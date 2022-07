IBK-Jubiläum macht diese Woche Halt in Heiden

IBK-Jubiläum Die Rolle aus dem Rucksack von Regierungsrat Alfred Stricker durfte nicht fehlen: Der IBK-Container steht neu auf dem Dunantplatz in Heiden Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) macht ein Schiffscontainer in den Mitgliedländer und -kantonen Halt. Diese Woche steht er auf dem Dunantplatz in Heiden. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 12.07.2022, 17.00 Uhr

Alfred Stricker, Vorsitzender der IBK 2022, zückte aus seinem Rucksack eine Rolle. Der Bodenseeraum soll erklingen, so Stricker. Bild: Astrid Zysset

Die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) macht Halt in Heiden. Aufgrund des 50-Jahr-Jubiläums macht ein speziell umgebauter Schiffscontainer mit einer kleinen Ausstellung Halt in elf Mitgliedländer und -kantonen. An diesen Orten in der Bodenseeregion legt er an, um die Bevölkerung zu verschiedenen Veranstaltungen einzuladen. Als neunte Station gastiert er nun im Appenzeller Vorderland; am Montagabend fand der Eröffnungsakt mit geladenen Gästen auf dem Dunantplatz statt. Vertreter aus kommunaler wie auch kantonaler Politik waren geladen. Nachfolgend zieht der Container nach Friedrichshafen und Lindau weiter.

«Die Idee hinter der Sommertour ist, die IBK bekannter zu machen», sagt Roger Nobs, Ratschreiber und Mitglied im ständigen Ausschuss der IBK. Denn: Viele Menschen wüssten nicht, was hinter der länderübergreifenden Zusammenarbeit steckt. 1972 gegründet, hatte sie einst die Aufgabe, Massnahmen zu treffen, um den Bodensee sauber zu halten. Heute gilt der See als sehr sauber. Zu sauber, als dass die Fische ausreichend zu fressen finden würden. «Manchmal kann man auch in den Bemühungen zu erfolgreich sein», so Nobs. Die IBK-Mitglieder suchen derzeit nach Lösungen gegen das Fischsterben.

Die Rolle ist immer mit dabei

Partner des Containeraufenthalts in Heiden ist die AüB. Vereinspräsident Martin Ruppaner anlässlich seiner Ansprache. Bild: Astrid Zysset

An sämtlichen Orten, an welchen der Container bereits stationiert war, zückte Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsitzender der IBK 2022, eine Rolle aus seinem Rucksack. Die Botschaft: Der Bodenseeraum soll erklingen. Klang sei ein Element der Kultur, so Stricker in seiner Ansprache. «Und diese Kultur legt den Boden für eine Zusammenarbeit, welche heute schon prosperiert, aber noch weiter erklingen kann.» Stricker gab an, dass mittlerweile an den verschiedenen Orten schon gewartet werde, wenn er die Rolle denn zücke. «Viele sprechen zwar von einer Schelle», so der Regierungsrat lächelnd. «Aber schlussendlich zählt die Symbolkraft.»

Auf die IBK komme gemäss Stricker in den nächsten Jahren noch grosse Herausforderungen zu. Im Schüleraustausch gebe es noch genauso Handlungsbedarf wie in einer grossräumigen, klimaneutralen Verkehrspolitik. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden will in seinem Vorsitzjahr die Bestrebungen in diese Richtung vorantreiben; 2023 gibt er das Präsidium an den Freistaat Bayern weiter.

Ein Symbol einer langen Zusammenarbeit

Martin Ruppaner, Präsident AüB, Alfred Stricker, Vorsitzender IBK 2022, und Gallus Pfister, Gemeindepräsident Heiden. Bild: Astrid Zysset

Die Veranstaltungen der IBK in Heiden Die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Seit vergangenem Montag macht der Schiffscontainer Halt auf dem Dunantplatz in der Seeallee in Heiden, und hat damit auch gleich ein Veranstaltungsprogramm für diese Woche eingeläutet. Zu diesem ist die Bevölkerung herzlich eingeladen. Nachfolgend einige der Programmpunkte, die bis zum 16. Juli anstehen. Heute Mittwoch, 13. Juli, sind von 17.30 bis 18.30 Uhr unter anderem Stefan Sonderegger und Wolfgang Scheffknecht im Gespräch zu den vielschichtigen Beziehungen in der Bodensee-Region. Um 19 Uhr folgt ein Konzert mit dem «Chor über dem Bodensee». Am Donnerstag, 14. Juli, findet ab 16.45 Uhr ein internationaler Austausch zwischen Regierungen, Parlamenten und der Jugend statt. Das Theaterstück «Truck Stop» von Tobias Fend (ab 21 Uhr) aus Lindau rundet den Tag ab, bevor um 22 Uhr noch ein Lichtergruss aus Lindau erfolgt. Am Freitag, 15. Juli, werden verschiedene Kurzführungen zum Thema «Henry Dunant in Heiden» rund um den IBK-Container durchgeführt. Von 18 bis 19 Uhr findet ein Feierabend-Platzkonzert mit Peter und Enrico Lenzin statt. Abgeschlossen wird die IBK-Woche am Samstag, 16. Juli, mit dem Bauernmarkt von 8.30 bis 12 Uhr auf dem Kirchplatz. Das detaillierte Programm kann auf www.ar.ch/ibk oder www.ibk50.org eingesehen werden. (pd)

Zurück zum Eröffnungsakt in Heiden: Der Container ist mittlerweile zugänglich. Gemeindepräsident Gallus Pfister wünschte der Bevölkerung «Riesenerlebnisse und spannende Begegnungen», und Martin Ruppaner, Präsident des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), welcher als Partner vor Ort für das IBK-Jubiläum zuständig ist, präsentierte die eigens kreierten Stofftaschen, welche an die Besucherinnen und Besucher verteilt werden. Im Container selbst können Wünsche an die IBK hinterlegt und Informationen gewonnen werden, was die Organisation überhaupt ist. Der Container gehört vorläufig noch dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, wird am Ende der Sommertour aber versteigert. Noch ist es aber nicht so weit: Diese Woche steht er prominent auf dem Dunantplatz mit Blick über den Bodensee als Symbol für eine 50-jährige länderübergreifende Zusammenarbeit, die funktioniert, und die weiter funktionieren soll. Und: Er will im Rahmen einer reichhaltigen Veranstaltungsreihe zu verschiedenen Begegnungen einladen.

