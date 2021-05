Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker zieht Bilanz

Appenzell Ausserrhoden «Ich dachte, jetzt könnte es heikel werden»: Wie die Coronapandemie die Amtszeit des abtretenden Landammanns Alfred Stricker geprägt hat Coronapandemie, Spitalschliessung und Totalrevision der Kantonsverfassung: Der Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker hat zwei ereignisreiche Jahre hinter sich. Im Interview zum Ende seiner Amtszeit spricht der Steiner über die nicht immer einfache Zusammenarbeit mit dem Bundesrat, die neue Ostschweizer Einigkeit und die Unruhen im Vorderland. David Scarano 29.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alfred Stricker (60) im Landammann-Zimmer, das er am Montag Nachfolger Dölf Biasotto übergibt. Bild: David Scarano

Am Montag endet Ihre Amtszeit als Landammann. Es waren zwei ereignisreiche Jahre. Was nehmen Sie mit?

Alfred Stricker: Es waren zwei interessante Jahre, die ich mir allerdings so nicht vorgestellt habe. Es hat sich vor allem gezeigt, dass nur Einigkeit Stärke gibt. In der Pandemie war diese Stärke zwingend. Wir haben uns in der Regierung trotz unterschiedlicher politischer Hintergründe und Neubesetzungen rasch gefunden, auch im Lockdown. Häufig herrschte ein enormer Druck, wir mussten wichtige Entscheide schnell fällen. Das kollektive Funktionieren half auch bei anderen wichtigen Vorlagen, so etwa bei der Schliessung des Spitals Heiden und generell für das zeitgerechte Erledigen der vielfältigen anstehenden Aufgaben ausserhalb von Corona.

Wie hat Sie das Amt verändert?

Diese Zeit war für mich persönlich ein ständiges Lernen. Meine innere Ruhe hat zugenommen. Es galt vielfach, grosse Drücke auszuhalten. Ich war lange Jahre Vorrolli in einem Chlausenschuppel. Als Vorrolli kann ich nur mit Vorausgehen und Vorbild führen. Ich habe versucht, dies mit Anstand und Vernunft in meiner Rolle als Landammann umzusetzen.

Sie sind Bildungsdirektor: Welche Note geben Sie der Kantonsregierung bei der Bewältigung der Pandemie?

Ich bin überzeugt, dass unser Krisenmanagement den Erwartungen des Volkes mehrheitlich entsprochen hat. Es gab insgesamt wenig Irritationen. Wir haben stets einen Weg zwischen pragmatischem und konsequentem Handeln gesucht. Eine Beurteilung der Regierungsarbeit müsste das Volk vornehmen.

Hat die Regierung keine Fehler gemacht? Das Handling vor der zweiten Welle war nicht gut.

Im Nachhinein kann man natürlich sagen, dass wir früher reagieren und vielleicht vorausschauender hätten handeln können. Es war stets ein Abwägen. Sicher nicht optimal funktioniert hat zu Beginn das Contact-Tracing. Da haben wir auch erkannt, dass unser kleiner Kanton mit seinen eigenen Ressourcen schnell an seine Grenze kommen kann.

Hatten Sie nie Zweifel?

Doch, natürlich. Wir haben stets anhand der jeweils bekannten Fakten entschieden. Allerdings war die Faktenlage aber nicht immer eindeutig. Die grösste Unsicherheit bestand im November. Ich dachte, jetzt könnte es heikel werden. Die Bevölkerung wurde dünnhäutiger, und die Pole trieben stärker auseinander. Umso wichtiger war es, die Bevölkerung mit klaren Botschaften zu erreichen. Ich glaube, dass uns dies gut gelungen ist.

Wie hat sich der Bundesrat geschlagen?

Ich masse mir nicht an, den Bundesrat zu bewerten. Allerdings hatten wir den Eindruck, dass zuweilen der Weg des geringsten Widerstands gewählt wurde. Vielleicht wurde etwas zu einseitig auf die wissenschaftlichen Berater gehört, die Kantone aber aussen vorgelassen. Ein Beispiel: Bei der Frage nach dem Präsenzunterricht an Hochschulen waren die Kantone lückenlos einer Meinung, dass dieser möglich sein sollte. Der Bundesrat lehnte dies dann aber ab. Das war für uns unverständlich.

