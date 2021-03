Innerrhoden Geheime Gruppierungen proben den Aufstand: Sie wollen trotz coronabedingter Absage eine Landsgemeinde durchführen In Innerrhoden ist der Unmut über die abgesagte Landsgemeinde gross. Nun sind Pläne von anonymen Gruppierungen publik geworden, welche die Landsgemeinde trotzdem durchführen wollen – und zwar auf dem Bleiche-Areal in Appenzell. Die Idee wurde zwar in der Fasnachtszeitung lanciert, ist aber ernst gemeint, wie mehrere Quellen bestätigen. Claudio Weder 12.03.2021, 05.00 Uhr

Das für die Landsgemeinde vorgeschlagene Bleiche-Areal würde Platz für rund 3'600 Personen bieten – inklusive Sicherheitsabstand. Bild: Christian Merz / Keystone

In zwei Monaten stimmt Innerrhoden über die wichtigsten politischen Geschäfte wegen der Coronapandemie an der Urne ab – zum grossen Bedauern vieler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Nun sind aber Pläne publik geworden, wie eine Durchführung der Landsgemeinde Ende April dennoch möglich sein könnte.

Auf der letzten Seite der diesjährigen Ausgabe des «Appenzeller Vasnachtsfreund» war ersichtlich, wo die Landsgemeinde stattfinden soll: auf dem Bleiche-Areal. Schutzvorkehrungen sind ebenfalls aufgelistet. Schon die Hälfte des wegen des Schwingfests bereits befestigten Areals böte genug Platz für 3'600 Personen, inklusive coronakonformem Zwei-Meter-Abstand.

Laut Bund sind politische Versammlungen erlaubt

Obwohl die Idee in der Fasnachtszeitung lanciert wurde, ist sie kein Scherz, sondern ernst gemeint. Wie die «Appenzeller Zeitung» aus mehreren Quellen erfahren hat, fordern verschiedene Gruppierungen, von denen sich eine «Gruppe der Freunde der Landsgemeinde» nennt, dass 2021 eine Landsgemeinde stattfindet. Sie beharren auf einer Durchführung, weil die Covid-19-Verordnung des Bundes politische Versammlungen nicht verbietet, sondern sogar explizit gestattet: «Versammlungen der Legislativen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene unterliegen keinen Beschränkungen der Personenzahl», heisst es im Gesetzesartikel.

Die Standeskommission sei gemäss Kantonsverfassung verpflichtet, eine Landsgemeinde durchzuführen, sagt ein Mitglied der «Gruppe der Freunde der Landsgemeinde». Etwas anderes sei nicht vorgesehen, ausser wenn ein Bundesgesetz dagegen spräche. Das sei derzeit aber nicht mehr der Fall.



Es könnte zu einer Beschwerde kommen

Wie die Redaktion der «Appenzeller Zeitung» erfahren hat, haben die «Freunde der Landsgemeinde» zudem vor, eine Beschwerde beim Bundesgericht einzureichen, falls die Standeskommission nicht auf ihr Anliegen eingehen sollte. Der Beschluss der Standeskommission zur Absage der Landsgemeinde wurde am 18. Februar publiziert. «Wenn auch bezeichnenderweise ohne Rechtsmittelbelehrung und Frist», monieren die «Freunde der Landsgemeinde». Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde betrage 30 Tage. Man könne also nicht mehr lange warten.

Josef Manser, Präsident Gruppe für Innerrhoden (GFI) Bild: APZ

Nur: Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keiner der Beteiligten bereit, sich öffentlich zu den Plänen zu bekennen. Die Vermutung, dass die Gruppe für Innerrhoden (GFI) sich mit dem Thema beschäftigt – die GFI gibt den «Vasnachtsfreund» heraus und stellt den Plan mit dem möglichen Durchführungsort prominent auf ihrer Website zum Download zur Verfügung–, ist zwar naheliegend. Präsident Josef Manser will sich auf Anfrage jedoch noch nicht dazu äussern.



Leserbriefe sorgen für Aufsehen

Unbestritten ist hingegen die Tatsache, dass es in Innerrhoden zurzeit rumort. Der Unmut gegenüber der Absage der Landsgemeinde ist gross. So gross, dass sich die Standeskommission gezwungen sah, sich für ihren Entscheid, die Landsgemeinde abzusagen, zu rechtfertigen. Die Bevölkerung habe «teilweise Mühe gehabt», den Entscheid nachzuvollziehen, hiess es in einem Communiqué.

