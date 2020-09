Porträt Ein Journalist wird Tourismusunternehmer: Der 44-jährige Herisauer Felix Merz ist der neue Kronberg-Chef Seit Anfang September ist Felix Merz, jüngster Sohn von alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz, Geschäftsführer der Kronbergbahn. Die neue Arbeitsstelle macht den 44-jährigen Herisauer und ehemaligen Journalisten so glücklich, dass er gar nicht mehr weiss, wovon er als Nächstes träumen soll. Ein Porträt. Claudio Weder 05.09.2020, 05.00 Uhr

Der Kronberg ist für Felix Merz ein Kraftort: Hierher kommt er, um Ruhe und Erholung zu finden. Seit 1. September ist der Berg auch sein Arbeitsort. Bild: Claudio Weder

Der Gipfel des Kronbergs liegt in den Wolken. Doch unten in Jakobsbad ist die Stimmung ungetrübt. Zumindest bei Felix Merz, dem neuen Geschäftsführer der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG. Gut gelaunt tritt der 44-Jährige aus dem Gebäude neben der Talstation, wo sich im unteren Stock die Kassen, im oberen sein Büro befindet. In seiner neuen Rolle fühlt er sich bereits wenige Stunden nach Stellenantritt wohl, später, bei einer Tasse Kaffee im Talrestaurant, spricht Felix Merz sogar beiläufig von einem «Traumjob».

Der 1663 Meter hohe Berg hat es dem jüngsten Sohn von alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz schon als Kind angetan. «Die gelben Kabinen der Luftseilbahn sind ein Teil meiner Jugend», sagt der Herisauer, der in seiner Freizeit jodelt und fasziniert ist von Tornados. Mit seiner Familie war er oft in Gonten unterwegs, auch für seinen Vater war und ist der Kronberg ein Hausberg. Der Gipfel, von dem man «den schönsten Blick auf den Säntis hat», war für den frisch gebackenen Kronbergchef zudem schon immer ein Kraftort, den er oft besuchte, wenn er Ruhe und Erholung brauchte. Nicht verwunderlich also, wenn Felix Merz sagt:

«Mein neuer Job ist für mich eine Herzensangelegenheit.»

Was sind nun seine Pläne für den Kronberg? Als neuer Geschäftsführer wurde Felix Merz mit der Aufgabe betraut, die «Strategie 2025» umzusetzen, die der Verwaltungsrat im vergangenen Jahr verabschiedet hat. «Wir wollen uns als Familien- und Freizeitberg positionieren und für alle Generationen etwas bieten», sagt Merz. Wobei mit «Kronberg» nicht nur der Berg gemeint ist, sondern auch das Tal.

Tatsächlich hat das Unternehmen in jüngster Vergangenheit vor allem in Projekte im Talbereich investiert. Im Juli wurde das weltweit einzigartige Solarfaltdach über dem Parkplatz in Betrieb genommen. Die neue Erlebniswelt im Tal – bestehend aus dem Zipline-Park sowie der Märliwelt – ist seit Ende August offen.

«Luege, lose, laufe»

Eine ideale Startgrundlage für den neuen Chef: «Ich bin froh, dass die Projekte abgeschlossen hinter mir liegen. Auf dieser Basis kann ich aufbauen und später meine eigenen Ideen verwirklichen.» Welche Ideen das sind, wollte Merz zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Vorerst handle er nach dem Prinzip «luege, lose, laufe».

In den kommenden Monaten gehe es darum, die neuen Attraktionen in Betrieb zu nehmen und zu schauen, wie diese bei den Gästen ankommen, «um dann im nächsten Sommer Vollgas geben zu können». Ebenso hat sich Felix Merz das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. «Im Takt der Natur», lautet ein strategisches Schlagwort des Unternehmens. Heisst:

«Wir wollen die Natur nicht verhunzen, wollen aus dem Kronberg kein Disneyland machen.»

Vielmehr gehe es darum, die Natur, welche das Appenzellerland ausmacht, in die Attraktionen miteinzubeziehen – auch in thematischer Hinsicht.

