Illegale Party Stunden zuvor fand ein Fondue-Plausch statt, danach brannte der Weidstadel in Speicherschwendi In der Nacht auf Sonntag ist in Speicherschwendi ein Weidstadel in Vollbrand geraten. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich weder Menschen noch Tiere vor Ort. Einige Stunden zuvor sollen dort allerdings zehn Personen einen illegalen Fondue-Plausch veranstaltet haben. Die Brandursache wird geklärt. Aktualisiert 02.02.2021, 17.56 Uhr

Beim Eintreffen der Feuerwehr Speicher stand der Weidstadel in Vollbrand. Bild: Kapo AR

(Kapo AR/nat/rms/mlb) «Die Ursache des Brandes in Speicherschwendi zu klären, wird aufwendiger als erhofft», sagte Mediensprecher Anton Sonderegger noch am Montag. Da war einzig bekannt, dass der Brand des Weidstadels in Speicherschwendi um 3 Uhr morgens der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau gemeldet wurde.