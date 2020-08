IG Tüüfner Engpass tritt nach: Gemeinderat habe sich «duckmäuserisch» verhalten Nach der Absage der Abstimmung über den Tunnel-Projektierungskredit sind viele Bewohnerinnen und Bewohner in Teufen entrüstet. Allen voran die IG Tüüfner Engpass, welche gerne einen Tunnel umgesetzt gesehen hätte. In einer Medienmitteilung macht sie ihrem Ärger nun Luft. 17.08.2020, 17.38 Uhr

Die Abstimmung über den Tunnel in Teufen wurde gestrichen. Nur mit der Doppelspur könnten die Anschlüsse an den Fernverkehr in St.Gallen sichergestellt werden, heisst es in der Begründung. Die AB verkehren in Teufen also weiterhin oberirdisch. APZ

Nachdem der Kanton Appenzell Ausserrhoden wie auch die Appenzeller Bahnen (AB) vergangenen Mittwoch bekannt gegeben hatten, dass die geplante Abstimmung über den Tunnel-Projektierungskredit in Teufen nicht stattfinden kann, schlagen die Wogen im Dorf hoch. Auch die Begründung, dass nur die Doppelspur die Anschlüsse an den Fernverkehr in St. Gallen sicherstellen könne, vermochte viele Tunnelbefürworter nicht zu besänftigen.