Software Educase wird an der Kanti Trogen und am BBZ eingestellt

Informatikbeschaffung Weil die Mängel zu gross sind und die Anbieterin aufgibt: Schulsoftware Educase wird an der Kanti Trogen und am BBZ Herisau eingestellt Die Base-Net Education aus Sursee hat entschieden, ihr mangelhaftes Produkt und die Firma Ende Juli nicht mehr weiterzuführen. Dies hat Auswirkungen für zwei Ausserrhoder Schulen. Sie müssen nun unter Zeitdruck eine Ersatzlösung finden. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Im Alltag sorgte die Schuladministrationssoftware Educase für grosse Probleme. Bild: Manuela Jans-Koch

Daniela Ittensohn ist Departementssekretärin des Departements Bildung und Kultur. Bild: PD

Seit längerer Zeit gibt es an der Kantonsschule Trogen und am BBZ Herisau mit der Schuladministrationssoftware Educase grosse Probleme. So gab es bereits bei der Einführung Verzögerungen, auch heute noch hat das Produkt der Firma Base-Net Education AG im Alltag viele Mängel. Diese Zeitung berichtete Anfang Mai darüber.

Nun wird Educase beerdigt. «Wir wurden über die definitive Einstellung der Leistungen für den Betrieb per Ende Juli informiert», sagt Daniela Ittensohn, Departementssekretärin des Departements Bildung und Kultur. Vertragspartnerin der Base-Net Education AG ist die AR Informatik AG (ARI). Die Surseer Softwarefirma ist offenbar nicht in der Lage, die Mängelliste, die Ende Juli 2020 nicht weniger als 55 offene Punkte umfasste, zu beheben.

Negative Berichterstattung erschwerte das Geschäft

Das Unternehmen wird heruntergefahren und nicht mehr weitergeführt. Davon betroffen sind zehn Mitarbeitende. Grund für das Ende soll der Entscheid des Kantons Luzern sein, der aufgrund der Probleme mit Educase den Vertrag mit der Base-Net Education AG einseitig kündigte.

Die in der Folge negativen Medienmitteilungen seien derart einschneidend gewesen, dass «wir es als unmöglich betrachteten, im relativ kleinen und gut vernetzten Bildungsmarkt weiterhin erfolgreich zu sein», sagt Andrea Elmer, Kommunikationsverantwortliche der Base-Net Education AG. Diese Entscheidung hätten sie nach langer Überlegung gefällt. Elmer schreibt in einer Stellungnahme:

«Nach wie vor sind wir überzeugt, dass Educase zurzeit die beste und modernste Schulsoftware auf dem Markt ist.»

Übergangslösungen im Gespräch

Für das Ausserrhoder Departement Bildung und Kultur kommt das Educase-Aus nicht ganz überraschend. Ittensohn sagt:

«Wir konnten erahnen, dass früher oder später die Leistungen eingestellt würden.»

Für die beiden kantonalen Schulen hat der Entscheid jedoch erhebliche Auswirkungen. «Aufgrund dieser äusserst unerfreulichen Tatsache sind wir gezwungen, mit einem ausserordentlichen und hohen Aufwand die Schulverwaltung aufrechtzuerhalten», sagt Ittensohn. Zurzeit würden ver­schiedene Optionen für den Übergangsbetrieb ab 1. August geprüft.

Eine Variante ist, Educase vorläufig in Betrieb zu lassen. Weil sämtliche Daten auf Systemen in Rechenzentren der ARI gespeichert sind, wäre dies grundsätzlich möglich, sofern keine vom Hersteller durchzuführenden Fehlerbehebungen oder Anpassungen an der Software notwendig sind. Gemäss ARI-CEO Johannes Dörler ist die Zeitspanne bis zur Einführung einer neuen Schulverwaltungssoftware jedoch so kurz wie möglich zu halten.

Software kostete 570000 Franken

Der Regierungsrat hat deshalb bereits im März einen entsprechenden Projektauftrag zur Ersatzbeschaffung in Auftrag gegeben. Dabei sollen die Empfehlungen aus dem GPK-Bericht 2020 berücksichtigt werden, wie Ittensohn sagt. Die GPK des Kantonsrates kritisierte, dass bei der Beschaffung das Kriterium Preis zu stark gewichtet wurde. Dadurch sei ein Anbieter ohne belegbare Referenzen zum Zug gekommen. Wann die neue Software in Betrieb genommen werden kann, ist offen. Die Departementssekretärin verweist in diesem auf das geltende Beschaffungsrecht, an das sich der Kanton halten muss. «Es liegt aber im Interesse aller Beteiligten, dass so rasch als möglich eine zuverlässige und funktions­fähige Lösung zur Verfügung steht.»

Der Abbruch des Educase-Projekts hat für den Kanton auch finanzielle Folgen. Die Investitionskosten beliefen sich 2015 auf 570000 Franken. Dieser Betrag werde Ende Jahr abgeschrieben sein, sagt Ittensohn. Die internen Mehrstunden sind dabei allerdings nicht berücksichtigt. Ob die ARI gegenüber dem Softwareanbieter Schadenersatzforderungen stellen wird, ist offen. «Unsere erste Priorität ist es, den Übergangsbetrieb sicherzustellen und die Neubeschaffung zu unterstützen», sagt Dörler.

