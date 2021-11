Bezirke und Banken pochen auf mehr bezahlbaren Wohnraum

Immobilien Erschwinglicher Wohnraum für junge Familien fehlt in Innerrhoden: Der Ruf nach staatlichen Intervention wird laut Die Innerrhoder Standeskommission machte sich 2018 bezahlbaren Wohnraum zur Priorität. In einem Bericht zuhanden des Grossen Rates befindet die Regierung nun, dass es genügend Förderinstrumente gebe. Doch nicht alle teilen diese Meinung: Zwei Bezirke und eine Bank fordern explizit mehr staatliche Intervention. Selina Schmid Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Immobilien wird investiert, doch gerade junge Familien können sich kaum mehr ein Eigenheim leisten. Severin Bigler / ©

Appenzell Innerrhoden ist ein attraktiver Wohnkanton. Investitionen in Immobilien steigen, es stehen immer mehr Wohnungen zur Verfügung. Ob dieser Wohnraum auch bezahlbar ist, wurde in Innerrhoden zum Politikum. Besonders für junge Familien in der Mittelschicht sind die Wohnkosten eine Belastung.

Mit den «Perspektiven 2018–2021» machte sich die Standeskommission bezahlbaren Wohnungsbau und Wohnraum zu einem Schwerpunkt. In einem Bericht zuhanden des Kantonsparlaments zeigt sich die Regierung zufrieden mit den existierenden Förderinstrumenten. Sie müssten nur konsequent angewendet werden.

«Ein grosser Teil der Bevölkerung kann von den tiefen Zinsen profitieren und selbstbewohntes Wohneigentum erwerben.»

Nicht alle teilen diese Ansicht. Die Bezirksräte von Rüte und Oberegg sowie die Feuerschaukommission Appenzell und die UBS AG Appenzell fordern explizit, dass die Regierung mehr günstigen Wohnraum fördert.

Besonders schwierig für die Mittelschicht

Der Bezirksrat Oberegg ist der Meinung, dass nicht der Kanton dafür sorgte, dass aktuell ausreichend günstiger Wohnraum zur Verfügung steht. Stattdessen seien die tiefen Zinsen und ausreichende Bauland dafür verantwortlich. «Aufgrund der in den letzten Jahren massiv gestiegenen Bodenpreise und der Bauteuerung können viele junge Familien keinen erschwinglichen Wohnraum mehr finden.»

Für die Feuerschaukommission Appenzell greift die Einschätzung der Regierung ebenfalls zu kurz: «Zu einer volkswirtschaftlichen Beurteilung gehören auch sozialpolitische und strategische Aspekte.» Die existierenden Förderinstrumente würden die sozialpolitischen Bedingungen zu wenig beeinflussen.

Auch die UBS schreibt, für die Mittelschicht sei das Angebot für zahlbaren Wohnraum zu bescheiden, die Preise zu hoch:

«Es ist schlichtweg für eine junge, normalverdienende Familie schwierig geworden, ohne Unterstützung Wohneigentum im Kanton zu erwerben.»

Steigender Preis beim Bauland

Einen Grund dafür sieht die UBS beim Horten von Bauland. Bauland gäbe es in Appenzell Innerrhoden genügend, doch ein grosser Teil ist nicht verfügbar oder ungleich auf die Bezirke verteilt. Derweil steigen die Liegenschaftspreise, denn die tiefen Steuern ziehen gute Steuerzahlerinnen und -zahler an. «Appenzell hat sich einen sehr guten Namen erarbeitet und ist daher sehr beliebt».

So steigt der Baulandpreis. Gemäss statistischen Schätzungen der UBS muss für einen Quadratmeter Bauland im inneren Landesteil durchschnittlich 550 Franken an wenig bevorzugter Lage, 870 an mittlerer Lage und 1430 an bester Lage bezahlt werden.

