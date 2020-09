«Blockweiser Schwimmunterricht kann sehr zielführend sein»: Wie die Ausserrhoder Gemeinden auf ein Aus des Schwimmbads Speicher reagieren könnten Am 27. September entscheidet die Speicherer Bevölkerung über das Schicksal des Hallenbads Buchen. Dieses ist für fünf Ausserrhoder Gemeinden zentral, um den Schulkindern Schwimmunterricht zu ermöglichen. Was würde bei einem Nein passieren? Denn Schwimmunterricht ist im Lehrplan 21 vorgesehen. Smilla Bühler 24.09.2020, 11.55 Uhr

Schwimmen wird im Lehrplan 21 als Kompetenz ausgebildet. Bild: Colin Frei

Derzeit sorgt die Zukunft des Hallenbads Buchen Speicher für Diskussionen: Am 27. September entscheidet die Speicherer Bevölkerung, ob das Bad saniert und somit weiter betrieben werden soll. SP und SVP sind dafür, die FDP Speicher lehnt die Vorlage ab. Als Grund kommuniziert die Partei unter anderem, dass der «regionale Aspekt» fehle.

Speicher Familien sollen in St. Gallen «bädälä»

Der Vorschlag der FDP Speicher ist leichter gesagt als umgesetzt: Familien, Vereine und auch das Schulschwimmen sollen in Zukunft nach St. Gallen ins Bad Blumenwies verlagert werden. Dieses soll zukünftig erweitert werden, im März 2021 kommt diese Abstimmung vor das St. Galler Stimmvolk. Laut FDP sei dies eine Chance. Weiter könne so das Geld, das für die Sanierung des Hallenbad Buchen geplant ist, gespart werden.

Im Blumenwies stiess diese Idee allerdings auf wenig Gegenliebe. Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen, erklärte kürzlich, dass die Belastungsgrenze des Bades bereits erreicht sei. Es stehe nicht genügend Wasserfläche zur Verfügung, um weitere Schulklassen zu beherbergen. Speicherer Gemeinderätin Claudia Neff Koller fasst zusammen:

«Grundsätzlich baut die Stadt St. Gallen das Hallenbad für ihre Bedürfnisse aus und nicht für diejenigen des Nachbarkantons.»

Schwimmunterricht ist Teil des Sportunterrichts

Wie sieht die Sachlage im Lehrplan 21 aus? Dieser für die Volksschule entwickelte Plan soll die schulischen Ziele der 21 deutschsprachigen Kantone vereinen. Im Herbst 2014 wurde der Lehrplan von den Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen und

-direktoren freigegeben. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden beschloss daraufhin, den Plan auf das Schuljahr 2017/18 einzuführen.

Der Lehrplan 21 basiert auf dem Erwerben von Kompetenzen. Die Kinder sollen die Sachinhalte verstehen und nicht nur auswendig lernen. So auch beim Schwimmen. Andreas Disch vom Ausserrhoder Kommunikationsdienst sagt:

«Im Lehrplan 21 werden drei Kompetenzen in Bezug zum Schwimmen beschrieben: ‹Schwimmen›, ‹ins Wasser springen und Tauchen› und ‹Sicherheit im Wasser› gehören dazu.»

Schwimmen gehöre zum Sportunterricht und zähle nicht als einzelne Unterrichtseinheit.

Kein Mangel an Hallenbädern, sondern ein Engpass

Die Grundkompetenzen in und rund um Wasser sind obligatorisch, so müssen Kinder der ersten Stufe beispielsweise in der Lage sein, sich im brusttiefen Wasser frei bewegen und spielen zu können.

Trotzdem ist ganzjähriger Schwimmunterricht kein Muss. Die Organisation des Schwimmunterrichts obliegt den Schulgemeinden. Je nach Möglichkeit findet dieser dann nur blockweise, etwa während des Sommers in den verschiedenen Freibädern, oder regulär statt. Disch sagt:

«Blockweiser Schwimmunterricht kann sehr zielführend und ausreichend sein.»

Um den Lehrplan zu erfüllen, müssen Schulen teilweise grossen Aufwand betreiben. So schwimmen die Schwellbrunner Schulkinder beispielsweise in Gossau, da in Herisau kein Platz mehr war. Disch sagt: «Mehr Möglichkeiten für Schulschwimmen zu bieten, ist für die Regierung immer wünschenswert.» Die Frage, ob im Kanton ein Mangel an Hallenbädern bestehe, verneint aber Disch.

Ob sich die Gemeinden Wald, Trogen, Bühler, Grub und Speicher selbst bald einen anderen Ort für ihren Schwimmunterricht suchen müssen, wird sich am 27. September zeigen.