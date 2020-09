Interview «Ich weiss nicht, was sich die Regierung dabei gedacht hat»: Gemeindeberater Jean-Claude Kleiner kritisiert den bevorzugten Fusionsplan des Ausserrhoder Regierungsrats Jean-Claude Kleiner hat schon zahlreiche Gemeindefusionen begleitet. Im Interview kritisiert der erfahrene Gemeindeberater und ehemalige FDP-Kantonsrat das Vorhaben der Ausserrhoder Regierung, die aus 20 Gemeinden 4 machen will. Er hält einen anderen Vorschlag für besser. Yann Lengacher 11.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 66-jährige Jean-Claude Kleiner in seinem Büro in St.Gallen. Bild: yal

Jean-Claude Kleiner erscheint mit rosa Hemd und dunkler Krawatte zum Interview in seinem St.Galler Büro. Der Speicherer kommt direkt von einer Sitzung aus dem Kanton Aargau. Dort wollen die Gemeinden Baden und Turgi fusionieren. Wenn sich Gemeinden vereinigen wollen, rufen sie Kleiner – auch ausserhalb der Ostschweiz. Der ehemalige Ausserrhoder FDP-Kantonsrat berät seit Jahren Unternehmen und Gemeinden in Struktur- und Strategiefragen.

Kleiner ist bei seinen Ausführungen zum Thema Gemeindefusionen sachlich und geht gerne ins Detail. Das hindert ihn aber nicht, Emotionen zu zeigen. Insbesondere tut er das, wenn er über den Gegenvorschlag zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» spricht. Die Regierung favorisiert die Lösung mit den vier Gemeinden. Kleiner findet die Idee fragwürdig.

Aus 20 Gemeinden möchte die Regierung am liebsten vier machen. Wie finden Sie diesen Vorschlag?

Jean-Claude Kleiner: Seit zehn Jahren diskutieren wir in Ausserrhoden über neue Gemeindestrukturen, auch weil die alte Regierung das Thema verschlampt hat. 2016 haben wir in der Kommission für Gemeindestrukturen der damaligen Regierung aufgezeigt, welche Voraussetzungen für Gemeindefusionen geschaffen werden müssten. Geschehen ist nichts. Insofern muss ich der heutigen Regierung ein Kränzchen winden: Sie hat das Thema «Gemeindestrukturreform» im Rahmen der Verfassungsreform aufgenommen und geht die Sache offensiv an. Die Idee, aus 20 Gemeinden vier zu machen, muss ich aber kritisieren.

Dann tun Sie das.

Variante eins mit vier Gemeinden in Ausserrhoden ist nicht zu Ende gedacht. Damit Gemeindefusionen langfristig funktionieren, sollten die entsprechenden Gemeinden möglichst eine geografische, siedlungspolitische und kulturelle Einheit bilden. Zudem darf bei keiner Gemeinde wegen einer Fusion der Steuerfuss steigen, auch langfristig nicht. Diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht.

Ist das in Ausserrhoden nicht der Fall?

In Ausserrhoden sind genannte Voraussetzungen nur beschränkt gegeben. Viele Dörfer sind durch Täler oder Wälder getrennt und weisen sowohl siedlungspolitisch wie kulturell einen eigenständigen Charakter auf. Der Vorschlag der Regierung ist sehr technokratisch und ignoriert historisch gewachsene Strukturen und Kulturen. Es sollten nur Gemeinden fusionieren, bei denen Kopf, Herz und Portemonnaie ja sagen. Fusionen sollen sich evolutiv entwickeln und nicht wie die Staaten Afrikas Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Reissbrett entworfen werden. Das schafft keine Einheit, sondern Grabenkämpfe. Ausserrhoden würde zu einem Schmelztiegel und seine Vielfalt und Individualität verlieren.

Das Vorhaben der Regierung erinnert stark an die Fusion in Glarus, die aus 25 Gemeinden deren drei machte. Die Dörfer in Glarus hatten ebenfalls ihren eigenen Charakter. Wieso nicht in Ausserrhoden weniger Gemeinden mit mehr Dörfern machen?

Es stimmt, die Dörfer in Glarus hatten ebenfalls eigene Identitäten. Die Kultur in diesen Dörfern war aber nicht so ausgeprägt wie im Appenzellerland. Denken Sie an das Brauchtum. Es ist ein Beweis dafür, dass sich die Bevölkerung in den Gemeinden noch stark mit ihrer Dorfkultur identifiziert. Gemeinden sollten für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. In Ausserrhoden kann man nicht einfach sieben Dörfer zusammenlegen und meinen, dass eine gemeinsame gesellschaftliche oder politische Kultur entsteht. Die Bevölkerung würde die Sensibilität für ortseigene Bräuche verlieren und weniger politisches Engagement zeigen. Für unser Milizsystem ist das gefährlich. Im Thurgau fusionierten vor 25 Jahren viele Dörfer auf Druck des Kantons. Die Dörfer bilden teilweise heute noch keine Einheit. Mit dem Fusionszwang ging vielerorts die Seele der Dörfer verloren.

Wie vergleichbar ist die Ausgangslage von Ausserrhoden mit derjenigen in Glarus vor der Fusion?

Die Ausgangslage war komplett anders. Ausserrhoden hat 20 Einheitsgemeinden. Wir wohnen im Speckgürtel von St.Gallen mit vielen Arbeitsplätzen. In Glarus gab es komplexere Strukturen, beispielsweise mit separaten Schul- und Ortsbürgergemeinden. Glarus war auf der kantonalen und kommunalen Ebene massiv verschuldet. Arbeitsplätze verschwanden. Im Vordergrund stand die Sanierung des Kantons. Die Erneuerung der Gemeindestrukturen war ein Mittel dazu. Der Vorschlag der Dreier-Gemeinde entwickelte sich an der Glarner Landsgemeinde. Er wurde während der Debatte auch von Fusionsgegnern gestützt, um den Vorschlag der Regierung mit zehn Gemeinden abzuschmettern. Sie dachten, dass der Dreier-Vorschlag keine Chance hätte. Letzten Endes hatte die Landsgemeinde die Wahl: Einen Kanton mit drei Gemeinden oder keine Veränderung. Und da Glarus in vielen Belangen am Limit war, entschied sich die Stimmbevölkerung für eine Veränderung. Es wurde aus einer Notlage heraus gehandelt. Unsere Strukturen sind besser, als sie dargestellt werden. Dies zeigt auch eine Studie der Universität Bern, die der Regierungsrat in Auftrag gab.

Zur Person 20 Fusionsprojekte begleitet Jean-Claude Kleiner war langjähriges Geschäftsleitungsmitglied der OBT AG St. Gallen. In diesem Unternehmen baute der heute 66-Jährige das Angebot für die Unternehmens- und Gemeindeberatung auf. 2013 gründete Kleiner sein eigenes Beratungsunternehmen. Gemeindefusionen, Entwicklung von Behörden- und Verwaltungsorganisationen sowie die Vorbereitung von politischen Programmen sind seine Spezialgebiete. Kleiner hat nach eigenen Angaben 20 Fusionsprojekte federführend begleitet. So auch die historische Gemeindereform im Kanton Glarus. Er begleitete ausserdem Projekte in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Graubünden und Aargau. Kleiner wohnt in Speicher und war zwischen 2011 und 2019 für die FDP im Ausserrhoder Kantonsrat.

Wären vier Gemeinden nicht finanzstärker als die bisherigen 20?

Das Vierer-Modell ignoriert die finanziellen Unterschiede zwischen den Ausserrhoder Gemeinden. Mit der Einführung des Modells würden wir die «goldene Milch-Kuh» Teufen schlachten. Teufen alimentiert nahezu zur Hälfte den Finanzausgleich in unserem Kanton. Wir profitieren stark von der Gemeinde Teufen, die viele finanzkräftige Einwohner beheimatet. Wenn Teufen mit anderen Dörfern eine Gemeinde bilden muss, steigt der Steuerfuss von derzeit 2,8 Einheiten markant an. Interessante Steuerzahler gingen verloren. Auch andere Gemeinden würden mit dem Vierer-Modell massiv an Attraktivität verlieren. Ich weiss nicht, was sich die Regierung dabei gedacht hat. Wer schlachtet schon die beste Kuh im Stall?

Gemeinden haben Mühe, Ämter zu besetzen. Etwas muss jetzt passieren, aber was?

Variante drei im Gegenvorschlag der Regierung ist eine grosse Chance: Ich bin für Fusionen. Diese Variante hat in der regierungsrätlichen Kommission für Gemeindestrukturen eine breite Anerkennung gefunden. Sie entspricht auch dem Denken der IG Starkes Ausserrhoden. Mit einem Verfassungsartikel legen wir die Basis für ein Fusionsgesetz, wie St.Gallen eines hat. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass fusionswillige Gemeinden sich finden können. Mit Sicherheit haben kleinere Gemeinden zunehmend Mühe, die Verwaltung zu bestellen. Aber es gibt erfolgreiche Formen der Zusammenarbeit. Dazu braucht es keine Fusion. Gemeinderäte müssen nicht immer sieben und mehr Mitglieder haben. Manchmal reichen fünf. Und noch etwas: Die Regierung erwähnte die Möglichkeit, für grössere Gemeinden ein Gemeindeparlament einzuführen. Diese benötigen nicht nur ähnlich viele Mitglieder wie die heutigen Gemeinderäte, sondern beanspruchen enorme finanzielle Mittel. Meine Erfahrungen zeigen, dass die Vollkosten von Gemeindeparlamenten 200'000 bis 300'000 Franken betragen. Das Argument «Behörden und Kosten sparen» wird also hinfällig. Und Variante zwei mit 4 bis 16 Gemeinden macht wenig Sinn.

Wie lange würde es nach einer Zusage durch die Stimmbevölkerung dauern, bis ein Fusionsgesetz für Ausserrhoden in Kraft tritt?

Wenn die Regierung mitmacht, haben wir in vier Jahren ein Fusionsgesetz sowie einen Fonds zur Unterstützung der Gemeindefusionen.

Sie favorisieren Variante drei, die Eigeninitiative der Gemeinden erfordern würde. Aber würden die Gemeinden wirklich fusionieren? Die Regierung hat ihren Vorschlag auch damit begründet, dass bisher wenig Initiative vonseiten Gemeinden gekommen ist.

Es gibt verschiedene Gemeinden, die offen für eine Fusion wären. Nochmals: Die Gemeinden sind für die Menschen da, nicht für die Regierung. Stehen wir also zu unserem Föderalismus, der schliesslich der Motor unseres politischen Lebens ist.

Welche Gemeinden würden miteinander fusionieren?

Für einige Ausserrhoder Gemeinden habe ich bereits Optionen für Fusionen geprüft. Es gibt Gemeinden, die zusammenpassen und sich bestens ergänzen würden. Welche das sind, darf ich Ihnen nicht sagen.