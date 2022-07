Immobilien «House Hunter» erobert mit digitaler Versteigerungsplattform für Immobilien als Erste die Schweiz Elvis Bischof ist der Geschäftsführer von House Hunter und er erklärt, wie die Plattform funktioniert und welche Vorteile er gegenüber anderen Immobilienfirmen seiner Kundschaft anbieten kann. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Die Versteigerungsplattform House Hunter vereinfacht ihren Kundinnen und Kunden die Abwicklung von Immobilien. Bild: PD

Immobilien kaufen und verkaufen sei noch nie so einfach und unkompliziert gewesen wie mit dem Start-up House Hunter, sagt dessen Initiant Elvis Bischof. Die digitale Versteigerungsplattform ist seit November online. Der Sitz der Firma befindet sich in Speicherschwendi. Elvis Bischof ist der Geschäftsführer und sagt: «Wir ermöglichen den Verkauf von Liegenschaften jeder Art an den Meistbietenden sowie das Ersteigern einer Wunschimmobilie.» Um die Plattform vollumfänglich zu nutzen, werden ein vollständiges Profil und ein kostenpflichtiges Abo benötigt.