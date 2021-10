Innerrhoden will 23 Millionen investieren

«Man kann nicht immer nur sparen»: Innerrhoden will 2022 rund 23 Millionen Franken investieren Für nächstes Jahr rechnet der Kanton Appenzell Innerrhoden mit einem Ertragsüberschuss von 1,4 Millionen Franken Ertragsüberschuss. In den nächsten Jahren wird er sich jedoch verschulden. Selina Schmid Aktualisiert 22.10.2021, 14.36 Uhr

Der Kanton wird sich verschulden müssen, wenn er planmässig investieren will. Bild: Selina Schmid

Wäre die Finanzlage des Kantons Appenzell Innerrhoden ein Wetterbericht, so ist der Himmel klar. Nur am fernen Horizont nähern sich dunkle Wolken. Dies sagte Säckelmeister Ruedi Eberle am Freitag an einer Medienkonferenz. Der Kanton rechnet für das Jahr 2022 mit einem Gewinn von 1,4 Millionen Franken. Bereits vergangenes Jahr konnte der Kanton ein positives Ergebnis präsentieren.

Wieder sind ausschliesslich Sondereffekte für das gute Ergebnis verantwortlich, schreibt das Finanzdepartement in seinem Bericht. Die Nationalbank wird voraussichtlich erneut den Maximalbeitrag ausschütten, Innerrhoden wird demnach 7,5 Millionen Franken erhalten. Dazu kommt die generell positive Entwicklung bei den Fiskalerträgen.

Wer arbeitet, zahlt Steuern

Säckelmeister Ruedi Eberle. Bild: Selina Schmid

Der Kanton rechnet insgesamt mit Steuereinnahmen in der Höhe von knapp 52 Millionen Franken. Die Befürchtung, dass diese wegen der Pandemie deutlich sinken würden, bewahrheitet sich nicht. Konkret nimmt der Kanton nur etwa 600'000 Franken weniger Steuereinnahmen ein als vor der Pandemie und rund 3,3 Millionen mehr als vor einem Jahr. Säckelmeister Ruedi Eberle begründet das mit der tiefen Anzahl Arbeitsloser im Kanton. «Wer arbeitet, kann auch den Verpflichtungen gegenüber dem Kanton nachkommen.» Das helfe, die steigenden Gesundheitskosten im Kanton zu kompensieren.

Der Kanton schloss Ende Juni die stationäre Abteilung des Spitals Appenzell und nahm das Gesundheitszentrum in Betrieb. Unterm Strich spart er so im Bereich der ambulanten Versorgung eine halbe Million Franken. Allerdings rechnet der Kanton damit, dass die Kosten für ausserkantonale Hospitalisationen um 16 Prozent auf 13,2 Millionen Franken steigen werden. Auch die Kosten in den Alters- und Pflegeheimen werden steigen. Wegen der Pandemie treten weniger Seniorinnen und Senioren neu in Altersheimen ein. Landesbuchhalter Josef Manser sagte am Freitag, man habe mit einem Defizit gerechnet. Aber:

«Dass gleich alle Institutionen rote Zahlen schreiben werden, haben wir nicht erwartet.»

Der kantonale Personalaufwand ohne Gymnasium und das Gesundheitszentrum wird gegenüber 2021 um fünf Prozent, oder 1,5 Millionen Franken, steigen. Die Tendenz deutet seit 2015 ungebremst nach oben. Das Finanzdepartement beobachte die Entwicklung laut Medienmitteilung mit grosser Besorgnis. Der Bericht der Standeskommission «Entwicklung Personalressourcen kantonale Verwaltung 2010–2020» wird an der Grossratssession vom 6. Dezember behandelt.

Investitionen mit Schulden finanziert

Säckelmeister Ruedi Eberle erinnerte an die dunkeln Wolken am Horizont: In den kommenden vier Jahren kommen auf den Kanton erhebliche Investitionen zu. Das zeigt sowohl der Budgetvorschlag als auch der Finanzplan 2023–2026. Nächstes Jahr sollen unterm Strich 23 Millionen Franken investiert werden. Bei den Projekten handelt es sich etwa um den Ersatzbau des Verwaltungsgebäudes und die Sanierung und Neubau des Bürgerheims. Über die kommenden Jahre sollen gemäss Finanzplan auch die Investitionen in das Wasserbauprogramm und die Strassen steigen.

Nur 16 Prozent kann der Kanton aus eigener Kraft finanzieren. Das bedeutet, dass 84 Prozent der benötigten Mittel entweder aus Reserven oder Schulden kommt, erklärt Landesbuchhalter Josef Manser. Aktuell verfüge der Kanton über ein freiverfügbares Polster von beachtlichen 60 Millionen Franken. Ruedi Eberle sagt, dass sich der Kanton ab 2025 verschulden wird und ein Finanzierungskonzept ausarbeiten muss.

Die Standeskommission ist der Meinung, dass die geplanten Investitionen notwendig sind. Josef Manser sagt: «Man kann nicht immer nur sparen. Wir haben vermutlich einige Jahre lang zu wenig investiert.» Innerrhoden hat im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen keine Schulden. Dass sich dies ändern werde, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Nur der Zeitpunkt verschob sich immer wieder um einige Jahre, in dieser Finanzrunde ist der Grund, dass das Projekt AVZ+ abgebrochen wurde.

Weil öffentliche Mittel effektiv und effizient gehandhabt werden müssen, werden den einzelnen Projekten unterschiedliche Prioritäten zugeordnet werden. Das ist jedoch ein politischer Entscheid. Der Grossrat wird auch darüber in seiner Session am 6. Dezember beraten.

Innerrhoden wird zum Geberkanton

Der Kanton Innerrhoden ist finanziell und strukturell stark. Das weiss nicht nur das Finanzdepartement, sondern auch jene, welchen den Nationalen Finanzausgleich prognostizieren. Seit 2018 wurde Innerrhoden im Vergleich zum Rest der Schweiz wirtschaftlich und finanziell immer leistungsfähiger. Laut Prognosen des Beratungsinstituts BAK wird Innerrhoden ab 2024 nicht länger Nehmerkanton des Finanzausgleichs sein, sondern Geberkanton werden. Innerrhoden würde damit in einen exklusiven Klub gemeinsam mit Basel-Stadt oder Zürich eintreten.

Noch 2018 erhielt der Kanton noch 8,4 Millionen vom Ressourcenausgleich, ab 2024 dürfte er 200'000 einzahlen. Konstant bleibt der geografisch-topografische Lastenausgleich mit 8,7 Millionen. Ruedi Eberle sagt: «Natürlich ist das ein gutes Zeugnis für unseren Kanton, aber den Ausfall des Finanzausgleichs müssen wir erst kompensieren können.» Glücklicherweise sei der Kanton aber heute breiter aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Wo früher noch einzelne Steuerzahler einen grossen Unterschied machten, habe man heute eine beständigere Konstellation.