Nordostschweizer Jodlerfest kommt nach 40 Jahren nach Appenzell

Volksmusik In Appenzell singt der Biber: Nordostschweizer Jodlerfest kehrt nach 40 Jahren zurück Am Nordostschweizer Jodlerfest werden dieses Wochenende bis zu 45'000 Gäste erwartet. Auf sie wartet ein vielfältiges Programm. Auch die Bevölkerung engagiert sich für den Grossanlass. Selina Schmid Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Wochenende steht der Wettkampf der Volksmusik im Zentrum. Bild: PD

Dieses Wochenende wird es in Appenzell musikalisch. Vom 1. bis 3. Juli findet in Appenzell das Nordostschweizerische Jodlerfest statt. 45’000 Gäste aus der Region, der Restschweiz und dem angrenzenden Ausland werden erwartet. Nicolas Senn, Volksmusiker und OK-Mitglied, sagt:

«Appenzell hat den Ruf, dass im Dorfkern gut gefestet wird.»

Im Zentrum wird der Wettbewerb stehen. Die 3200 Aktive, die sich in Jodlergruppen und als Fahnenschwingerinnen und -schwinger sowie als Alphornbläserinnen und -bläser am Freitag und Samstag während rund 570 Vorträgen messen. Ziel ist die Qualifikation für das Eidgenössische Jodlerfest in Zug nächstes Jahr. Dafür bekommen sie nur für ein Lied oder einen Jodel Zeit und müssen sich an strenge Regeln halten. Nicolas Senn sagt: «Aus fachlicher Sicht sind die Vorträge das Spannendste.» Es sei wie an einem Schwingfest: Wer sich auskenne, wisse bereits, welchen Vorträgen beizuwohnen ist.

Festliche Stimmung in kleinen Zelten

Auch für die Laien wartet ein umfangreiches Programm. Am Freitag um 16 Uhr wird das Fest mit dem Aufmarsch der Offiziellen und der Fahnenübergabe auf dem Landsgemeindeplatz eröffnet. Unter den Gästen werden NOSJV-Präsident Jörg Burkhalter und Landammann Roland Dähler sein. Es sind Auftritte des Doppelquartetts Pfiifestier, des Alphorntrios Egnach-Appenzell und der Fahnenschwinger aus dem NOSJV geplant. Bei schlechtem Wetter wird die Fahnenübergabe ins AXA-Zelt verschoben.

Nicolas Senn, Volksmusiker und OK-Mitglied. Bild: Karin Erni

In den Festzelten im Dorfzentrum erwarten die Gäste Brauchtum, Unterhaltung und viel Stimmung. Nicolas Senn sagt:

«Wir haben uns bewusst für gemütliche, kleine Zelte entschieden, damit Feststimmung aufkommt.»

Im AXA-Zelt beispielsweise wird am Freitag die Kapelle Enzian spielen. Wie für ein Jodlerfest typisch, wird es auch spontane Gesangseinlagen irgendwo auf den Plätzen, an stillen Ecken, mitten im Festgeschehen oder in den Gasthäusern und Festzelten geben.

Ab 23 Uhr beginnt mit der «Mitternachtsstobede» eine musikalische Überraschung. An verschiedenen Orten im Festgeschehen wird «Schellenschötten» zu hören sein, welchem gefolgt werden soll. Vor der Kulisse der Pfarrkirche werden Jodlerformationen, Alphornbläser und Fahnenschwinger die versammelten Gäste unterhalten.

Rund 50 Sujets am Festumzug

Am Samstag werden die Wettvorträge fortgesetzt. Auf den interessierten Nachwuchs warten am Samstag einstündige Fahnenschwing-Workshops mit Simon Bänziger.

Das Jodlerfest nimmt am Wochenende das ganze Dorfzentrum ein. Bild: PD

Am Sonntagmorgen wird in der Pfarrkirche St.Mauritius die musikalische Singmesse «Heimat und Freiheit» des bekannten Musikers und Komponisten Frowin Neff uraufgeführt. Beteiligt sind ein Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus den Trägervereinen und dem OK sowie das Quartett Waschächt Plus. Nicolas Senn freut sich: «Ich habe bisher lediglich ein paar Videos der Proben gesehen und schon da hatte ich Gänsehaut.» Darauf folgt der Festakt und eine weitere Uraufführung. Der Alphorngesamtchor wird auf dem Platz vor der Kirche das Stück «Appezell zue» von Cornelia Kellenberger spielen. Als grosser Höhepunkt führt der Festumzug mit rund 50 Sujets durchs Dorf, moderiert von Nicolas Senn und Blanca Fritsche.

Trachtenfiguren und singende Biber

Senn sagt: «Ich glaube, fast jede Familie in Appenzell ist irgendwie am Jodlerfest engagiert. Die Bevölkerung freut sich auf den Anlass.» Die Innerrhoderinnen und Innerrhoder wurden für das Jodlerfest kreativ: Die Lernenden der Innerrhoder Primarschulen haben in liebevoller Handarbeit rund 650 Trachtenfiguren geschaffen, welche den Festort Appenzell dekorieren werden. Zum Schluss des Jodlerfests werden sie versteigert.

Die Landbäckerei am Sammelplatz hat eigens für das Jodlerfest einen singenden Biber erfunden. Durch das Scannen des QR-Codes aus Zuckerguss und Lebensmittelfarbe beginnt der Biber das Lied «Freudentränen» der Jodlergruppe Hirschberg mit Mirjam Bösch zu singen. Inhaberin Jacqueline Fässler sagt: «Die Idee kam uns, weil eine unserer Mitarbeiterinnen beim Verpacken unserer Appenzeller Biber so schön sang. Wir fanden, das passt gut zusammen.» Der singende Biber wird in den Filialen der Landbäckerei und an einem Marktstand erhältlich sein. Mit dem QR-Code werden auch personalisierte Biber mit Grussbotschaften möglich, so Fässler.

Corona erschwerte die Organisation

In Appenzell war das Nordostschweizerische Jodlerfest zuletzt 1982. Seit drei Jahren organisiert das Kern-OK den Grossanlass im 6000-Seelen-Dorf. Nicolas Senn sagt: «Die vielen ehrenamtlichen Stunden, die sie seit drei Jahren leisten, sind gewaltig.» Die Organisation sei zeitweise harzig gewesen. Die rund 2000 Helfereinsätze waren coronabedingt schwer zu organisieren gewesen. Auch die Anmeldungen der Aktiven kamen aufgrund der Pandemie bedingt nur langsam rein. «Viele Gruppen konnten in dieser Zeit nicht proben und zögerten, sich für das Jodlerfest zu engagieren.»

Mit den 3200 Aktiven wurden die Erwartungen erreicht. Auch die Gastronomie sei bereit: Fürs Erste liegen 30’000 Würste, 2000 Kafi Luz oder 400 Dösli Jodlerschnupf bereit. Doch der Grossanlass fordere Appenzell gerade logistisch, so Senn. Rund um Appenzell stehen über 4000 Parkplätze mit Shuttleverbindung ins Dorf zur Verfügung.

Es wird empfohlen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Die Appenzeller Bahnen haben den Fahrplan am Festwochenende mit einem Nachtangebot erweitert und setzen Extrazüge ein. Für Gäste, welche die Nacht verbringen wollen, stehen neben Hotels auch Stellplätze für Wohnmobile, Camper und Wohnwagen bis 3,5 Tonnen sowie für Zelte zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen