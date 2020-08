Porträt «Ich musste fast alle meine Mitarbeitenden entlassen»: Wie ein Steiner wegen der Coronakrise um sein Bungalow Resort in Kambodscha bangt Vor sieben Jahren wanderte Sebastian Straub auf die kambodschanische Insel Koh Rong Samloem aus und eröffnete dort ein kleines Bungalow Resort. Aufgrund des Coronavirus brach der Tourismus im Land zusammen. Der Steiner musste sieben seiner zehn Mitarbeitenden entlassen und ist jetzt wieder zurück in der Schweiz – vorerst. Natascha Arsic 13.08.2020, 20.00 Uhr

Die Robinson Bungalows auf Koh Rong Samloem. Bild: PD

Wie das Knirschen des Neuschnees unter den Schuhen beim Laufen. Nur so lässt sich dieses Geräusch beschreiben. Hier geht es aber nicht um die erste Winterwanderung auf der Schwägalp, sondern um feinen, weissen Sand auf Koh Rong Samloem. Die kambodschanische Insel befindet sich etwa 25 Kilometer vom Festland und ist nur per Boot erreichbar. Wer die paradiesische Insel einmal besucht hat, würde am liebsten gleich dort bleiben.

Sebastian Straub, Besitzer der Robinson Bungalows auf Koh Rong Samloem. Bild: Natascha Arsic

So erging es auch Sebastian Straub. Der 39-jährige Steiner machte 2013 seine erste grosse Südostasien-Rundreise und war von Kambodscha so begeistert, dass er sich dazu entschied, auszuwandern. Besonders der Sunset Beach im Westen der Insel hat es ihm angetan. «Wie es der Name schon verrät, hat man dort jeden Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang», erzählt Straub. Der damals 32-Jährige knüpfte während seiner Reise zahlreiche Kontakte und so kam es, dass er ein Stück Land beim Sunset Beach mieten konnte. Straub erinnert sich:

«Wir haben bei null angefangen. Damals gab es an diesem Strandabschnitt nur eine Tauchschule.»

Die Holzbungalows werden im Khmer-Stil gebaut. Bild: PD

Ein Jahr später eröffnete er die Robinson Bungalows mit zwei Holzbungalows im kambodschanischen Stil. «Über die Jahre hinweg sind wir gewachsen. Heute haben wir 10 verschiedene Bungalows, 7 Glockenzelte und eine Strandbar.»

«Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir einmal so gross sein werden.»

Auch der Strandabschnitt hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Neben dem «Robinson» haben noch drei weitere Bungalow Resorts eröffnet. Sonst aber ist der Sunset Beach naturbelassen. Den Namen für das Resort habe Straub schnell gefunden: «‹Robinson›, weil die Geschichte von Robinson Cursoe so gut passt», erklärt der Steiner.

So sehen die Glockenzelte am Strand aus. Bild: PD

Auch auf einer Insel wartet Arbeit

Der Ausserrhoder ist mit der Idee nach Koh Rong Samloem ausgewandert, dort ein gemütlicheres Leben führen zu können, wie er sagt. «Es ist definitiv nicht so, dass ich am Morgen aufstehe und den Rest des Tages in der Hängematte liegend Bier trinke.» Er habe in der Schweiz immer gerne gearbeitet, und dort sei das genauso.

Der Besitzer der Robinson Bungalows packt überall dort mit an, wo es ihn braucht: in der Küche, beim Check-in und Check-out oder auch im Backoffice.

«Es ist aber ein ganz anderes Arbeitsumfeld als in der Schweiz. Man arbeitet beispielsweise an der Strandbar und sieht den Sonnenuntergang. Zudem sind die Leute immer glücklich, weil Ferienstimmung herrscht.»

Das sei es, was den Reiz ausmache. Straub wolle seinen Gästen etwas Gutes tun und ihnen etwas Schönes bieten.

