Innerrhoden Beim Bezirksurnengang am Sonntag stehen Fusionen im Fokus – auch drei neue Hauptmänner werden gewählt Eine Woche nach dem kantonalen Urnengang in Innerrhoden stimmen die Bezirke über die wichtigsten Geschäfte an der Urne ab. Die Urnenabstimmungen am Sonntag ersetzen die Bezirksgemeinden. In Schwende und Rüte kommt eine geschichtsträchtige Fusion zur Abstimmung – und auch Schlatt-Haslen macht sich Gedanken über eine mögliche Fusion. Claudio Weder 14.05.2021, 05.00 Uhr

Schwende und Rüte stimmen am Sonntag über den Zusammenschlussvertrag ab – es wäre die erste Fusion zweier Gemeinden im Appenzellerland. Bild: Martina Basista

Knapp eine Woche ist es her, seit das Innerrhoder Stimmvolk über die kantonalen Geschäfte an der Urne abgestimmt hat. Nun sind die Bezirke an der Reihe: Weil die Bezirksgemeinden, die im Normalfall eine Woche nach der Landsgemeinde stattfinden, ebenfalls coronabedingt abgesagt werden mussten, erfolgen die Abstimmungen, wie schon 2020, an der Urne. Für fünf von sechs Bezirken ist das neu – nur Oberegg kennt Urnenabstimmungen auf kommunaler Ebene.

Ein historisches Geschäft kommt in Schwende und Rüte zur Abstimmung. Der Zusammenschluss der beiden Bezirke wäre die allererste Fusion zweier politischer Gemeinden im Appenzellerland. Bereits 2019 hatten die beiden Bezirke der Fusion in einer Grundsatzabstimmung zugestimmt, 2020 genehmigte der Grosse Rat den Zusammenschlussvertrag. Allerdings kam es aufgrund der Pandemie zu Verzögerungen. Ohne Corona wäre die Fusion wohl bereits heute besiegelt.

So stimmen die beiden Bezirke am Sonntag – ein Jahr später als geplant – über den Zusammenschlussvertrag ab. Wird dieser von beiden Bezirken wie auch der Landsgemeinde 2022 angenommen, kommt die Fusion zu Stande. In diesem Fall würde am 1. Mai 2022 die erste Bezirksgemeinde des neuen Bezirks Schwende-Rüte abgehalten.

Auch im Bezirk Schlatt-Haslen steht eine Fusion zur Diskussion. Das Volk stimmt am Sonntag über einen Antrag von Regula Wild ab. Sie will den Bezirksrat beauftragen, eine Fusionsanfrage an den Bezirksrat Appenzell zu richten. Der Bezirk Schlatt-Haslen stehe vor personellen und finanziellen Herausforderungen, begründet Wild ihren Antrag. Es sei schwierig, junge Leute für ein öffentliches Amt zu gewinnen. Viele wollten sich wegen des Amtszwangs nicht exponieren. Zudem werde die Amtstätigkeit immer komplexer.

Der kleinste Innerrhoder Bezirk Schlatt-Haslen soll eine Fusion mit Appenzell prüfen, schlägt eine Bürgerin vor. Bild: Martina Basista

Mit der Annahme des Antrags soll eine Grundsatzdiskussion angestossen werden, heisst es im Antrag weiter. Der Bezirksrat wird beauftragt, mit Appenzell das Gespräch aufzunehmen. Die Bezirksbürgerinnen und Bezirksbürger sollen dabei laufend, spätestens an der Bezirksgemeinde 2022, über die konkreten Ergebnisse der Verhandlungen informiert werden.

In Appenzell stimmen die Bürgerinnen und Bürger über einen Kredit in der Höhe von knapp zwei Millionen Franken für die Neugestaltung des Zielplatzes ab. Dieser wird seit der Inbetriebnahme der Sportanlage Schaies nicht mehr als Sportplatz genutzt. Der Bezirksrat schlägt eine Umnutzung in eine Begegnungszone für Jung und Alt vor.

Der Platz soll mit einem Spielplatz, einer Grillstelle, einem kleinen Fitnesspark, einem Steig zur Sitter und später mit einem Zugang über die Sitter zum Hallenbad aufgewertet werden. Ebenso soll der Parkplatz um 20 Plätze vergrössert werden. Gleichzeitig soll der Platz künftig – einer Allmend gleich – für Veranstaltungen wie zum Beispiel die Gewerbemesse oder die Hoferchilbi genutzt werden.

So könnte der Zielplatz dereinst aussehen. Visualisierung: Nipkow Architekten

Eine weitere Vorlage sieht den Abbruch des Klubhauses des FC Appenzell vor, das neben dem Zielplatz steht. Es soll als Mehrzweckgebäude neu errichtet werden und eine öffentliche WC-Anlage sowie Technik- und Lagerräume enthalten. Kostenpunkt: 750'000 Franken.

Des Weiteren entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Appenzell über einen Beitrag in der Höhe von 2,9 Millionen Franken für die Sanierung der Jugendunterkunft. Die Infrastruktur des fast 50-jährigen Gebäudes weist verschiedene Mängel auf, eine Renovation ist nach Ansicht des Bezirksrats dringend notwendig.

Die Jugendunterkunft Appenzell aus dem Jahr 1973 ist sanierungsbedürftig. Bild: PD

Dominik Brülisauer will regierender Hauptmann in Schlatt-Haslen werden. Bild: PD

In einigen Bezirken werden am Sonntag auch neue Behördenmitglieder gewählt. Schlatt-Haslen wählt einen Ersatz für Sepp Neff, der als regierender Hauptmann zurücktritt. Es stellt sich der stillstehende Hauptmann Dominik Brülisauer zur Verfügung.

Urban Fässler Bild: APZ

Ein neuer regierender Hauptmann wird auch im Bezirk Gonten gewählt, wo Walter Wetter zurücktritt. Als Ersatz ist Urban Fässler vorgeschlagen. Sepp Inauen stellt sich zudem in Schwende als stillstehender Hauptmann zur Verfügung.

Nicht zuletzt sind nach Rücktritten von Gerlinde Neff-Stäbler (Rüte), Sepp Neff (Schlatt-Haslen) und Josef Koch (Gonten) auch drei Sitze im Grossen Rat neu zu besetzen. Zur Wahl stellen sich Stefan Neff (Schlatt-Haslen), Karin Brülisauer-Signer (Gonten), Esther Sutter-Manser (Rüte) und Bruno Streule (Rüte).