Fredi Stricker mit dem Landessiegel. Bild: PD

Hast sich die Zusammenarbeit verbessert?

Die Zusammenarbeit funktioniert nun. Seit einigen Monaten wendet sich der Bundesrat direkt an die Kantone. Dies, nachdem wir ihn im Frühjahr ausdrücklich aufgefordert haben, die Kantone ernst zu nehmen, sonst nehme der Föderalismus ernsthaft Schaden. Wir fingen an, Allianzen zu schmieden, auch in der Ostschweiz, um uns Gehör zu verschaffen. Das zeigte Wirkung.

Im Vergleich zu anderen Kantonen war Ausserrhoden nach aussen hin allerdings regierungstreu: Fehlte der Mut, die eigene Meinung stärker einzubringen?

Wir sind der Meinung, dass in der Pandemie jede Art von Profilierung zu vermeiden ist, um nicht unnötig Unruhe zu schaffen. Es gab Kantonsregierungen, die im Wissen um anstehende Entscheide des Bundesrats einen Tag vorher eigene Verschärfungen bekanntgaben. Das war nicht unbedingt sachdienliche Politik und nicht das Lösen von Problemen.

Viele Medien kritisierten den Flickenteppich. Sie haben die Kantonsautonomie stets verteidigt. Dennoch marschieren die Ostschweizer Kantone nun im Gleichschritt. Sogar die Mitteilungen sind fast wortgleich. Ein Widerspruch?

Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin als ehemaliger Landwirt ein grosser Anhänger der Biodiversität. Die Arten ergänzen und stärken sich gegenseitig. Das gilt auch im Föderalismus. Wir mussten aber anerkennen, dass wir als Einzelkanton gegenüber dem Bund wenig Einfluss haben. Auch hier gilt: Nur eine Bündelung der Kräfte gibt Stärke.

Ist dies Ausdruck einer neuen Einigkeit unter den Ostschweizer Kantonen?

Dank der Pandemie verstehen wir uns und kooperieren besser. Im Gesundheitswesen haben wir eine kantonsübergreifende Spitalliste initiiert. Auch im Bildungsbereich müssen wir stärker zusammenarbeiten, etwa wenn es da­rum geht, die Abwanderung von Talenten zu stoppen. Der Erfolg der Ostschweiz geht nur über eine enge Kooperation der Kantone. Beispielhaft ist hier für mich die Trägerschaft der Fachhochschule OST.

Das Gesundheitswesen in der Ostschweiz wird massiv umgebaut. Sie standen der Regierung vor, die das Spital Heiden schliesst. Seit wann wussten Sie, dass Heiden nicht überleben wird?

Der Ausserrhoder Spitalverbund (Svar) wurde 2012 gegründet. Der Standort Heiden war stets defizitär. Es war aber richtig, dass wir dem neuen Unternehmen die Chance gaben. Der Druck nahm dann mehr und mehr zu. Im Herbst 2020 kam der Antrag des Verwaltungsrates, der die Schliessung zur Diskussion stellte. Die Faktenlage war erdrückend.

Heiden ist kein Einzelfall. Das Ende der Landspitäler ist gekommen, sagen nicht nur Gesundheitsökonomen. Wie kann Herisau längerfristig überleben?

Der Entscheid, Heiden zu schliessen, bedeutet nicht, dass Herisau auf ewige Zeiten gerettet ist. Aber er ist eine massive Entlastung für den Svar. Wir müssen nun die richtige Rolle für Herisau in der Ostschweiz finden. Das Spital hat eindeutig Qualitäten, es spielt in Ergänzung zum Kantonsspital St.Gallen eine wichtige Rolle.

In Heiden hielt sich die Kritik an der Schliessung zwar zurück, das Vorderland fühlt sich aber insgesamt benachteiligt. Zu Recht?

