Innerrhoden «Das ist keine Werbung für sie»: Grosse Entrüstung bei den Parteien nach Barbara Nef-Mansers Rückzug vom Wahlpodium Kommenden Dienstag wären Frau Statthalter Monika Rüegg Bless und ihre Herausforderin Barbara Nef-Manser an einem Wahlpodium aufeinandergetroffen. Doch dieses findet nun nicht statt. Barbara Nef-Manser hat ihre Teilnahme abgesagt. Astrid Zysset / Claudio Weder 21.04.2021, 17.20 Uhr

Die Landsgemeinde Appenzell findet dieses Jahr coronabedingt nicht statt. Die Sachvorlagen wie auch die Wahlen entscheiden sich an der Urne. Bild: Hanspeter Schiess

Für das Statthalteramt in Appenzell Innerrhoden stehen am 9. Mai Frau Statthalter Monika Rüegg Bless und Barbara Nef-Manser zur Wahl. Die Arbeitnehmervereinigung (AVA), CVP, FDP, GFI, SP und der Kantonale Gewerbeverband (KGV) hatten ein Wahlpodium für kommende Woche angesetzt. Doch dieses ist jetzt geplatzt. Barbara Nef-Manser hat ihre Teilnahme abgesagt.

Bei den Parteien und Verbänden kommt dieser Rückzug nicht gut an. In einer gemeinsamen Medienmitteilung verurteilen sie die Absage. Eine offene politische Auseinandersetzung sehe anders aus, heisst es dort.

Monika Rüegg Bless ist von der Absage überrascht

Angela Koller, Präsidentin Arbeitnehmervereinigung Appenzell (AVA). Bild: PD

«Wer gegen eine amtierende Regierungsrätin antritt, muss sich einem offenen Podium stellen», sagt etwa auch Angela Koller, Präsidentin der Arbeitnehmervereinigung. «Die Stimmberechtigten müssen sich bei diesem anspruchsvollen Amt von der Kompetenz der Kandidierenden überzeugen können.» Die Verweigerung der Teilnahme am Podium zeuge von einem mangelhaften Demokratieverständnis von Barbara Nef-Manser und lege die Vermutung nahe, dass sie sich kritischen Fragen nicht gewachsen fühle. «Monika Rüegg Bless hingegen stellt sich der Öffentlichkeit und zeigt damit, dass sie mit ihrer Erfahrung und Führungsstärke dem Amt gewachsen ist.»

Martin Pfister, Präsident SP AI. Bild: PD

Deutliche Worte findet auch Martin Pfister von der SP AI: Für ihn sei es ein Widerspruch, einen aktiven Wahlkampf zu führen, aber dann den Auftritt am einzigen öffentlichen Wahlpodium zu verweigern. Das Stimmvolk habe ein Recht darauf, die Positionen von Barbara Nef-Manser anzuhören.

«Dieses Verhalten passt zur aktuellen Diskussion um die anonymen Verfasser der Stimmrechtsbeschwerde. Auch sie verweigern den öffentlichen Diskurs.» Zudem glaubt Pfister, dass sich die Kandidatin mit ihrem Rückzug einen Nachteil im Wahlkampf verschafft:

«Es ist keine gute Werbung für sie.»

Und was sagt die amtierende Frau Statthalter Monika Rüegg Bless dazu? Der Rückzug von Barbara Nef-Manser habe sie überrascht: «Ich persönlich diskutiere gerne mit offenem Visier und hätte mich den Fragen der Innerrhoder Stimmbevölkerung in dieser wichtigen und emotionalen Debatte gerne gestellt.» Sie bedauere es sehr, dass ihre Herausforderin sich dieser Diskussion nicht stellen will.