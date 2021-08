Herisau: Gemeinderatskandidatin Stefanie Danner im Gespräch

Ergänzungswahlen «Ich bin niemandem verpflichtet und kann für das einstehen, was ich denke»: Warum die Herisauer Gemeinderatskandidatin Stefanie Danner parteilos bleiben will Die 37-jährige Betriebswirtschaftlerin erklärt, wieso sie 2023 wieder antreten würde und was gemacht werden müsste, um die Gemeindefinanzen ins Lot zu bringen. Interview: Jesko Calderara 14.08.2021, 05.00 Uhr

SP, EVP und die Mitte Hinterland unterstützen die parteilose Stefanie Danner.

In einer Woche wählen die Stimmberechtigten in Herisau ein neues Gemeinderatsmitglied. Nach FDP-Kandidatin Monika Baumberger (Donnerstag) und dem Bewerber des Gewerbes, Patrik Kobler (Freitag), äussert sich nun die 37-jährige parteilose Stefanie Danner zu verschiedenen Fragen rund um ihre Kandidatur.

Sie betreiben erstmals in Ihrem Leben Wahlkampf. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?

Stefanie Danner: Durchwegs sehr positiv. Ich bin mit gemischten Gefühlen gestartet, da ich nicht wusste, was auf mich zukommt. An den bisherigen Veranstaltungen und Standaktionen hatte ich aber tolle Begegnungen und sehr wertvolle Gespräche. Ich nehme sehr viel Positives mit, egal wie das Wahlresultat ausfallen wird.

Auf Ihrer Website sucht man vergebens nach einem Komitee. Ihre Kandidatur scheint nicht sehr breit abgestützt zu sein.

Ich bin offen an die Sache herangegangen und habe als politische Quereinsteigerin vieles noch lernen müssen. Schnell sind aber Menschen auf mich zugekommen und haben mir Unterstützung angeboten. Zum Beispiel bei der Gestaltung der Wahlflyer und bei der Organisation von Standaktionen. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich von verschiedenen Personen erleben darf.

Sie scheinen im Wahlkampf gut anzukommen. Mit der SP, EVP und der Mitte Hinterland AR unterstützen drei Parteien Ihre Kandidatur. Sind Sie eine Linke?

Nein, das würde ich nicht sagen. Das Links-Rechts-Schema mag ich nicht besonders, sondern entscheide lieber von Fall zu Fall. Es geht mir dabei nicht als erstes um den Absender einer Idee. Ich setze mich für Lösungen ein und da sind alle Ideen wertvoll. Ein Beispiel dafür ist die Initiative Schwitter/Wöllner, durch welche die Stimmberechtigten das letzte Wort beim Budget und dem Steuerfuss haben. Diese aufgeschlossene Haltung hat in den Gesprächen für grossen Zuspruch gesorgt. Die meisten Menschen haben Meinungen, ohne in einer Partei zu sein.





Herisau hat mit einem Parteilosen zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht. Was würden Sie anders machen als der vorherige Gemeindepräsident Kurt Geser?

Bei Kurt Geser ging es darum, Renzo Andreani einen Denkzettel zu verpassen. Das ging nach hinten los. Man kann die damalige Situation aber nicht mit meiner vergleichen. Eine Wahl ins Gemeindepräsidium ist etwas anderes als jene in den Gemeinderat. Ich sehe keine Parallele, dass sich dieser Fall wiederholt. Wichtig ist, mit Herzblut und Leidenschaft dabei zu sein und Hilfe anzunehmen.

Was bringen Sie als parteilose Quereinsteigerin mit, was ihre Mitbewerber vielleicht nicht haben?

Ich bin niemandem verpflichtet und kann für das einstehen, was ich denke. Ich kann mir unvoreingenommen ein Bild machen, sozusagen ein Aussenblick als Bürgerin, und kritisch hinterfragen. Meine langjährige Erfahrung in der Wirtschaft, meine Fähigkeit in unkonventionellen Mustern zu denken sowie Menschen zu begeistern und zu motivieren, sprechen ebenfalls für meine Person.

Ist es kein zu grosser Sprung, ohne politische Erfahrung Gemeinderätin zu werden?