Alles anzeigen

Dabei variieren die Preise für Bauland im Kanton stark nach Bezirk und Lage. Im Gebiet Dorf Appenzell ist Bauland am teuersten. Die Feuerschaugemeinde Appenzell schreibt: «Wer kräftig verdient oder wer viel geerbt hat, dem wird der rasante Preisanstieg der letzten Jahre nicht sonderlich scheren. Im Gegenteil: Eher sieht man dies als Chance, mit Immobilien noch ein wenig wohlhabender zu werden.» Der Bezirksrat Appenzell bemerkt in der Vernehmlassung:

«Es wurde festgestellt, dass für die jüngere Generation Bauland nicht erschwinglich ist.»

Hier hält die Regierung dagegen, dass ein Viertel der Grundeigentümerinnen und -eigentümer im Kanton zwischen 30- und 49-jährig sind. Die meisten Grundeigentümereigentümer sind zwischen 50 und 65 Jahre alt.

Der Kanton könnte Bauland zum Zweck der Wirtschaftsförderung und der Wohnbauförderung kaufen und günstig an Bauinteressierte weiterverkaufen. Dies geschah etwa bei der Wohnüberbauung Hoferbad beim Bahnhof Appenzell, wo 33 zentrale, günstige Wohnungen entstanden. Per Ende 2020 hatte der Kanton so insgesamt rund 12 Millionen Franken investiert.

Auch in Rüte erwirbt die öffentliche Hand mit dem Fond für aktive Bodenpolitik Liegenschaften und stellt sie Dritten preisgünstig zur Verfügung. Dieses Engagement habe sich bewährt, werde aber nur zurückhaltend genutzt, schreibt der Bezirksrat Rüte. Der Oberegger Bezirksrat schreibt, das kantonale Instrument sei unbedingt zu nutzen.

Mieten mit Ansprüchen

Wer sich kein Wohneigentum leisten kann, der mietet. Seit 2015 sind die Mieten durchschnittlich gesunken, wie eine Erhebung des kantonalen Amts für Wirtschaft zeigt. Im schweizweiten Vergleich sind die Innerrhoder Mieten im unteren bis mittleren Bereich.

Doch der Vergleich könnte täuschen. Laut der Feuerschaukommission stehen vor allem alte Wohnungen sowie Einliegerwohnungen in der Landwirtschaftszone leer. Diese seien sanierungsbedürftig, die Grundeigentümerinnen und -eigentümer wollen sie oft aus unterschiedlichen Gründen nicht renovieren lassen. Zudem seien die Ansprüche des modernen Wohnens gestiegen. Die Feuerschaukommission schreibt:

«Helle, moderne Wohnungen mit Lift, Balkon oder Loggias finden meist sehr rasch neue Mieterinnen und Mieter, auch wenn die Wohnungen im Verhältnis zu ‹Altbauwohnungen› teurer sind.»

Für die Feuerschaukommission Appenzell erklärt dies auch die hohe Anzahl leerer Wohnungen in Innerrhoden. Mit 2,2 Prozent liegt der hiesige Leerstand deutlich über dem Schweizer Durchschnitt von 1,7 Prozent. Im Bezirk Appenzell stehen mit 2,4 Prozent die meisten Wohnungen leer.

Auch das Sanieren existierender Häuser und Wohnungen kann der Kanton unterstützen, wenn die Eigentümerinnen und Eigentümer das Objekt selbst bewohnen, und nicht in der Lage sind, die Kosten allein zu tragen. In den letzten Jahren wurden Subventionen von wenigen Zehntausendfranken pro Jahr gesprochen.

Obwohl die Wohnbauförderung nicht länger eine Priorität in den aktuellen Perspektiven ist, dürfte das Thema aktuell bleiben. Schweizweit verknappten sich im vergangenen Jahr die Mietwohnungen, gleichzeitig wurde Wohneigentum teurer. Und da sich durch die Pandemie Arbeitsweisen verändert haben, dürfe gemäss aktuelle Studien die Nachfrage nach Wohneigentum in ländlichen Regionen wie Appenzell Innerrhoden steigen. Der Grosse Rat wird an seiner nächsten Session am 6. Dezember über den Bericht beraten.