In Appenzell Ausserrhoden sind die Fallzahlen höher als im Thurgau: Pläne für schärfere Massnahmen gibt es, doch wann kommen sie? Der Kanton St.Gallen ist auf dem Weg dazu, der Corona-Hotspot der Schweiz zu werden. Am Dienstag trifft sich die Regierung und am Mittwoch will sie Beschlüsse kommunizieren. Der Kanton Thurgau hat bereits auf den Druck des Bundesrats reagiert. Was machen die Appenzeller Kantone? David Scarano 08.12.2020, 17.00 Uhr

1800 Personen haben sich in Ausserrhoden seit Ausbruch der Coronapandamie mit dem Virus infiziert. Bild: CH Media

In der Schweiz gehen die Coronafallzahlen nicht wie gewünscht zurück. Der Bundesrat hat nun den Druck auf die Kantone erhöht, schärfere Massnahmen zu erlassen. In den Fokus gerückt sind unter anderem Aargau und die Ostschweizer Kantone Thurgau und St.Gallen. Thurgau hat am Montag reagiert. So gilt ab Mittwoch eine Sperrstunde ab 22 Uhr sowie eine Homeoffice-Pflicht.

In die Kritik geraten ist aber vor allem der Kanton St.Gallen. Er ist auf dem besten Weg dazu, zum Corona-Hotspot der Schweiz zu werden.

Laut den Zahlen (Stand Dienstag) des Bundesamts für Gesundheit beträgt der 14-Tage-Inzidenzwert 814. Das heisst: In den vergangenen zwei Wochen gab es auf 100'000 Einwohner 814 Neuinfektionen. Nur das Tessin weist einen höheren Wert aus (821).

Innerrhoden mit dem tiefsten Inzidenzwert

Und wie sieht es im Appenzellerland aus? Innerrhoden stand noch vor einem Monat wegen hoher Fallzahlen im Fokus nationaler Medien. Die Situation hat sich nun aber beruhigt. Der Inzidenzwert ist mit 353 so tief wie nirgends in der Schweiz. Obwalden folgt mit rund 417 Neuinfektionen auf Rang 2 bei den Kantonen mit der tiefsten Anzahl Neuinfektionen.

Allerdings beträgt der Reproduktionswert gemäss Schätzungen der ETH in Innerrhoden 1,08. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person in einer bestimmten Zeit ansteckt. Liegt er über 1 steigen die Fallzahlen, liegt er darunter, nehmen sie ab.

Aus dem Innerrhoder Gesundheitsdepartement heisst es auf die Frage, ob im Zuge der Thurgauer Massnahmen ebenfalls Verschärfungen geplant sind: :«Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen im Kanton sind keine Verschärfungen geplant. Wir beobachten jedoch die Entwicklungen in den Nachbarkantonen und werden gegebenenfalls prüfen, ob regionale Massnahmen Sinn machen», so Departementssekretär Mathias Cajochen.

In Ausserrhoden ist der Inzidenzwert deutlich höher als in Innerrhoden. Er beträgt laut BAG derzeit 631 und fällt damit höher aus als im ebenfalls kritisierten Kanton Aargau (621) oder Thurgau (614). Der R-Wert 1,09 in Ausserrhoden ist ähnlich hoch wie in Innerrhoden.

Regierung tagt am Dienstag

Die Ausserrhoder Regierung trifft sich am Dienstag. Ob am Mittwoch verschärfte Massnahmen kommuniziert werden, ist noch offen. Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienste, erklärt auf Anfrage: «Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat von Beginn der Coronapandemie an immer in Varianten geplant. So liegen auch in Ausserrhoden Pläne für weitere Verschärfungen vor. Ob diese in Kraft gesetzt werden, wird nach laufender Einschätzung und in Kürze entschieden. Wichtig dabei ist, dass die Massnahmen in interkantonaler Absprache getroffen werden.»

Seit Ausbruch der Coronapandemie zählt Ausserrhoden insgesamt 1800 Fälle (Stand Montag, 7. Dezember). Aktuell befinden sich laut Angaben des Kantons 26 Personen in Spitalpflege, davon 2 auf der Intensivstation. Die Anzahl Todesfälle beträgt kumuliert 30.

In Innerrhoden gibt es kumuliert 563 Fälle. 14 Personen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.