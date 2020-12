Initiative Feurige Gemütlichkeit und Sternenzauber: So sieht der Advent bei Appenzeller Gastronomen in Coronazeiten aus Trotz Pandemie und strenger Massnahmen versuchen einige Gastronomen im Appenzellerland etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Wir stellen einige Projekte vor. Karin Erni und Lea Sager 07.12.2020, 12.00 Uhr

Florian Reiser mit einem seiner CO 2 -neutralen Heizpilze. Bild: Karin Erni

Ein Advent ohne Glühwein und Fondue? Was in Herisau traurige Realität zu werden drohte, hat der initiative Gastronom Florian Reiser zusammen mit dem Obstmarktteam um Bettina Forrer in letzter Minute verhindert. Auf dem Platz vor seinem Restaurant hat er einen kleinen Tannenwald aufgestellt. Von Donnerstag bis Samstagabend kann man hier sichere Adventstimmung geniessen. Die Gäste sitzen auf rustikalen, mit Fell besetzten Hockern. Eine Besonderheit sind die CO 2 -neutralen Heizpilze, die Reiser von der Flawiler Werkstatt Lenggenhager Mechanik gestellt bekam. Es sind Bartische mit einem integrierten Holzofen. Dieser wird eingefeuert und gibt die Wärme kontinuierlich an die Umstehenden ab. Wem es trotzdem zu kalt ist, kann es sich auch in der grosszügigen Eingangshalle gemütlich machen. Den Glühwein holt man sich an der «Ape», der dreirädrigen Vespa.

Separates Fonduestübli im «Trübli»

Das Rezept für den Glühwein stammt von Heidi Forster von der gleichnamigen Molkerei in Herisau. Sie wird diesen Winter ihr beliebtes Fonduestübli in der Windegg aus Platzgründen nicht in Betrieb nehmen. So konnte das Team am Obstmarkt die gesamten Fondue-Utensilien von ihr übernehmen. Angeboten wird das Käsegericht im «Trübli», dem heimeligen alten Stübli.

Schwierige Situation der Gastronomie

Der Adventsbetrieb sei eine Gratwanderung, sagt Florian Reiser. «Einerseits hatten wir aufgrund der ungewissen Situation keine Möglichkeit, weiter zu investieren. Und doch finden wir es wichtig, dass sich die Leute in der Vorweihnachtszeit noch irgendwo live treffen können.» Von der Politik fühlt sich der Unternehmer allein gelassen. «Der Gastronomie und Hotellerie als grösste private Arbeitgeberin wird keine Sorge getragen. Einerseits wird gepredigt, dass man sich nicht treffen soll. Andererseits ist noch immer nicht sicher, ob wir Wirte und Hoteliers für die grossen Ausfälle eine Entschädigung erhalten.» Die Kurzarbeit sei für die Gastronomie nicht das richtige Mittel.

«Das Geschäft ist nicht planbar, mal kommen viel, mal wenige Leute. Das Personal muss trotzdem vor Ort sein.»

Reiser beschäftigt in seinen Betrieben um die 60 Mitarbeiter. Personal ist der grösste Kostentreiber in der Gastronomie. Bei einem Monatsumsatz von 700'000 Franken entfallen 350'000 Franken auf Lohnkosten. Er selbst lege derzeit gegen 100’000 Franken pro Monat drauf. «Lange kann ich das nicht mehr machen.» Zurzeit würden viele Existenzen vernichtet, mit gravierenden Folgen für die Allgemeinheit, so Reiser. «Sie bezahlt am Schluss das Arbeitslosengeld für die Entlassenen und muss deren Steuerausfälle kompensieren. Coronakredite können nicht zurückbezahlt werden und Unternehmer werden zu Sozialfällen. Es ist ein Desaster.»

Chalets und Fonduegondeln wie in den Ferien

Die Gondeln der «Fernsicht» Heiden im Abendlicht. Bild: PD

Adventstimmung kann man derzeit auch im Gasthaus zur Fernsicht in Heiden erleben. Das bewährte Fonduechalet im Garten hat Geschäftsführer Tobias Funke mit vier Seilbahngondeln ergänzt. «Ursprünglich wollten wir welche mieten, doch dann habe ich in Österreich ein gutes Angebot für 20 Gondeln gesehen und diese gleich für mich privat gekauft.» Er hat sie aufrüsten lassen und will sie später an andere Betriebe weitervermieten. Die Kabinen sind in mattem Schwarz gehalten, Details in Hammerschlag-Optik geben ihnen ein Vintage-Flair. Frieren muss niemand, denn die Gondeln sind beheizt, der Boden ist mit Parkett ausgelegt und die Bänke sind rundum kuschelig mit Fell ausgekleidet. Die Gondeln seien extrem beliebt sagt Funke.

«Ich weiss nicht, ob das wegen Corona ist oder weil es so etwas in Heiden noch nie gab.»

Doch auch im Chalet könnten die Gäste gefahrlos einkehren, sagt Funke. «Die grossen Tische sind nur noch für vier Personen bestimmt und es hat extrem viel Platz.» Die Gäste können aus sieben Sorten Fondue auswählen. Wie von Tobias Funke nicht anders zu erwarten, hat alles beste Qualität. So kommt das Brot von der Holzofenbäckerei Kast und die Herdöpfeli fürs Raclette aus dem Albulatal. Der ganze Garten wurde weihnächtlich dekoriert. Der Gastgeber freut sich: «Wenn der Nebel weg ist und man Aussicht auf den See hat, ist es fast kitschig schön.»

Ochs und Esel bei der Weihnachtskrippe

Die Krippe auf der Waldegg mit den lebensgrossen Figuren. Bild: PD

Eine schöne Weihnachtstradition, die trotz der Coronamassnahmen weiterbesteht, ist die lebendige Krippe auf der Waldegg. Kinder und Erwachsene erfreuen sich an den verschiedenen Tieren im Stall. Die Schafe und Esel lassen sich manchmal sogar streicheln. Besonders imposant sind die Ochsen, von denen der grösste 1,4 Tonnen wiegt. Tagsüber sind die Tiere aus Gründen des Tierschutzes oft auf den umliegenden Weiden anzutreffen. Nach Einbruch der Dunkelheit sind sie aber immer im Stall, der stimmungsvoll erleuchtet ist. Für Staunen sorgen die lebensgrossen Figuren von Heiliger Familie, Hirten und den drei Königen. «Es gilt eine Maskenpflicht im Stall und die Besucher sind gebeten, die Abstände einzuhalten», sagt Geschäftsführer Patrick Eugster. Auch Glühwein kann nicht mehr wie früher im Stall genossen werden. «Dafür haben wir beim Restaurant eine beheizte Aussenterrasse in Betrieb genommen. Hier kann man mit Blick auf den Säntis oder den Sternenhimmel ein heisses Getränk geniessen oder etwas Kleines essen.»

Die begehbare Krippe auf der Waldegg ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Am Montag ist das Restaurant geschlossen.

Sternenzauber in Bühler

Yvonne und Ralph Frischknecht wollen ihren Kunden etwas Einzigartiges bieten. Bild: Lea Sager

Feines Essen unter dem Sternenhimmel: Eine schöne Vorstellung, die im Landgasthof Sternen in Bühler zur Realität werden kann. «Wir wollen unseren Gästen etwas Einzigartiges bieten», sagen Yvonne und Ralph Frischknecht. Im «Sternenzauber», einem fünfteiligen Plexiglasgebilde, herrscht tatsächlich eine einzigartige Stimmung. Ein Tisch direkt unter dem Sternenhimmel, rundherum der frische Schnee, ein ansprechendes Ambiente im Kerzenlicht und natürlich das delikate Essen aus der Sternenküche, laden zum Geniessen ein. Das röhrenartige Gehäuse stammt von einer Firma aus Madrid. Sie hat sich auf Plexiglaskonstruktionen spezialisiert. Ihre Produkte gibt sie gemäss Firmen-Philosophie nur an ausgewählte Kunden weiter. Bei einem Besuch in Bühler und mehreren Gesprächen mit dem Wirtepaar hätten sich die Spanier schliesslich für das Projekt Sternenzauber entschieden, Yvonne Frischknecht.

«Es ist eine schöne Anerkennung, dass wir dieses Erlebnis als einzige in der Region anbieten können. Die Wirkung ist viel grösser, wenn man diese besondere Atmosphäre nicht in jeder Ecke erfahren kann.»

Gerade in Zeiten wie diesen ist es für Ralph Frischknecht ein Anliegen, den Gästen etwas bieten zu können. Obwohl im Moment spürbar weniger Kundschaft einkehrt, bleibt er positiv: «Nur jammern bringt nichts. Wenn man dabeibleiben will, muss man investieren. Das hat natürlich mit Aufwand und Kosten zu tun, aber im Endeffekt ist es eine gute Sache, die gut bei den Gästen ankommt und auch uns Freude bereitet.» Und der Aufwand macht sich bezahlt: Für die kommenden Wochenenden ist der «Sternenzauber» bereits komplett ausgebucht und auch für ein Abendessen unter der Woche ist für die Tische unter dem Sternenhimmel eine Reservation nötig.

In der Dunkelheit herrscht im «Sternezauber» eine besondere Atmosphäre. Bild: PD

Auch für die Zukunft gibt es bereits Perspektiven. Der «Sternenzauber» soll je nach Wetter und Situation bis im Februar genutzt werden können. Danach könnten die einzelnen Elemente zu Hotelzimmern im Freien umfunktioniert werden. An Ideen fehlt es Yvonne und Ralph Frischknecht jedenfalls nicht.