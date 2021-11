Käthi Fässler kocht seit 25 Jahren im Hotel Hof Weissbad

Innerrhoden Jubiläum, Auszeichnung und Neubau: Das Hotel Hof Weissbad hat mehrfach Grund zum Feiern Käthi Fässler, die seit einem Vierteljahrhundert die Küche des Vorzeigebetriebs leitet, wird einmal mehr vom Gastroführer «Gault-Millau» ausgezeichnet. Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner kündigt weitere Neuerungen an. Karin Erni 29.11.2021, 18.00 Uhr

Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner und Gastgeberin Damaris Lienhard freuen sich mit Käthi Fässler (Mitte) über die 16 «Gault-Millau»-Punkte. Bild: Karin Erni

Das Hotel Hof Weissbad kann auf 27 Betriebsjahre zurückschauen. Die «heimliche Heldin» der Erfolgsgeschichte sei Küchenchefin Käthi Fässler, sagte Verwaltungsratspräsident Thomas Rechsteiner anlässlich einer Medieneinladung am Montag. 1996 kam die damals 32-Jährige vom Romantikhotel Säntis in Appenzell als Sous-Chefin in den «Hof Weissbad». Ein Jahr später war sie bereits Küchenchefin. Damals seien in der Küche 17 Personen beschäftigt gewesen, sagt Rechsteiner. «Heute sind es mehr als doppelt so viele.»

Er attestiert der «Köchin des Jahres 2009» eine unheimliche Disziplin. In all den Jahren habe sie eine konstant hervorragende Leistung erbracht und dabei immer wieder ihre Kreativität unter Beweis gestellt, so Thomas Rechsteiner. «Bis zu 190 mehrgängige Menus verlassen die Küche pro Tag. Sie trägt die Verantwortung für einen jährlichen Einkauf im Wert von 1,5 Millionen Franken für Produkte mit vorwiegend regionalem Bezug.» Gleichzeitig hat sie ihr Wissen weitergegeben und insgesamt 70 junge Leute ausgebildet. Aktuell absolvierten vier Lernende bei ihr die Ausbildung, so Rechsteiner weiter. «Käthi Fässler ist streng und grosszügig zugleich. Sie gibt Talenten genügend Raum für die Entwicklung.»

Trotz allen Lobes wirkte Käthi Fässler etwas angespannt, denn die offizielle Verkündigung der diesjährigen «Gault-Millau»-Punkte stand noch bevor. Als Thomas Rechsteiner die erlösende Mitteilung per SMS erhielt, dass die sehr guten 16 Punkte einmal mehr erreicht wurden, huschte ein zufriedenes Lächeln über ihr Gesicht. Sie habe eine gute Brigade, gab sie das Lob gleich weiter. «Sie ist jung und kreativ.» Die Auszeichnung sei eine Gesamtleistung des Betriebs. «Jeder hat etwas dazu beigetragen, von der Rezeption bis zum Service.»

Guter Geschäftsgang trotz Corona

Die Coronazeit habe den Betrieb massiv geprägt, sagte Thomas Rechsteiner. «Einerseits hatten uns die Vorschriften im Würgegriff. Andererseits haben sich uns in dieser Zeit auch neue Gästesegmente aus anderen Landesteilen erschlossen.» Viele seien bereits wiedergekommen, freut sich Rechsteiner und ergänzt: «Manche Leute genossen es einfach, wieder einmal auswärts essen zu können.»

Das Hotel Hof Weissbad hat im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von 11 Millionen erwirtschaftet und liegt damit 28 Prozent über dem Vorjahr. Die Auslastung konnte gegenüber den letzten beiden Jahren um rund vier Prozent auf 94,5 Prozent gesteigert werden. Auch der Ebitda liegt mit 4 Millionen Franken 36 Prozent über der Vorjahresperiode.

Neubau startet 2022

Visualisierung des neuen Badehauses. Bild: PD

Thomas Rechsteiner konnte weiter die Erteilung der Baubewilligung für das geplante Badehaus verkünden. Der acht Millionen Franken teure Rundbau kommt bei den ehemaligen Tennisplätzen zu stehen. Gemäss Architekturbüro Op-Arch aus Zürich soll sich die Architektur des Badehauses mit der Natur zu einer Einheit vereinen: «Der zweigeschossige Bau, ganz aus Fichtenholz gezimmert, wird von einer gläsernen Haut aus Glas eingekleidet. Die gezackte Hülle erinnert an einen geschliffenen Diamanten.» Geplant ist im Wellnessbereich unter anderem eine Heusauna, eine finnische Sauna und ein Dampfbad. Der Neubau soll durch einen oberirdischen Gang mit dem Haupthaus verbunden werden.

Damit die Gäste nicht von den lärmigen Tiefbauarbeiten gestört werden, schliesst das Hotel vom 15. August bis 22. September 2022 seine Tore. Die Lodge bleibt während dieser Zeit geöffnet. Auf dem Gelände ist ein weiteres Bauvorhaben geplant: Für den redimensionierten Seminarpark soll noch dieses Jahr die Baubewilligung eingereicht werden.