierung aus Am Montag fielen im Innerrhoder Grossen Rat wichtige Entscheidungen: Neben dem Verzicht auf den Neubau des Spitals Appenzell ging es auch um das Thema Windenergie. Claudio Weder 08.02.2021, 18.05 Uhr

Drei Jahre nachdem die Landsgemeinde den Kredit für den Neubau des Spitals Appenzell gesprochen hatte, kommt das Geschäft erneut vors Volk: Der Grosse Rat hat sich am Montag mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Landsgemeinde über den definitiven Verzicht auf das Bauprojekt AVZ+ entscheiden soll.

Mit diesem Vorgehen waren jedoch nicht alle einverstanden. Die Baukommission etwa verlangte, zuerst die Bedürfnisse und die Möglichkeiten des Gesundheitszentrums zu konkretisieren, bevor eine Landsgemeindevorlage ausgearbeitet wird. Nach der Schliessung der stationären Abteilung sei der Verzicht ohne das Aufzeigen einer zukünftigen Lösung ein schlechtes Zeichen, sagte Patrik Koster, Präsident der Baukommission.

«Wir hätten uns gewünscht, dass die Stimmbürger zum Zeitpunkt des Entscheides bereits wissen, in welche Richtung es gehen soll.»

Der Antrag der Baukommission, das Geschäft zurückzuweisen, wurde vom Grossen Rat jedoch klar abgelehnt.

Diskussion in der Bevölkerung ist «entscheidend»

Reto Inauen (Appenzell) beantragte, das Geschäft erst 2022 an der Landsgemeinde zu behandeln. Voraussichtlich kann die diesjährige Landsgemeinde Ende April wegen Corona nicht durchgeführt werden. In diesem Fall würden erneut Urnenabstimmungen stattfinden. Für Inauen ist es jedoch «absolut entscheidend», dass eine Diskussion zu diesem Thema geführt wird. «Bei einer Urnenabstimmung wäre dies jedoch nicht möglich.»

Grossrätin Angela Koller (Rüte) hatte kein Verständnis für diesen Antrag. Sie steht hinter dem Vorgehen der Regierung: «Wenn die Standeskommission den Kredit nicht beanspruchen will, ist völlig klar, dass dieser Entscheid bei der ersten Gelegenheit wieder vor die Landsgemeinde muss.» Der Grosse Rat habe keine Kompetenz, aus Gutdünken oder politischen Gründen Verschiebungen von Geschäften zu beschliessen.

Kritik an Zusammenarbeit mit den Hausärzten

Ebenso Thema war der Bericht über das zukünftige Angebot am Gesundheitszentrum Appenzell. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless präsentierte die geplanten Schritte: Das heutige Angebot soll noch bis zur Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Ausserrhoder Spitalverbund (Svar) aufrechterhalten werden. Ab dem 1. Juli werden stationäre Behandlungen nur noch ausserkantonal erfolgen.

«Wir haben vom Svar und vom Kantonsspital St.Gallen bereits eine Zusage erhalten.»

Längerfristig geht es der Standeskommission darum, in Zusammenarbeit mit den Hausärzten und weiteren Kooperationspartnern das bestehende Angebot zu erweitern. Neben einem Ambulatorium soll der Aufbau eines stationären Angebots für pflegeintensive Patienten (APH) geprüft werden. «Damit kommen wir dem Wunsch der älteren Bevölkerung nach einer wohnortsnahen Betreuung im Kanton nach», sagte Rüegg Bless. Mit der Projektplanung sei man auf Kurs: «Es haben viele Gespräche stattgefunden, die Projektgruppen haben ihre Arbeiten aufgenommen.»

Der Bericht wurde im Grossen und Ganzen positiv aufgenommen. Grossrat Patrik Koster hielt jedoch nicht viel von der Idee, dass die Hausärzte tragende Stütze des Gesundheitszentrums sein sollen. Dies, weil sich die Zusammenarbeit mit den Hausärzten in der Vergangenheit als schwierig erwiesen habe.

Kritische Anregungen gab es auch von Grossrat Albert Manser (Gonten): Er zweifelt daran, dass der Notfalldienst bis im Sommer aufrechterhalten werden kann. Zudem kann seiner Ansicht nach ein Hospiz kaum kostendeckend betrieben werden.

Zu Letzterem sagte Rüegg Bless: «Das APH ist kein Spital mehr. Und die Übergangspflege ist kein Geschäftsfeld, um Geld zu verdienen. Die Angebote betrachten wir als Service public – und das darf uns auch etwas kosten.» Zu Mansers Bedenken bezüglich Notfallversorgung sagte die Gesundheitsdirektorin:

«Die Notfallversorgung wird auch in Zukunft gewährleistet sein. Es muss niemand blutig auf der Strasse versterben.»

Grosser Rat befürwortet Gegenvorschlag zur Windenergie-Initiative

An der Grossratssession stand auch das Thema Windenergie auf der Traktandenliste. Das Kantonsparlament sprach sich mehrheitlich für den Gegenvorschlag der Regierung zur Initiative Pro Windenergie aus. Dieser sieht eine Ergänzung des bestehenden Energiegesetzes vor: Es sollen die nötigen rechtlichen Voraussetzungen für Windenergie in Innerrhoden geschaffen werden, zudem ist von nun an der Grosse Rat für den definitiven Eintrag des Standortes Honegg im Richtplan zuständig. Der Gegenvorschlag soll – zusammen mit der Initiative – an der Landsgemeinde zur Abstimmung kommen. Ob die Initianten an ihrer Initiative festhalten, ist aber noch unklar.