Wenn wir nur die Zahlen betrachten, wird deutlich, dass das Vorderland nicht benachteiligt wird. Es fliesst dort etwa aktuell mehr Geld in den Ausbau des Strassennetzes als in anderen Regionen. Die empfundene Benachteiligung hat aber auch etwas mit Emotionen zu tun. Wir befinden uns im ständigen Dialog mit den Behörden und Menschen in den Regionen. Die Regierung trägt auch die Verantwortung für das Vorderland.

Davon war aber bislang wenig zu spüren.

Gegen aussen ist das möglicherweise noch zu wenig spürbar. Aber die Ankündigung der Schliessung ist noch nicht so lange her. Der Dialog findet statt.

Worte allein reichen aber nicht.

Das stimmt, es braucht konkrete Massnahmen, um dem Vorderland ein Signal zu geben.

Stefan Sonderegger moniert, die Spitalschliessung fördere das Auseinanderdriften der Region. Steht der Zusammenhalt im Kanton auf dem Spiel?

Nein, diese Ansicht teile ich nicht. Wir tragen dieser Stimmung aber Rechnung. Darum müssen wir gemeinsam mit der Gemeinde Heiden, die den Lead innehat, Lösungen für das Spitalareal finden. Das sind wir dem Vorderland, aber auch dem ganzen Kanton schuldig.

Die Kantonsregierung ist allerdings angreifbar. Es sitzen derzeit nur Hinterländer im Gremium.

Die Regierungsmitglieder sind nicht verantwortlich für diese Zusammensetzung. Wir haben uns einzeln bereiterklärt, für das Amt zu kandidieren, und erfüllen unsere Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch: Es ist uns bewusst, dass die Situation Kritik auslösen kann. Umso klarer müssen wir uns um die Einbindung des Vorderlandes sorgen.

Braucht es eine bessere regionale Vertretung in der Regierung? Paul Signer dürfte wohl von den aktuellen Mitgliedern als Erster zurücktreten. Muss ein Mittel- oder Vorderländer nachrücken?

Es muss ein gutes Mitglied sein, woher es kommt, ist für mich nebensächlich. Eine Frau aus dem Vorderland hätte aber sicher gute Wahlchancen.

Kommen wir zur Kantonsverfassung, die aktuell von Grund auf erneuert wird. Die Debatten halten sich in Grenzen. Wieso interessiert dies so wenige Menschen?

Das ist eine Frage der Erwartungshaltung. Mich überrascht die aktuelle Situation nicht. Wir sind einerseits durch die Coronamassnahmen eingeschränkt, was öffentliche Anlässe betrifft. Andererseits ist der Handlungsbedarf im Vergleich zu 1995 weniger gross. Die Debatten werden aber zunehmen.

Ein aktuelles Thema ist auch die Gemeindestruktur. Die Regierung ist mutig und hält am Vierer-Vorschlag fest. Hat diese radikale Reform eine Chance?

Wir sind überzeugt, dass es die richtige Lösung ist. Sie bringt am meisten Vorteile in gesamtkantonaler Sicht. Die vier Verwaltungsgemeinden hätten ein grösseres Gewicht. Wir haben eine einmalige Chance, einen grossen Schritt zu machen. Wenn nur die Gemeindenamen aus der Verfassung entfernt werden, wird das nicht zu der nötigen Strukturreform führen. Zudem: Der Kanton hat das Geld nicht, jede Gemeinde finanziell zu unterstützen. Die Vierer-Lösung ist einfacher, besser und günstiger.

Müsste die Regierung sich nicht stärker einsetzen? Bislang war sie angesichts des radikalen Vorschlags passiv.

Wir befinden uns nicht im Abstimmungskampf. Der Kantonsrat ist nun am Zug. Wir werden in der Debatte unsere Argumente einbringen und vor der Abstimmung sowieso.

Kommen wir zur letzten Frage. Sie waren mit Leib und Seele Landammann. Streben Sie in den nächsten Jahren eine zweite Amtszeit an?

Die Verfassung untersagt eine direkte Wiederwahl. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, mich in zwei Jahren wieder der Volkswahl zu stellen.