Corona hinterlässt faden Beigeschmack

Auch Corona wird den Kronbergchef beschäftigen. «Im Sommer flüchteten viele Menschen aus der Coronadepression in die voralpinen Gebiete», sagt Felix Merz.

«Auch die Kronbergbahn konnte von diesem willkommenen Comeback profitieren, wenn auch der finanzielle Ausfall im Frühling damit nicht gedeckt werden konnte.»

Trotz des guten Sommers bleibt ein fader Beigeschmack. «Die Pandemie ist noch nicht vorbei», glaubt Merz. In die neuen Attraktionen am Kronberg setzt der Geschäftsführer daher grosse Hoffnung.

Auch wenn sie finanziell «ein grosser Schluck» waren, glaubt Felix Merz, dass sie dem Unternehmen einen positiven Schub verleihen werden. Und dass sie letztlich nicht nur die Attraktivität des Kronbergs steigern, sondern auch jene der umliegenden Tourismusattraktionen.

14 Jahre lang als Journalist tätig

Mit seiner jetzigen Arbeitsstelle liebäugelte Felix Merz schon lange. «Als ich kürzlich mit meiner Frau vom Kronberg hinunterwanderte, sagte ich zu ihr: ‹Geschäftsführer der Kronbergbahn – das wär’s!›» Als die Stelle dann im Oktober 2019 frei wurde und Hannes Göldi ad interim die Leitung übernahm, wurde Merz hellhörig und fragte beim Verwaltungsrat nach. «Ich erfuhr, dass die Stelle demnächst neu ausgeschrieben wird. Und bewarb mich dann offiziell.» Das Glück war letztlich auf seiner Seite.

Im Tourismus hat Felix Merz keine Berufserfahrung. Allerdings ist sein Rucksack «gut gefüllt mit Führungserfahrung», wie er sagt. Bevor der 44-Jährige in die Geschäftsleitung des Kronbergs wechselte, leitete er die Abteilung «Marketing Services» der Firma Krüger und Co. in Degersheim. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Kommunikationsagenturen und war 14 Jahre als Journalist tätig.

«Ich wollte schon immer Sportreporter werden», sagt Merz. Nach einer kaufmännischen Lehre und dem Militärdienst wurde dieser Traum Wirklichkeit: Bei «Radio Aktuell» bekam er nach einem dreiwöchigen Praktikum eine Festanstellung. «Da hat es mir den Ärmel reingezogen», sagt Merz. Er bildete sich zum Journalisten aus, landete später als Redaktionsleiter bei «Tele Ostschweiz». Als freier Mitarbeiter schrieb er hie und da auch für die «Appenzeller Zeitung».

Felix, der Glückliche

Felix Merz ist in Herisau aufgewachsen, wo er mit seiner Ehefrau heute noch wohnt. Er bezeichnet sich als typischen Ostschweizer.

«Ich bin bodenständig und brauche nicht viel, um glücklich zu sein.»

Zudem verfüge er über eine gewisse «Bauernschläue», Durchsetzungsvermögen und diplomatisches Geschick. Eigenschaften, wie sie auch auf Wahlplakaten von Appenzeller Lokalpolitikern stehen könnten. Den Weg in die Politik wollte Felix Merz – im Vergleich zu seinem Vater – aber nie einschlagen. «Ich bin zu sehr ein Freidenker, als dass ich mich einer Parteimeinung unterordnen könnte.» Zudem kenne er die «Schattenseiten» politischer Ämter.

Merz’ Vorname passt wie die Faust aufs Auge:

«Ich bin im Moment so zufrieden, dass ich gar nicht mehr weiss, wovon ich träumen soll.»

Auch hinsichtlich seiner beruflichen Zukunft ist er guter Dinge. Zuvor gab es häufige Wechsel in der Geschäftsleitung, Merz’ Vorgänger waren nur während kurzer Zeit «im Amt». Nichts, was ihn beunruhigen würde. «Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich bin gekommen, um zu bleiben.»