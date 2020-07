In Appenzell Ausserrhoden fehlen Deponien für Aushubmaterial ++ Das sind die 35 neuen potenziellen Standorte ++ Stein kündigt Widerstand an Jesko Calderara 14.07.2020, 11.08 Uhr

In Appenzell Ausserrhoden ist in den vergangenen Jahren wie andernorts viel gebaut worden. Dabei fällt immer mehr unverschmutztes Aushubmaterial an. Im Kantonen gibt es allerdings zu wenige Möglichkeiten, um dieses zu lagern. Zurzeit gibt es in Ausserrhoden noch zwei Aushubdeponien, je eine beim Kaien in Rehetobel und in Teufen.