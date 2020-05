In Ausserrhoden sind die Kirchen coronakonform für kommende Gottesdienste eingerichtet

Kein Gesang und genügend Abstand - das sind nur zwei der notwendigen Sicherheitsmassnahmen. Aber: Das Pfingstfest kann wieder vor Ort in der Kirche gefeiert werden.

Stephanie Häberli und Janine Bollhalder 30.05.2020, 05.00 Uhr

Zurück in die Kirche, aber nur mit Abstand: die Sicherheitsmassnahmen zum Coronavirus schänken den Platz für die Kirchgänger ein.

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Wie eine staatlich verordnete Fastenzeit. So beschreibt Eugen Wehrli, katholischer Pfarrer von Walzenhausen, Heiden, Rehetobel, Eggersriet und Grub SG, den Corona-Lockdown. Eine Zeit ohne Gottesdienste, lediglich der alleinige, diskrete Gang zur Kirche war erlaubt. Das hat sich nun geändert: Seit dem vergangenen Donnerstag sind Gottesdienste wieder erlaubt – wenn auch unter strengen Auflagen.

Pfarrer Eugen Wehrli

Michel Canonica

«Jeweils zwei Bänke in der Kirche sind abgesperrt worden und die Sitzplätze so markiert, dass der Abstand von zwei Metern auf allen Seiten garantiert ist», sagt Wehrli. Bei den Eingängen gibt es Desinfektionsmittel, das Weihwasserbecken bleibt leer, auf den Friedensgruss wird verzichtet.

«Eine Person ist dafür zuständig, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und die Besucher ihre Hände desinfizieren.»

Der Kirchgesang wurde reduziert, anstatt Bücher zu verwenden, werden die Liedertexte auf eine Leinwand projiziert. Es gibt derzeit keine Chöre. Die Kommunion wird schweigend ausgeteilt und nur von Personen unter 65 Jahren – sei das der Priester oder ein jüngerer Kommunionhelfer.

Angesichts der Mitteilung des Bundesrats, dass die Schweiz die Ansteckungslage im Griff habe, denkt Pfarrer Eugen Wehrli: «Die Leute sind weniger skeptisch und kommen gerne wieder zum Gottesdienst.» Allerdings seien die Besucherkapazitäten der Kirchen auf einen Drittel beschränkt: «In Eggersriet stehen 40 Einzelplätze zur Verfügung, in Grub und Walzenhausen je 30 Einzelplätze.» Ehepaare und Familien gelten als ein Sitzplatz.



Pfarrer Wehrli hat die Zeit des Lockdown als entschleunigend empfunden. Natürlich sei es aber auch eine sehr schwierige Zeit gewesen. Viele seien froh gewesen, Gottesdienste im Fernsehen, via Livestream oder Whatsapp mitverfolgen zu können. «Bewohner von Altersheimen haben wir natürlich nicht besuchen können. Wo es möglich war, haben wir aber telefonisch Kontakt aufgenommen», sagt Wehrli und fügt an: «Wir haben unser Wort zum Sonntag an die Altersheime gesendet, sodass es den Bewohnern vorgelesen werden konnte.»



Genügend Abstand auf alle Seiten - jede zweite Sitzreihe wird gesperrt.

Davide Agosta / TI-PRESS

«Wir freuen uns auf die Besucher der ersten Gottesdienste nach der Coronazeit», sagt Simone Kolb, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Heiden. Es sei möglich, dass Leute aus Nachbargemeinden, wo es noch keine Gottesdienste gibt, vorbeikommen. «Die Kirche ist gross, es wird Platz haben», sagt Kolb – und das trotz der Abstandsregeln. Zu diesen gehört auch, dass nur jede zweite Sitzreihe besetzt werden darf. Simone Kolb sagt: «Die Plätze werden mit Kissen gekennzeichnet. Zudem werden die Kontaktdaten der Besuchenden von der Kirchgemeinde Heiden aufgenommen.»

Die Gottesdienste finden also wieder statt, allerdings mit angepassten Rahmenbedingungen: «Die persönliche Begrüssung durch die Pfarrperson fällt vorerst weg.» Gleiches gelte für das Singen während der Gottesdienste, denn die Ansteckungsgefahr sei zu gross. Ganz still werde es trotzdem nicht im Gotteshaus: Orgelmusik darf weiterhin gespielt werden, die Liedtexte werden zum Mitlesen verteilt. Beim Erstellen des Schutzkonzeptes hat sich die Kirchgemeinde an den Empfehlungen der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) orientiert.



Gottesdienst via Whatsapp



Während der Zeit, als Gottesdienste nicht erlaubt waren, haben die Pfarrpersonen einen Gottesdienst ausgearbeitet und in schriftlicher Form in der Kirche aufgelegt sowie auf der Website aufgeschaltet. Simone Kolb sagt:

«Was wir ebenfalls gemacht haben und was von vielen Personen auch noch rege genutzt wird, ist unsere Whatsapp-Gruppe.

In dieser versenden wir samstags eine Sprachnachricht mit der Kernaussage des wöchentlichen Gottesdienstes»



In Herisau sind wöchentlich Predigten auf der Internetseite der evangelischen Kirchgemeinde veröffentlicht worden. «Wir hatten Publikationen bis zum 7. Juni geplant», sagt Uschi Hofmänner, Präsidentin der Kirchgemeinde. «Als bekannt wurde, dass schon ab dem 28. Mai Gottesdienste stattfinden dürfen, haben wir umdenken müssen.»



Am kommenden Sonntagabend wird um 17 Uhr der Pfingstgottesdienst gefeiert. Nicht online, sondern unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen in der Kirche – allerdings ohne Gesang und Abendmahl. Und an einem anderen Ort, denn die Evangelische Kirche Herisau befindet sich derzeit im Umbau. Folglich musste eine Alternative gefunden werden. «Unser Saal im Kirchgemeindehaus kam nicht in Frage. Unter Einhaltung der Abstände würden nur 30 Leute Platz finden.» Uschi Hofmänner sagt:

«Wir dürfen den Gottesdienst nun in der katholischen Kirche durchführen.»

Bezüglich der Anzahl Gäste des Abendgottesdienstes am Pfingstsonntag stellt Präsidentin Hofmänner keine Vermutungen an, sie lässt sich überraschen.



«Der Gottesdienst wird aufgezeichnet und danach sofort auf der Website www.ref-herisau.ch zur Verfügung gestellt. Auch in einer schriftlichen Version.» So können auch jene Leute, die noch nicht in die Kirche gehen möchten, am Gottesdienst teilnehmen. Wenn auch nur virtuell.