Von der Strandbar aus lässt sich der Sonnenuntergang wunderbar beobachten. Bild: PD

Das abgeschiedene Inselleben bringt auch Herausforderungen mit sich, wie Sebastian Straub weiss. Lebensmittel, Getränke, Eiswürfel, Seife – all das muss vom Festland aus mit dem Boot an den Pier im Osten von Koh Rong Samloem gebracht werden. Danach müssen Straub und seine Mitarbeitenden die Güter mit einem Fischerboot auf die andere Seite der Insel transportieren. «Doch in der Low Season, wenn wir starken Westwind haben, ist das nicht möglich. Dann müssen wir alles etwa 45 Minuten zu Fuss ins ‹Robinson› tragen», sagt er. Doch das sei nicht weiter schlimm. Straub bezeichnet es als «unser Fitness».

Nicht alles ist paradiesisch

Dass Straub gelernter Maurer ist, kam ihm beim Aufbau der Bungalows zugute. «Im Hotellerie-Bereich hatte ich jedoch keinerlei Erfahrung. Anfangs war es etwas chaotisch, doch mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team – waren ein eingespieltes Team», korrigiert sich der 39-Jährige.

Wegen des Coronavirus schloss die kambodschanische Regierung Ende März alle Landesgrenzen. Die Covid-Situation sei dadurch unter Kontrolle, sagt Straub. Die täglichen Fallzahlen belaufen sich auf durchschnittlich unter 20, mit insgesamt 272 Fällen im ganzen Land (Stand 13. August). Der Tourismus brach jedoch zusammen, viele Hotels schlossen ihre Tore und die Arbeitskräfte gingen zurück zu ihren Familien.

Auch Sebastian Straub und seine kambodschanischen Angestellten spüren die Auswirkungen deutlich. Im Januar, als der erste Covid-19-Fall in Kambodscha bekannt wurde, habe man bereits gemerkt, dass die Besucherzahlen zurückgingen. Spätestens im Februar war laut Straub klar, was passieren würde. «Doch wir haben auf ein paar letzte Reisende gehofft. Dank ihnen konnten wir uns noch einige Zeit über Wasser halten.» In Kambodscha gebe es aber keinen Staat, der einen unterstütze, keine Kurzarbeit.

«Zurzeit ist nichts mehr los. Deshalb musste ich schweren Herzens sieben meiner zehn Mitarbeitenden entlassen.»

Es sei für sie schwierig, in dieser Krise einen neuen Job zu finden. Die verbleibenden drei Angestellten sind in den Robinson Bungalows und halten die Stellung. «Sie sind vor Ort, falls doch noch ein paar Gäste kommen. Wir mussten die Preise deutlich senken. Zudem muss die Anlage in Schuss gehalten werden, damit alles bereit ist, wenn es wieder los geht.» Wann das aber sein wird, könne Straub nicht sagen. «Ich glaube kaum, dass das noch dieses Jahr geschehen wird.»

Die Angestellten und freiwilligen Helfer der Robinson Bungalows. Bild: PD

Unterstützung aus der Ferne

Sebastian Straub möchte seine Mitarbeitenden wieder im Bungalow Resort anstellen, sobald es geht. In der Zwischenzeit versucht er so gut wie möglich, sie finanziell zu unterstützen – er schickt ihnen Geld und hat eine Kampagne auf der Plattform «GoFundMe» gestartet. Straub erklärt:

«Wir sind wie eine Familie. Ich bin ihnen die Hilfe schuldig. Das ist mit ein Grund, weshalb ich in die Schweiz zurückgekommen bin.»

Am 1. August ist der Steiner mit einem Koffer in seiner alten Heimat angekommen und hat drei Tage später mit der Arbeit auf der Baustelle begonnen. «Die Heimreise war schon speziell, doch ich wusste ja, worauf ich mich einlasse.» Wie lange er hierbleibt, wisse Straub nicht. Sobald die Buchungen wieder zunehmen, werde er zurückreisen. Aufgeben sei keine Option.

«Ich wusste immer, dass es funktioniert. Und ich glaube auch jetzt daran, dass es wieder funktionieren wird.»

Die GoFundMe-Kampagne: https://www.gofundme.com/f/rettet-unser-gasthaus-und-zuhause-in-kambodscha

Die Webseite der Robinson Bungalows: https://www.robinsonbungalows.com/