Immobilienmarkt Wegen Corona: Immer mehr Leute wollen in Appenzell Ausserrhoden ihren Traum eigener vier Wände verwirklichen Seit 2002 nimmt die Nachfrage nach Wohneigentum in Appenzell Ausserrhoden kontinuierlich zu. Diese Tendenz hat sich mit Corona zusätzlich verschärft. Das Angebot an geeigneten Häusern und Wohnungen ist aber knapp. Astrid Zysset

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist während der Pandemiezeiten für viele Menschen grösser geworden. Bild: fotolia

Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und –häusern ist in Appenzell Ausserrhoden gross, das Angebot jedoch klein. Die St.Galler Kantonalbank schildert in ihrem aktuellen Immobilienmarktbericht genau diese Situation. Neu ist sie nicht. Aber sie hat sich während der Pandemie zugespitzt.

Grundsätzlich ist die Nachfrage nach Immobilien in der ganzen Schweiz gross: Im September 2020 wurden auf den Vermarktungsplattformen 43 Prozent mehr Suchabos für Eigentumswohnungen als im Vorjahr registriert, bei Einfamilienhäusern betrug die Zunahme 26 Prozent. Gemäss einer Umfrage von Wüest Partner AG sind Personen, die in den vergangenen Monaten mehr als 50 Prozent im Homeoffice gearbeitet haben, häufiger unzufrieden mit ihrer aktuellen Wohnsituation. Auch in Appenzell Ausserrhoden ist die Nachfrage nach Wohneigentum seit Herbst 2019 erneut angestiegen. Eigentumswohnungen mit 4.5 bis 5.5 Zimmern und 120 Quadratmetern Wohnfläche oder mehr sind hier besonders gefragt.

Leben auf dem Land wird geschätzt

Ernst Bischofberger aus Waldstatt ist Präsident des Ausserrhoder HEV. Bild: APZ

«Einfamilienhäuser beziehungsweise Eigentumswohnungen sind im Vergleich zu den Mietobjekten in der Regel geräumiger und bieten oft besseren, privaten Aussenraum. Wohneigentum ist deshalb sehr gefragt», sagt René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank. Der Präsident des Hauseigentümerverbandes (HEV) Appenzell Ausserrhoden, Ernst Bischofberger, kann die gesteigerte Nachfrage nach den eigenen vier Wänden während der Coronazeit gut nachvollziehen: «Man zieht wohl das Leben auf dem Land den Mietwohnungen in der Stadt, wo es von Leuten nur so wimmelt, vor.» Viele suchen auch ein kleines Ferienhaus, das innert kurzer Fahrtzeit erreichbar ist. «Ein solcher Trend wird derzeit im Toggenburg verzeichnet. Gut möglich, dass dies auch für das Appenzellerland gilt.» Mitschuldig für die gesteigerte Nachfrage ist aber auch das historisch tiefe Zinsumfeld, welches eine längerfristige, günstige Finanzierung ermöglicht. Bischofberger sieht es in seinem Alltag häufig, dass Wohneigentum zunehmend als Wertanlage betrachtet wird.

«Auf der Bank erhalten die Leute für ihr Erspartes kaum Zinsen und der Aktienmarkt ist ihnen zu unsicher. Was bleibt, ist die Investition in ein Haus oder eine Wohnung.»

Knappes Angebot an Wohneigentum

René Walser ist Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der St.Galler Kantonalbank. Bild: PD

Ein geeignetes Objekt zu finden, ist aber nicht leicht. Appenzell Ausserrhoden zählt gemäss Immobilienmarktbericht zu denjenigen Ostschweizer Regionen mit der geringsten Auswahl an Eigentumswohnungen. So waren hier im 3. Quartal 2020 lediglich 2,2 Prozent aller Eigentumswohnungen ausgeschrieben. Ähnlich klein ist das Einfamilienhausangebot mit 2,0 Prozent Anteil am Bestand. Für René Walser ist das knappe Angebot nachvollziehbar: «Ursächlich sind unter anderem die knappen Landressourcen und die coronabedingt teilweise abwartende Haltung in der Bauproduktion.» HEV-Präsident Ernst Bischofberger sieht das geringe Angebot der Revision des Raumplanungsgesetzes geschuldet. «Bauland für Wohnungsbau einzuzonen, ist derzeit nicht möglich. Mit dem gesetzlichen Auftrag zur inneren Verdichtung sind Baulandreserven im Grünen kaum mehr zu finden.»

Preise schnellen seit 2002 in die Höhe

Eine hohe Nachfrage und ein knappes Angebot führen unausweichlich zu einer Preissteigerung. Seit 2002 ist diese kontinuierlich zu verzeichnen. Die Preise der gehandelten Eigentumswohnungen liegen im Jahr 2020 im Appenzellerland 3,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Noch stärker haben die Preise der Einfamilienhäuser zugelegt: Deren Wertzunahme betrug im dritten Quartal 2020 durchschnittlich 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit fielen die Preisanstiege in beiden Eigenheimsegmenten noch stärker aus als im landesweiten Durchschnitt. Das Preisniveau an sich ist gemäss Bischofberger jedoch nicht höher als in den übrigen Ostschweizer Kantonen. Mehr noch:

«Durchschnittlich sind unsere Preise für Eigentumswohnungen und –häuser, im unteren Mittelfeld anzusiedeln.»

Hohe Nachfrage in Teufen, Speicher, Bühler, Gais und Lutzenberg

Die regionalen Unterschiede in Appenzell Ausserrhoden sind jedoch frappierend. Nachfrage wie auch Preise sind in der Gemeinde Teufen am höchsten. Auf grosses Interesse stossen gemäss Bericht jedoch auch Speicher, Bühler, Gais und Lutzenberg. Für Bischofberger ist das Verlangen nach Wohneigentum in den Mittelländer Gemeinden auf die unmittelbare Nähe zur Stadt St.Gallen zurückzuführen. Auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sei in diesen Dörfern gut. «Warum Lutzenberg auf solch grosses Interesse stösst, ist mir aber ein Rätsel», sagt Bischofberger. Die Wohnlage in der Vorderländergemeinde mit dem Blick auf den Bodensee sei zwar augenscheinlich, doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei das Dorf nicht optimal erschlossen. René Walser sieht noch eine andere Besonderheit, wenn er die regionalen Unterschiede betrachtet: «Eigentumswohnungen sind vor allem in Gemeinden gefragt, welche verkehrstechnisch gut erschlossen sind. In weniger gut erschlossenen Regionen ist das Einfamilienhaus stärker im Fokus.»