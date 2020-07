Serie In Chicago geboren, in Trogen zu Hause: Künstler Marc Staff Brandl «verschweizert» sich im Appenzellerland und spricht über Parallelen zwischen den USA und Mussolini Sommerserie «Meine Heimat»: Mark Staff Brandls Kunst vereint verschiedene Kunstdisziplinen. Der Künstler aus Trogen sagt, weshalb Vielfalt sowohl für eine Gesellschaft als auch seine Kunst wichtig ist und was für ihn Heimat bedeutet. Yann Lengacher 14.07.2020, 05.00 Uhr

Mark Staff Brandl mit einem Bild seiner Frau Cornelia Kunz Brandl und lebensgrossen Ausschnitten seiner Haustiere. Bild: Yann Lengacher

Mark Staff Brandl möchte mit seinen Kunstwerken stets Regeln brechen. Und sie gleichzeitig einhalten. Gegensätzlichkeiten und Vielfalt faszinieren den gebürtigen Amerikaner. Wer sich mit Brandl und seiner Kunst auseinandersetzt, trifft immer wieder auf diese zwei Begriffe. Brandl wohnt in einem alten Bauernhaus mit tiefen Decken, dem «Höckli». Er, der von sich behauptet, ein Grossstadtmensch zu sein. Zu Hause fühlt sich der Künstler aber ohnehin nicht an einem bestimmten Ort.

Sind Sie ein Appenzeller oder ein Amerikaner?

Mark Staff Brandl: Ich würde mich nicht aus Stolz als Amerikaner oder als Trogner bezeichnen. Genetisch wäre ich ja ein Deutscher. Ich bin vielleicht von allem ein bisschen. Ich bin jedenfalls gerne, was ich bin. Der Ort, an dem man lebt, prägt einen schon. Ich merke, dass ich in all den Jahren in Trogen ein wenig «verschweizert» wurde: Bin ich in den USA, frage ich mich, wieso in den Strassen so wenig geputzt wird. Und aus den USA habe ich den typischen Chicago-Dialekt.

In einer Ausstellung Anfang Jahr haben Sie Ihre Frau, Ihre Hunde und Katzen als Ihre Heimat dargestellt. Ist Heimat für Sie also kein Ort?

Nur bedingt. Mit Orten verbinde ich wenig. Ich hatte schon in der High School kein Bedürfnis, mich als Bürger von Illinois zu identifizieren, wie es manche Mitschüler taten. Heimat ist da, wo meine Familie ist.

Ist Ihnen trotzdem etwas aus Trogen und der Schweiz ans Herz gewachsen?

Klar, das Landleben gefällt mir sehr. Und als Angehöriger des linken Flügels der demokratischen Partei finde ich die Schweizer Sozialwerke natürlich toll. Schon mein Vater hat sich in den USA für einen sozialen Staat eingesetzt. Manchmal ist mir die Schweiz aber zu klein. Wenn die Schweiz eine Kunstwelt ist, dann ist New York für sich alleine fünf Kunstwelten.

Mit den USA beschäftigen Sie sich besonders auf Ihren Social-Media-Profilen nach wie vor. Ihnen liegt etwas an Ihrem Geburtsland.

Absolut, es beschäftigt mich, in welche Richtung Donald Trump Amerika steuert. Er zerstört die USA. Mittlerweile gibt es Parallelen zwischen dem aktuellen Amerika und dem Italien kurz vor Mussolini. Die nächste Präsidentschaftswahl ist viel wichtiger, als die meisten denken. Wenn Trump Präsident bleibt, könnte dies das Ende der Demokratie in den USA bedeuten.

Sie machen sich auch für die «Black Lives Matter»-Bewegung stark und für mehr Diversität. Was für eine Rolle spielt Diversität in unserer Gesellschaft?

Ich finde, dass Diversität eine Gesellschaft enorm bereichert. Die Diversität ist auch etwas, das ich an der Schweiz mag. Hier sprechen die Leute vier Sprachen und die Gesellschaft funktioniert. Mischungen machen alles besser. Denken Sie an die Musik: Blues und Rock’n’Roll sind entstanden, weil Künstler verschiedene Musikstile gemischt haben. Fast alles, was mich interessiert, ist eine Mischung.

Ihre «Mongrel Art» vereint verschiedene Kunstdisziplinen. Wie wichtig ist für Sie Diversität in Ihren Werken?

Meine Kunst lebt von Vielfalt. Purismus ist in der Postmoderne weit verbreitet. Ich finde, dass er die Kunst langfristig ruiniert. Wenn ich unterschiedliche Kunststile miteinander kombiniere, werden meine Werke kulturell und politisch viel interessanter. Auf diese Weise breche ich Regeln einzelner Kunstgattungen und befolge sie gleichzeitig. Das ist es, was ich als Künstler immer versuche zu tun.

Was soll die Vielfalt in Ihrer Kunst beim Betrachter auslösen?

Ich möchte, dass meine Werke dem Betrachter eine gewisse Komplexität bieten, aber gleichzeitig ikonisch bleiben. So gesehen orientiert sich meine Kunst an derjenigen von Leonardo da Vinci.

Was bedeutet das?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Das Bild, auf dem meine Frau und meine Haustiere abgebildet sind, ist sowohl komplex als auch ikonisch. Warum? Zum einen ist das Bild ikonisch, weil der Betrachter sofort eine Frau und Tiere erkennt. Gleichzeitig beinhaltet das Bild zahlreiche versteckte Anspielungen, die nicht jeder sofort erkennt. Wer will, soll über meine Kunst nachdenken können. Oder einfach nur anschauen, weil sie ihm oder ihr gefällt.

Am 3. Juli wurden Sie als Dozent pensioniert. Doch mit der Kunst hören Sie noch lange nicht auf. Richtig?

Ich bin so lange Künstler, wie der Papst normalerweise Papst ist: bis in den Tod. Sofern es Corona erlaubt, gehe ich bald eine Menge Projekte an. Ich möchte eine Ausstellung in meinem Garten veranstalten, in die ich Elemente aus der neuen Öko-Kunst einbeziehen möchte. Ausserdem werde ich bald Kunstwerke im Rahmen der «App’N’Cell»-Ausstellung des Kunstmuseums Appenzell ausstellen. Zuerst werde ich aber mein Atelier von Speicherschwendi nach Trogen verschieben.

