Verkleinerung des Innerrhoder Parlaments steht zur Diskussion

Innerrhoden Im Grossratssaal ist es zu eng: Nun diskutiert Standeskommission die Verkleinerung des Grossen Rats in Appenzell Da der Grossratssaal in Appenzell zu eng ist, stellt die Standeskommission eine Reduktion der Anzahl Grossratsmitglieder auf 40 zur Diskussion. Vor- und Nachteile sprechen aus Sicht der Regierung für diese Lösung.

Die Sitzungen des Grossen Rats finden im Rathaus in Appenzell statt. Bild: Archiv

Die Platzverhältnisse im Grossratssaal im Rathaus in Appenzell sind eng. Tische und Stühle sind fix angebracht, die Sitzverhältnisse nicht für grössere Personen geeignet, Steckdosen fehlen gänzlich. Die Ausstattung und Möblierung stammt aus den 60er-Jahren – und soll nun erneuert werden. Doch bevor ein Umbauprojekt ausgearbeitet wird, stellt die Standeskommission die Anzahl der Grossratsmitglieder zur Diskussion. Sollte nämlich eine Verkleinerung des Grossen Rates vorgenommen werden, würde die Sanierung des Saals anders geplant werden.

Derzeit umfasst der Grosse Rat 50 Mitglieder. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist es schweizweit das grösste Parlament. In Appenzell Innerrhoden fällt ein Sitz auf eine Bevölkerungszahl von 327 Personen. Zum Vergleich: In Appenzell Ausserrhoden kommt ein Sitz auf 855, in St.Gallen auf 4326 Personen. Parlamente von Gemeinden mit ähnlicher Bevölkerungsgrösse wie Appenzell Innerrhoden weisen eine Grösse von rund 30 Mitgliedern auf, bei einer Bevölkerungsstärke von zirka 25’000 haben die Parlamente normalerweise 40 Sitze.

Die Standeskommission stellt eine Reduktion auf 40 Mitglieder zur Diskussion. Damit könnte die Effizienz gesteigert und die Suche nach Mitgliedern erleichtert werden, heisst es in einem Ende September veröffentlichten Bericht. Zudem würde der Kanton einer schweizweiten Entwicklung folgen, nach welcher verschiedene Parlamente in jüngster Vergangenheit verkleinert wurden: Schaffhausen 2004, Solothurn und Aargau im Jahre 2005, St.Gallen folgte 2007.

Die Vor- und Nachteile eines grossen Parlaments

Doch gibt es sie überhaupt, die ideale Parlamentsgrösse? Patrick Emmenegger, Politikwissenschaftler an der Universität St.Gallen:

«Es gibt keine ideale Grösse für Parlamente, aber Parlamente können zu gross oder zu klein sein.»

Grosse Parlamente verursachen tendenziell höhere Kosten und logistische Probleme. Ausserdem könne ab einer gewissen Grösse die Effizienz und Diskussionskultur leiden. Andererseits können Parlamente gemäss Emmenegger auch zu klein sein. «Grundsätzlich gilt: Je kleiner das Parlament, desto schwieriger ist es für kleine politische Gruppierungen oder kleine Regionen, im Parlament eine Vertretung zu erzielen.» Dass Appenzell Innerrhoden mit aktuell 50 Mitgliedern ein relativ grosses Parlament aufweist, erstaunt den Politikwissenschaftler nicht. Der Kanton weise schliesslich in seiner Struktur und Parteilandschaft eine hohe Diversität auf. Und die will vertreten sein.

Kosteneinsparungen von rund 25’000 Franken pro Jahr

Die Standeskommission führt in ihrem Bericht weiter aus, dass mit einer Verkleinerung des Grossen Rates auch Kosten eingespart werden könnten. Diese seien allerdings «nicht von grosser Bedeutung». Im Jahr 2021 wurden dem Grossen Rat Entschädigungen im Umfang von rund 130’000 Franken ausbezahlt. Bei einer Reduktion auf 40 Sitze ergäbe sich eine Einsparung von 25’000 Franken.

Das Argument der Kosteneinsparung wird bei einer Verkleinerung des Parlaments oftmals ins Feld geführt. Das bestätigt auch Emmenegger:

«In der Regel werden solche Argumente von Vertreterinnen und Vertretern grösserer Parteien vorgebracht, die bei einer Verkleinerung nicht um ihre adäquate Vertretung fürchten müssen.»

Und weiter: «Finanziell dürften die möglichen Einsparungen nicht trivial sein, aber ich bezweifle, dass sich eine Verkleinerung des Parlaments rein aufgrund finanzieller Überlegungen aufdrängen würde.» Vielmehr sei schweizweit zu beobachten, dass die Forderung nach einer Reduktion der Anzahl Mitglieder vielfach von Seiten der FDP und SVP kommt. Für Emmenegger fusst deren Überlegung auf einer «eher staatskritischen Haltung».

Arbeitsbelastung nimmt zu

Mit einem verkleinerten Parlament in Appenzell Innerrhoden würde die Arbeitsbelastung für jedes einzelne Mitglied zunehmen. Der Grosse Rat hat vier vorberatende Kommissionen, welche die Geschäfte der Standeskommission beraten und zuhanden des Grossen Rates eine Stellungnahme verabschieden.

Sinkt die Zahl der Grossrätinnen und Grossräte, sind die übrigen Mitglieder stärker gefordert. Entweder würde die Anzahl der Sitze in den Kommissionen verringert, was zu einer grösseren Verantwortung der verbliebenen Grossräte führt, oder aber die Anzahl Sitze bleibt gleich, und die Mitglieder müssten Doppelmandate annehmen.

Kantonsverfassung muss angepasst werden

Die Änderung der Anzahl Grossratsmitglieder bedarf einer Anpassung der Verfassung. Da derzeit eine Totalrevision der Kantonsverfassung läuft, die voraussichtlich im Jahr 2024 an die Landsgemeinde kommt, wäre eine Sitzverkleinerung gemäss Bericht frühstens an der Landsgemeinde 2025 möglich. Mit dem Umbau des Grossratssaal würde dann nach dem Entscheid über die Verfassungsänderung begonnen werden.

Doch noch ist es nicht so weit. Jetzt beginnt erst die politische Diskussion. Oder zumindest demnächst. So diskutiert der Vorstand der SVP AI die Idee an seiner Sitzung von Mitte November. Auch die anderen Parteien möchten sich aktuell noch nicht dazu äussern. Die Mitte AI hat bereits angekündigt, dass sie wohl eine Stellungnahme einreichen wird.