Das denke ich nicht. Irene Hagmann und Sandra Nater sind ja auch gleich von 0 auf 100 durchgestartet und Erstere wurde gleichzeitig in den Gemeinderat und in den Kantonsrat gewählt. Bei politischen «Insidern» droht abgesehen davon die Gefahr, vieles mit Scheuklappen zu sehen und voreingenommen zu sein. Ein Gremium lebt aber davon, dass viele Standpunkte darin vertreten sind und man auf Argumente eingehen kann. Ich finde es sehr spannend, mit verschiedenen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten.

Sie wohnen seit knapp sieben Jahren in Herisau. Wie gut sind Sie mit den Verhältnissen der Gemeinde vertraut?

Ich fühle mich in Herisau sehr wohl und bin auch vor der Kandidatur an den lokalen Themen interessiert gewesen. Ich habe Grundkenntnisse, wie man sie als Bürgerin eben hat. Für den Einbürgerungstest musste ich mir zusätzlich Wissen aneignen, sodass ich bestimmt nicht im Blindflug unterwegs bin. Ich lerne sehr gern Neues und bereite mich stets gut vor. Bei einer Wahl werde ich mir noch viel mehr aneignen dürfen. Darauf freue ich mich sehr.

Würden Sie in diesem Fall Ihre Stelle als Leiterin Controlling in einem internationalen Industrieunternehmen aufgeben?

Das habe ich vorab mit einem Chef geklärt. Mein Pensum kann ich auf 70 Prozent reduzieren, habe so genügend Zeit für das politische Amt und kann damit den Milizgedanken leben. Für diese Flexibilität meines Arbeitgebers bin ich sehr dankbar.

Ist es kein Handicap, ohne Partei im Rücken im Gemeinderat zu politisieren?

Ich strebe keinen Parteibeitritt an. Letztlich kann ich mich mit keiner Partei voll identifizieren. Ich werde mir im Hinblick auf die Fraktionen verschiedene Möglichkeiten anschauen und dann zusammen entscheiden.

Als Betriebswirtschafterin sind Sie eine Finanzfachfrau. Herisau ist nicht auf Rosen gebettet. Wo würden Sie den Hebel ansetzen?

Die Gemeindefinanzen sind das brennendste Thema, zumal die Verschuldung bereits ziemlich hoch ist und einige Grossprojekte noch anstehen. Herisau braucht ein Fitnessprogramm, allerdings ohne Personalabbau. Im Rahmen des Kostenmanagements müssten Aufgaben auf ihre Effizienz überprüft werden. Daneben spielt die Einnahmenseite eine wichtige Rolle, die unbedingt gestärkt werden muss.

Die Gemeinde hat doch kaum einen Spielraum, da ein Grossteil der Ausgaben gebunden sind.

Nur auf der Ausgabenseite anzusetzen, wird in der Tat nicht genügen. Trotzdem kann man auch bei gebundenen Ausgaben effizienter werden und progressive Ideen entwickeln. Langfristig hätte eine Steuersenkung Charme. So könnten einfacher gute Steuerzahler und neue Firmen nach Herisau gelockt werden, die Arbeitsplätze schaffen.

Das neue Gemeinderatsmitglied müsste wahrscheinlich das Ressort Technische Dienste übernehmen. Wie stark haben Sie sich bereits damit auseinandergesetzt?

Ich habe mich mit einigen Mitarbeitern aus dem Ressort unterhalten und mir ein erstes Bild gemacht. Ich finde es ein sehr spannendes Ressort mit Themen wie Feuerwehr, Hydrantensanierungen, Regiobus und Biodiversität. Ich freue mich sehr auf diese Aufgaben und dass ich mir dadurch neue, andere Fähigkeiten aneignen kann.

Falls Sie die Wahl nicht schaffen: Bleiben Sie politisch aktiv?

Auf jeden Fall. Ich fühle mich in Herisau sehr wohl und bin hier, um zu bleiben. In zwei Jahren sind Gesamterneuerungswahlen. Falls ich nicht gewählt werde, trete ich 2023 wieder an. Die Gemeinde Herisau hat spannende Zeiten vor sich und ich bin überzeugt, dass ich diese Zukunft erfolgreich mitgestalten kann.