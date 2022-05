Informatikbeschaffung Verzögerungen, über 50 Mängel, Mehrkosten: BBZ Herisau und Kanti Trogen haben Ärger mit Schulsoftware Educase Die Schulverwaltungssoftware der Firma Base-Net Education AG ist seit einigen Jahren an den beiden kantonalen Schulen im Einsatz. Sie funktioniert aber noch immer nicht zufriedenstellend. Bereits bei der Beschaffung gab es Probleme. Nun hat die GPK des Kantonsrats den Fall untersucht. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Mit der Software Educase wird am BZZ in Herisau und an der Kantonsschule Trogen gearbeitet. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Die Empfehlung ist unmissverständlich. In ihrem kürzlich veröffentlichten Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 rät die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrates, die weitere Entwicklung «kritisch zu analysieren und bereits jetzt ein Aussteigszenario zu prüfen». Zum zweiten Mal hintereinander thematisiert die GPK die Beschaffung der Schulverwaltungssoftware Educase. Mit der Lösung der Firma Base-Net Education aus Sursee sollen persönliche Daten wie Adressen, Schulwechsel, besuchte Fächer oder Stufenübertritte von Lernenden und Lehrpersonen verwaltet werden.

Bis heute weise die an der Kantonsschule Trogen und am Berufsbildungszentrum Herisau (BBZ) verwendete Software jedoch erhebliche Mängel auf, heisst es im GPK-Bericht. Die Performance von Educase per Ende Juli 2021 sei von allen kantonalen Projektinvolvierten als ungenügend eingestuft worden. So wird das Klassenmanagement am BBZ und an der Kanti parallel noch mit Excel oder einer anderen Anwendung geführt.

Mängelliste umfasst 55 Punkte

Bereits die Einführung der Schulverwaltungssoftware verlief gemäss GPK-Bericht 2020 alles andere als reibungslos. Immer wieder gab es zeitliche Verzögerungen, unter anderem weil die Base-Net Education AG die bisherige Entwicklungsumgebung ablöste. Das Projektende wurde schliesslich für beide kantonalen Schulen auf den Sommer 2020 festgelegt. Selbst dieses Vorhaben erwies sich als zu ehrgeizig. Ein per Ende Juli 2020 erstelltes Abnahmeprotokoll listete nicht weniger als 55 offene Mängel auf. Dem Anbieter wurde eine einjährige Gewährleistungsfrist gesetzt, um diese zu beheben.

Nach Einschätzung der GPK ist die Situation aber nach wie vor unbefriedigend. Mehr noch: Alle Involvierten des Projekts schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die Software innert nützlicher Frist für beide Schulen zuverlässig und effizient funktioniert, als gering ein. Die GPK schreibt:

«Das Vertrauen in den Anbieter ist durch wiederholte Nichteinhaltung von Terminen und Qualität der Leistung angeschlagen.»

Damit könnte gar eine Trennung von der Surseer IT-Firma zum Thema werden.

Verzögerungen führten zu Mehrkosten

Die Frage ist, wie es so weit kommen konnte. Die GPK bemängelt in diesem Zusammenhang die Vergabekriterien. Bei den anbieterbezogenen Kriterien müssten künftig die Erfahrung des Softwareentwicklers mit belegbaren Referenzen sowie die Ausgereiftheit des Produkts stärker gewichtet werden als der Preis. Im Fall Educase lief es jedoch anders. Das Kriterium Preis wurde offenbar hoch gewichtet, wie die Kommission feststellt. Dadurch habe ein Unternehmen, dass keine Referenzobjekte im Bereich der Schulverwaltungssoftware vorweisen konnte, sich mit dem Auftrag aus Ausserrhoden aber neu im Markt positionieren wollte, den Zuschlag erhalten.

Dieser Entscheid hat für den Kanton finanzielle Folgen. Während das Projektbudget ursprünglich bei rund 404'000 Franken lag, betrugen die Schlusskosten 586'000 Franken. Auf den ersten Blick erscheint diese Kostenüberschreitung marginal. Darin ist aber der grosse personelle Mehraufwand beim BBZ und bei der Kantonsschule nicht miteingerechnet. Die missglückte Softwarebeschaffung kommt nun auf die politische Traktandenliste. Am kommenden Montag wird der Kantonsrat im Rahmen des GPK-Berichts darüber beraten. Aus diesem Grund wollten sich die Verantwortlichen des Departements Bildung und Kultur, des BBZ und der Kantonsschule Trogen nicht zu Educase äussern. Auch nicht dazu, welche Schwierigkeiten damit im Arbeitsalltag nach wie vor auftreten.

Projektabbruch im Kanton Luzern

Regula Huber ist Leiterin Kommunikation des Luzerner Bildungs- und Kulturdepartements Bild: Franco Mantovani

Worum es dabei gehen könnte, zeigt ein Blick in die Innerschweiz. Denn massive Probleme mit dem Programm gab es auch in Luzern. Die Probleme waren dort so gravierend, dass der Kanton im Februar nach etlichen Verzögerungen gar die Reissleine zog und das Projekt abbrach. In der Folge eskalierte der Streit mit der Entwicklungsfirma, sodass diese den Betrieb der Software abrupt einstellte. In der Folge mussten jene 64 Luzerner Gemeinden, die Educase bereits eingeführt hatten, kurzfristig auf ein anderes Programm umstellen.

Gestartet wurde das Projekt 2011. Acht Jahre später hätte Educase an allen Luzernen Volksschulen flächendeckend funktionieren sollen. So weit kam es allerdings nie. Im Sommer 2021 häuften sich in den Medien Berichte über die Mängel des Produkts der Base-Net Education AG und den Ärger der Nutzer. So funktionierten gewisse Module und Schnittstellen nicht zufriedenstellend oder gar nicht. Unter anderem soll es bis zu 20 Minuten dauern, bis Schülerlisten angezeigt werden, wie ein Schulleiter gegenüber der «Luzerner Zeitung» erklärte. Zudem würden manchmal Geburtsdaten falsch angezeigt, obschon das System mit dem kantonalen Datenregister verbunden war. Regula Huber, Leiterin Kommunikation des Luzerner Bildungs- und Kulturdepartements, sagt:

«Das vom Kanton Luzern gewählte Produkt hat die notwendige Reife nie erreicht, um eine problemlose Anwendungssicherheit zu gewährleisten.»

Zudem habe es verschiedene Verzögerungen im Ablauf gegeben, sodass der Zeitplan angepasst werden musste. Nebst dem ganzen Ärger der Beteiligten kostete das gescheiterte Projekt gemäss Huber den Kanton Luzern insgesamt 950’000 Franken.

Guten Noten bei den Härtefallmassnahmen Der Tätigkeitsbericht 2021 der GPK des Kantonsrates enthält nebst der beschriebenen Softwarebeschaffung noch weitere Themenbereiche. So hat die Kommission im vergangenen Jahr die Abläufe und Prozesse der Covid-19-Härtefallmassnahmen für die Wirtschaft und die Kultur geprüft. Sie attestiert dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, dass insbesondere in den hektischen Perioden flexibel sowie schnell reagiert und so zeitnah als möglich informiert wurde. Unbefriedigend war nach Ansicht der GPK, dass der Kanton teilweise Informationen den Medienkonferenzen des Bundesrates entnehmen musste und daher kaum Vorlaufzeit hatte. Einmal mehr hat sich die GPK 2021 zudem mit dem Spitalverbund AR (Svar) beschäftigt. Sie empfiehlt in diesem Zusammenhang der Regierung, für den Svar ein realistisches Finanzierungsmodell auszuarbeiten, um eine politische Debatte darüber führen zu können. Zudem sei zu prüfen, ob die gesetzlich definierten Handlungsspielräume des Svar auch in Zukunft bei einer überregionalen gesundheitspolitischen Zusammenarbeit zielführend seien. Die GPK regt abgesehen davon an, in der neuen Eignerstrategie qualitative Zielvorgaben für die Führungskultur festzulegen. Diese Empfehlung hat die Regierung bereits umgesetzt, wie die im März vorgestellte neue Eignerstrategie zeigt. (cal)

