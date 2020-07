Serie «Ich bin stolzer Appenzeller, ein Zürcher war ich nie»: Wie der Bauernmaler Marc Trachsler in Innerrhoden seine Heimat fand Sommerserie «Meine Heimat»: Bauernmaler Marc Trachsler hält in seiner Kunst typische Appenzeller Motive fest. So stammt das Sujet für die Etikette des «Spezlis» des Appenzeller Biers von ihm. Geboren und aufgewachsen ist der 42-Jährige in Adliswil ZH. Schon als Kind fühlte er sich dank der Ferien in Gonten aber immer als Appenzeller. David Scarano 20.07.2020, 05.00 Uhr

Marc Trachsler in seinem Atelier in Gonten. Bild: dsc

Marc Trachsler sagt Schmaalz statt Butter, Mektig statt Mittwoch. Der aufgestellte 42-Jährige träumt und denkt auf Innerrhodisch. Und er spricht sogar den zürcherischen Ortsnamen Adliswil wie ein Gontner aus.

Das wäre keine Erwähnung wert. Doch der Appenzeller Bauernmaler ist in ebendiesem Städtli im Bezirk Horgen am linken Ufer des Zürichsees geboren und aufgewachsen, verbrachte dort die ersten 22 Jahre seines Lebens. Und weder seine Eltern noch Grosseltern sind Innerrhoder.

Zürcher Liebe zum Appenzellerland

Zürcher gehen gerne und häufig eine Liebschaft mit dem Appenzellerland ein. Sie besitzen einige Ferienhäuser in der Region, und im Alpstein oder am Alten Silvester ist «Züritüütsch» regelmässig zu hören. Für Marc Trachsler ist das Fleckchen Land rund um den Säntis aber mehr als ein idealisierter Sehnsuchtsort.

In Gonten verbrachte Marc Trachsler viele schöne Stunden als Kind. Bild: APZ

Er spricht nur noch Innerrhoder Dialekt, den Zürcher verwendet er nicht mehr, wie er sagt. Damit zeigt er, wo seine Heimat ist – und wo er sie immer sah. Heimat ist für ihn der vertraute und geliebte Raum, zu dem es ihn hinzieht und nicht, woher er ursprünglich stammt. Er sagt:

«Ich bin ein stolzer Appenzeller, ich habe mich stets als solcher gefühlt. Ein Zürcher war ich nie.»

Herrliche Goofenzeit in Gonten

Die Liebe zum Appenzellerland begann im Kindesalter. Wie die Grosseltern besassen seine Eltern in Gonten ein Ferienhäuschen. Fast jedes Wochenende verliess die fünfköpfige Familie die Zürcher Agglomeration, um im Osten des Landes Ruhe in der Natur zu finden.

Ohne direkte Nachbarn, weit ab vom «Schuss» und mit Blick auf den Alpstein durfte Klein-Marc im idyllischen Konradenweid unbeschwerte Stunden verbringen. Bereits als Kind habe er den lokalen Dialekt aufgesogen. «Diese Goofenzeit war für mich das Schönste», sagt er.

Ein Werk von Marc Trachsler: Als Bauernmaler überschreitet er auch Grenzen. Eher untypischer malt er auch Schatten. Bild: dsc

Fast wie in einem Heimatroman erzählt er von Schweinen, die er in Ställe trieb, von Gartenzäunen, die es zu reparieren gab, aber auch von ersten Beizentouren und Räuschen als Teenager. «Gonten hat mich geprägt, Gonten ist Teil meiner Identität», sagt Trachsler.

Absage der Landsgemeinde tut weh

An Innerrhoden schätzt er die Landschaft, den Alpstein, die Natur, als «Wochenendappenzeller» verliebte er sich zudem in die hiesige Lebensweise mit ihren vielen Traditionen. Er lobt das Authentische, das Persönliche und die Überschaubarkeit des Kleinkantons. «Dass die Landsgemeinde wegen Corona ausgefallen ist, hat mich fast zum Weinen gebracht», sagt er.

