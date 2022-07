St.Galler Corona-Bibel nach Appenzell getragen

Innerrhoden Das Wort Gottes nach Appenzell getragen: Die St.Galler Corona-Bibel gastiert im Kloster Maria der Engel Während des ersten Lockdowns haben mehr als 1000 Menschen in zehn Wochen alle 1189 Kapitel der Bibel von Hand abgeschrieben. Die siebenbändige Originalausgabe wird in der Stiftsbibliothek St. Gallen aufbewahrt, drei Druckexemplare wurden vor einem halben Jahr auf die Reise geschickt. Bis am 12. August hat eines eine Herberge im Kloster Maria der Engel in Appenzell gefunden. Vreni Peterer 10.07.2022, 13.51 Uhr

Monika Inauen nimmt die St.Galler Corona-Bibel vom St.Galler Seelsorger Matthias Wenk in Empfang. Bild: Vreni Peterer

Initiant der Corona-Bibel war Uwe Habenicht, reformierter Pfarrer in St.Gallen. Mit seiner Idee konnte er sofort Roman Rieger, den Leiter der Cityseelsorge St.Gallen, begeistern. Um sie beide formierte sich ein ökumenisches Team, das gemeinsam auf den Weg ging. Die wichtigsten Weggefährten waren jedoch die mehr als 1000 Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer, die bereit waren einen Text aus der Bibel abzuschreiben.

Uwe Habenacht erzählt, wie er im Frühling 2020 auf die Idee zum Corona-Bibel-Projekt kam:

«Wie alle anderen sah auch ich besorgt auf die Situation, als die Menschen wegen der Pandemie in die Vereinzelung und Einsamkeit gedrängt wurden.»

Er habe sich überlegt, wie das Gefühl von Zusammengehörigkeit trotz und in der Krise gestärkt werden könnte. «Menschen konnten auf diese Weise durch das Schreiben tätig werden, mussten nicht Kontakt zu anderen aufnehmen und beteiligten sich doch an etwas Grösserem», so Habenicht, der noch immer völlig überwältigt ist: «Dass das Projekt solche Wellen sogar über die Landesgrenzen hinaus schlug, haben wir absolut nicht erwartet.»

Ein Generationenprojekt ist entstanden

Für die Teilnahme an diesem Zeitzeugnis und Generationenprojekt gab es nur wenige Vorgaben. Nebst der Verwendung eines A-4-Formates musste der Text von Hand geschrieben werden. In einer Zeit, in der fast nur noch in die Tasten gehauen wird, war das für manche wohl fast die grösste Herausforderung. Die verschiedenen Handschriften – wie jene des 8-jährigen Kindes bis zu jener des 90-jährigen Mannes – machen die St.Galler Corona-Bibel zu etwas ganz Besonderem. Bereichernd sind auch die Illustrationen sowie Kommentare zur Coronakrise. Schreiberinnen und Schreiber aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und aus vielen anderen Ländern beteiligten sich am Projekt.

Viele Kommentare der Schreibenden

In den Couverts mit den abgeschriebenen Texten lagen viele positive Rückmeldungen wie: «Vielen Dank für Ihre wunderbare Idee mit der Corona-Bibel. Ich war sofort Feuer und Flamme dafür.», «Es ist eine wunderbare Sache in dieser schwierigen Zeit!», «Unser ‹Corona-Mai 2020› ist gerettet.», «Wie cool ist das denn!?», «Es ist für mich sehr wertvoll, mich in dieser Art den biblischen Texten nähern zu können und darin einzutauchen.», «Congratulations! Beautiful project!» oder

«Es hat mir wirklich grosse Freude bereitet, obwohl mich die Namen der Kinder der verschiedenen Stämme Abrahams fast in den Wahnsinn getrieben haben …»

«In vielen Gesprächen und Kontakten haben wir gehört, dass Mitschreibende gerne einmal selbst in dieser Bibel blättern würden», so Uwe Habenicht. Deshalb wurden anfangs dieses Jahres drei Druckexemplare auf Reisen geschickt. «Wir werden sehen, ob und in welchem Zustand die drei Ausgaben im Herbst 2023 nach St. Gallen zurückkehren. Wir sind wirklich gespannt, an welchen Orten sie gewesen sein werden und wie viele Grenzen sie überquert haben werden», sagt Habenicht.

Auf dem Sääumerweg wurden die drei Bände der St.Galler Corona-Bibel nach Appenzell getragen. Bild: Vreni Peterer

Das Kloster Maria der Engel stellte sich auf Anfrage von Monika Inauen – einer Mitschreiberin aus Appenzell – gerne für die Beherbergung der Bibel zur Verfügung. Eine Delegation der ökumenischen Gemeinde Halden in St.Gallen, mit Seelsorger Matthias Wenk und Pfarrerin Andrea Weinhold an der Spitze, brachte die Bibel auf dem Säumerweg zu Fuss nach Appenzell. Die drei Bände vom «Wort Gottes» in der wasserdichten Kiste auf dem Rücken wogen schwer, zumal die Gruppe noch von heftigem Regen überrascht wurde. Das Gewitter zog jedoch schnell vorbei, sodass die St.Galler von Sonnenschein begleitet im Kloster der Maria der Engel ankamen. Hier konnten sie sich mit einer währschaften Suppe stärken und die Gemeinschaft pflegen. Im Rahmen einer Andacht wurde die Bibel dann an die Appenzeller übergeben.