Auslöser dafür dürften kritische Leserbriefe im «Appenzeller Volksfreund» gewesen sein. Nicht zum ersten Mal reagiert die Standeskommission per Medienmitteilung auf Vorwürfe, die über ihr amtliches Publikationsorgan an die Öffentlichkeit gelangen. Für Aufsehen sorgten wohl die Zeilen von Franz Streule. Am 20. Februar, also kurz nachdem die Standeskommission ihren Beschluss bekanntgegeben hatte, schrieb er in einem Leserbrief:

«Es ist also schon wieder passiert. Die Standeskommission will nicht, also gibt es keine Landsgemeinde.»

Ob es ein Geschäft gebe, das den Oberen nicht passe, fragt Streule. Oder ob die Standeskommission Angst vor Rückweisungsanträgen oder unangenehmen Fragen habe? Streule kritisiert, dass die Standeskommission ihren Entscheid «nicht offen und transparent» kommuniziere. Solange man nichts über die wahren Beweggründe wisse, könnten die «wildesten Gerüchte entstehen», meint er.

Nun, nachdem sich die Standeskommission erneut zu ihren Beweggründen geäussert hat, sind Streules Bedenken noch immer da. Er bezweifelt, dass es rechtlich korrekt sei, auf die Durchführung der ordentlichen Landsgemeinde zu verzichten. Zudem würden nicht nur das Spitalgeschäft, sondern auch der Landsgemeindebeschluss zur Ausarbeitung einer neuen Kantonsverfassung «quer in der Landschaft» stehen:

«Es kann nicht sein, dass die Standeskommission eine neue Verfassung ausarbeitet, ohne dass die Landsgemeinde zuvor darüber diskutieren kann.»

Auch im Grossen Rat gab es Kritik

Die fehlende Möglichkeit zur Diskussion wurde auch schon im Grossen Rat kritisiert. Reto Inauen findet den Entscheid, die Landsgemeinde abzusagen, aufgrund der Coronasituation zwar «nachvollziehbar und richtig». Er ist aber auch der Meinung, dass man für die schriftliche Abstimmung nur jene Geschäfte zur Abstimmung bringen sollte, die unbedingt in diesem Jahr entschieden werden müssen.

Reto Inauen, Grossrat Bild: Andrea Stalder

Konkret:

«Die Appenzellerinnen und Appenzeller sollten das Recht haben, über die Rücknahme des Kredits für das AVZ+ an einer Landsgemeinde entscheiden zu können und nicht mit einer schriftlichen Abstimmung an der Urne.»

Weiter sagt er: «Es besteht absolut keine Dringlichkeit, über diesen Entscheid bereits wenige Monate nach dem Projektstopp des AVZ+ eine Abstimmung durchzuführen – und dies ohne verbindlich zu wissen, wie und mit wem künftig die Gesundheitsversorgung in unserem Kanton sichergestellt werden soll.»

Zudem sei es schade, dass man ein solch emotionales Thema nun einer Landsgemeinde entziehe und somit den Stimmberechtigten die traditionelle Möglichkeit verwehre, sich mit Wortmeldungen an der Landsgemeinde dazu zu äussern. An der vergangenen Grossratssession stellte Inauen denn auch einen Antrag, das Spitalgeschäft aus der diesjährigen Landsgemeindeordnung zu streichen und auf die kommende Landsgemeinde zu verschieben. Sein Antrag wurde zwar abgelehnt – das Anliegen wurde aber von mehreren Grossräten unterstützt.

Mit Unterschriften «Druck ausüben»

Das Thema Spital bewegt in Innerrhoden auch anderweitig. Mit einer Unterschriftensammlung versuchen derzeit Albert Rusch, Monika Rechsteiner und Heidi Fässler-Koller, die Schliessung der stationären Abteilung Ende Juni zu verhindern. Sie fordern «eine leistungsfähige stationäre Abteilung und einen funktionstüchtigen Notfall», wie dem bereits mehrfach publizierten Inserat im «Appenzeller Volksfreund» zu entnehmen ist. Ziel der Aktion sei es, «psychologischen Druck» auszuüben, um «das Schiff in die gute Richtung zu lenken», sagt Albert Rusch auf Anfrage. Mittlerweile seien bereits 1000 Unterschriften zusammengekommen. Die Unterschriftensammlung läuft noch bis Ende April.

Von Unmut zeugen letztlich auch die Gegenvorschläge gegen die amtierenden Standeskommissionsmitglieder: Nachdem vergangene Woche Grossrätin Angela Koller gleich zweimal für ein Amt in der Standeskommission vorgeschlagen wurde, wurde am Donnerstag publik gemacht, dass noch ein dritter Gegenvorschlag eingegangen ist (siehe Kasten). Angesichts des politisch angespannten Klimas in Innerrhoden wäre es nicht verwunderlich, wenn noch weitere Gegenvorschläge eintreffen würden. Die Frist endet heute Freitag.