Noch vor einigen Jahren wollte Marc Trachsler von der Malerei leben. Bild: dsc

Zürich war ihm hingegen stets fremd, zu eng, zu laut und zu anonym. Das ist noch heute so. Obwohl seine beiden Schwestern dort leben, hält er sich höchstens zweimal im Jahr dort auf. Seine Zürcher Wurzeln sind verkümmert. Er sagt:

«Ich fühle mich in Zürich jeweils wie ein Tourist.»

Marc Trachsler wohnt seit über 20 Jahren in Innerrhoden. Sobald er selbstständig genug war – nach Abschluss der Lehre zum Elektroplaner – zügelte er nach Gonten. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau in Appenzell. Nach zwölf Jahren als Versicherungsmitarbeiter in verschiedenen Positionen hat er sein zweites Hobby zum Beruf gemacht: den Wein. Als Verkaufsleiter eines national tätigen Weinvertriebs ist er für die ganze Ostschweiz verantwortlich.

In Gonten hat er noch sein Malatelier, um seinem ersten Hobby zu frönen. Mit der Bauernmalerei fing er an, um einen Kindheitsverlust aufzufangen. Wie es dazu kam, beschreibt er auf seiner Website appenzeller-malerei.ch.

Die Familie musste das Ferienhaus im Konradenweid aufgeben und ein neues suchen. «Mit viel Glück fanden wir auf der anderen Talseite ein neues Häuschen.» Allerdings konnte er sich anfangs nicht recht damit abfinden. «Der Alpstein, den man auf dieser Talseite nicht einsehen konnte, fehlte mir zu sehr», schreibt er. Das alte Haus hielt er schliesslich malend fest – sein erstes Werk als Bauernmaler.

Das Qöllfrisch-Spezli: Das Motiv stammt von Marc Trachsler. Bild: PD

Zum Pinsel greift Trachsler heute vorwiegend am Wochenende. Mit 25 Jahren träumte er noch davon, von der Bauernmalerei zu leben. «Druck und Aufwand waren mir dann doch zu gross», sagt er. Dennoch dürften viele eines seiner Werke nicht nur gesehen, sondern auch in den Händen gehalten haben: Das Sujet für die Etikette des «Spezlis» des Appenzeller Biers stammt von ihm.

Kartograf des Wandels

Obwohl er die Innerrhoder Traditionen über alles liebt, engstirnig ist Trachsler nicht – auch in seiner Kunst nicht. Dafür muss er hin und wieder Kritik einstecken. Er experimentiert gerne mit Formen und Farben. So malt er etwa Alpaufzüge mit Schatten oder bäuerliche Szenen in Schwarz-Weiss. Das sei schon fast revolutionär für Bauernmaler, sagt er.

Malend ist er auch eine Art Kartograf des Wandels. Der Blick in die über alles geliebte Landschaft zeigt ihm, wie die starke Bautätigkeit der vergangenen Jahre das Erscheinungsbild verändert. Tourismus und Wirtschaftsdenken würden sich zuweilen in die Quere kommen. «Wir dürfen uns nicht in die eigene Suppe speuzen», warnt er.

Trachslers Blick geht aber gerne über Innerrhoden hinaus. Er interessiert sich etwa politisch mehr fürs Welt- statt fürs Lokaltheater. Man hätte ihn auch schon in der Politik gesehen, wie er erzählt. Er reist auch gerne. Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich zum Ziel gesetzt, 100 Länder zu besuchen, 60 haben sie schon geschafft.

Bürger von Appenzell werden

In Innerrhoden fühlt er sich geschätzt und respektiert. Sein Freundeskreis sei gross, er werde als Einheimischer wahrgenommen. Nur selten muss er sich anhören, dass er kein «richtiger Innerrhoder» sei. «Das lässt mich heute kalt. Früher hat es mich beschäftigt», sagt er.

Ein wichtiger Schritt steht noch bevor. Er will irgendwann seinen Heimatort von Hittnau ZH nach Appenzell verlegen. Die meisten Dokumente hat er beisammen. Er müsse sie nur noch abschicken. Dann hat er schwarz auf weiss, was er schon immer gewesen ist: ein Appenzeller.