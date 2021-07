So sehen die Impfkampagnen der Kantone aus

Impfkampagne im Appenzellerland «I los mi impfe»: Kantone versuchen mit verschiedenen Mitteln, die Bevölkerung vom Nutzen der Impfung zu überzeugen Zürich setzt auf provokante Fragen, in Bern ist ein Impftruck auf Tour, «Wir machen das! St.Gallen impft!» heisst es im Nachbarkanton. Auch im Appenzellerland sollen die Bewohnerinnen und Bewohner zum Gang ins Impfzentrum motiviert werden. Die Mittel unterscheiden sich. Mea McGhee 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Zürich versucht mit verschiedenen Alltagsszenen, die Bevölkerung zum Impfen zu motivieren. Visualisierung: PD

In der Schweiz sind bis Donnerstag 8'593'483 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Vollständig geimpft sind 3'872'596 Personen. Gut 110'333 Zertifikate für Genesene wurden ausgestellt. Die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden gehören bei der Durchimpfungsrate der Bevölkerung nicht zu den Spitzenreitern: In Ausserrhoden wurden pro 100 Personen gut 88 Impfdosen verabreicht, in Innerrhoden deren 82. Nur im Kanton Obwalden wurden pro 100 Personen weniger Impfdosen verabreicht als in Innerrhoden.

In absoluten Zahlen bedeutet das, gut 49 000 Impfdosen wurden in Ausserrhoden gespritzt, in Innerrhoden sind es etwas über 13'245 Dosen. Vollständig geimpft sind in Ausserrhoden 39,66 Prozent, eine erste Dosis erhalten haben dazu 7,11 Prozent. In Innerrhoden sind 38,14 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 3,68 Prozent haben zumindest eine Impfung erhalten. Nur Schlusslicht Obwalden (27,27 Prozent), Nidwalden (37,8 Prozent) und Glarus (39,01 Prozent) haben eine tiefere Impfquote als die beiden Appenzeller Kantone. Schweizweit sind 44,79 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Manche Kantone sprechen die Leute direkt an

Während der Sommerferien werden weniger Impftermine wahrgenommen als zuvor. Einige Kantone versuchen mittels Kampagnen, die Bevölkerung zum Impfen zu motivieren. «Schon geimpft für ungezwungene Abende?», wird man im Kanton Zürich gefragt, oder «Etz nüd lugg luu» im Kanton Glarus motiviert. Andere Kantone, etwa Schaffhausen oder Thurgau, verzichten bisher auf eigene Kampagnen. Und wie sieht es diesbezüglich im Appenzellerland aus?

In Innerrhoden bezieht seit einiger Zeit Landesfähnrich Jakob Signer mit Kopfbild und dem Slogan «I los mi impfe» Position. Für einen anderen Weg hat sich Ausserrhoden entschieden. Es werde geprüft, nach den Sommerferien die Impfung zu den Leuten zu bringen, sagt Georg Amstutz, Leiter Kommunikation. Man sei in Gesprächen mit Gemeinden und grösseren Gewerbebetrieben. Damit sich der Einsatz eines mobilen Impfteams lohne, müssten sich pro Standort aber genügend Impfwillige finden.