Kräuterwelt - neuer Rundgang der Appenzeller Alpenbitter

Innerrhoden Das Geheimnisvolle neu in Szene gesetzt: Heute eröffnet die Kräuterwelt der Appenzeller Alpenbitter Das Innerrhoder Traditionsunternehmen hat die Pandemiezeit genutzt, um die beliebten Betriebsführungen neu zu gestalten. Karin Erni 10.08.2021, 15.52 Uhr

Der Appenzeller Alpenbitter hat nun einen multimedialen Auftritt. Bild: Karin Erni

Der intensive Duft nach Gewürzen und Kräutern ist geblieben. Ansonsten ist beim Betriebsrundgang durch die Appenzeller Alpenbitter AG in Appenzell fast alles neu. Die «Kräuterwelt» empfängt mit einer stimmungsvollen Multimediashow. Glockengebimmel, Berg- und Lichtstimmungen lassen die Besucher eintauchen in die geheimnisvolle Welt des Appenzellerlandes. Nach 42 Jahren sei die nicht mehr zeitgemässe Tonbildschau durch einen Film ersetzt worden, sagt Geschäftsführer Pascal Loepfe-Brügger anlässlich der offiziellen Eröffnung. Nicht ganz unschuldig an der Neugestaltung war auch die Coronapandemie. «Ab März 2020 durften wir keine Führungen mehr anbieten», so Loepfe.

«Wir haben den Kopf nicht hängenlassen und die Zeit zur Neugestaltung dieses sehr beliebten Angebots genutzt.»

Die Ausstellung wurde durch die Spezialfirma Steiner Sarnen Schweiz AG konzipiert und mit Handwerkern aus Appenzell realisiert.

Führerinnen bleiben erhalten

Die Kräuterwelt bietet unter anderem einen Geschichtsraum mit historischen Werbeplakaten und weiteren interessanten Relikten aus vergangenen Zeiten. In diesem Raum ist ausserdem ein neu gedrehter Film zu sehen, in welchem die Firmen- und Familiengeschichte erzählt wird: 1902 legten Emil Ebneter und Beat Kölbener den Grundstein für die heutige Appenzeller Alpenbitter AG. Sie gründeten eine Spirituosenhandlung und tüftelten an einem Kräuterprodukt «von besonderem Geschmack». Dieses wurde damals von den Ärzten sogar als Heilmittel empfohlen, wie den Plakaten zu entnehmen ist.

Karin Signer führt die Besucher durch die Ausstellung. Bild: Karin Erni

Nach wie vor führen Gastgeberinnen durch die Ausstellung und den Betrieb. Sie erklären Schritt für Schritt die Herstellung des Alpenbitters und beantworten kundig die Fragen der Besucher. Eines hat sich allerdings gegenüber dem früheren Rundgang nicht verändert: Der Zugang zur Kräuterkammer, dem Herz des Betriebs, bleibt den Besuchern verwehrt. Nur zwei Personen, Beat Kölbener und Walter Regli, dürfen in diesem Raum die 42 Kräuter und Gewürze mischen. Sie kennen als Einzige die geheime Rezeptur des Appenzeller Alpenbitters. Zum Schluss des Rundgangs passieren die Besucher die Abfüllanlage. Obwohl dort gerade niemand arbeitet, ertönen Geräusche und Glasgeklirr aus Lautsprechern. Die Töne verdichten sich rhythmisch und gehen immer mehr in ein Musikstück über. Von fröhlicher Appenzeller Musik beschwingt, strömen die Besucher schliesslich in den Degustationsraum, wo bereits die verschiedenen Spirituosen-Spezialitäten zum Probieren bereitstehen. Im schön gestalteten Shop beim Ausgang findet sich bestimmt das eine oder andere Mitbringsel für die Daheimgebliebenen.

Jährlich nehmen rund 25'000 Besucherinnen und Besucher an einer der Führungen teil, die in Zusammenarbeit mit Appenzellerland Tourismus AI angeboten werden. Die öffentlichen Rundgänge finden jeden Mittwoch um 10 Uhr auf Deutsch statt. Führungen für Gruppen ab zehn Personen sind auf Voranmeldung möglich.