IG kämpft gegen den Verkauf des Altersheims Pfand in Hundwil

Abstimmung am 15. Mai Offener Brief an den Gemeinderat verfasst: Bürgerinnen und Bürger in Hundwil kämpfen gegen den geplanten Verkauf des Altersheims Pfand Am 15. Mai wird in Hundwil an der Urne über den Verkauf der Liegenschaft des ehemaligen Altersheims Pfand abgestimmt. Für ein Nein wollen nun einige Bürgerinnen und Bürger weibeln. Denn mit dem Vorgehen des Gemeinderates sind sie nicht einverstanden. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 08.04.2022, 18.23 Uhr

Das ehemalige Altersheim Pfand steht mittlerweile leer. Bald sollen Flüchtlinge einziehen. Der Gemeinderat will kommende Woche darüber informieren. Bild: APZ

Noch sind nicht alle Fragen geklärt: Wird ein Flugblatt verteilt? Hat man sich zu einer Interessensgemeinschaft (IG) formiert oder nicht? Und wie will man die Bürgerinnen und Bürger auf die Wichtigkeit der Abstimmung aufmerksam machen? In einem sind sich Peter Schläpfer und Margrit Steiner aus Hundwil jedoch einig: Ein Ja zum Verkauf der Liegenschaft des ehemaligen Altersheims Pfand an der Urne müsse unbedingt verhindert werden. Am 15. Mai wird in der Hinterländer Gemeinde darüber abgestimmt. Geplant ist, dass die Heimbetreiberin Casa Solaris AG das einstige «Pfand» übernimmt, abreisst und in einem Neubau eine Demenzabteilung in Form eines Nebenbetriebs zum Alters- und Pflegeheim in Stein realisiert.

Dass die Liegenschaft verkauft werden soll, stört Steiner und Schläpfer nicht. Aber die Art und Weise, wie es zu den Verkaufsverhandlungen kam, ärgert die beiden. «Wir haben den Eindruck, dass das Haus einfach schnellstmöglich verscherbelt werden soll», so Schläpfer. «Und darum hat sich die Gemeinde der Casa Solaris einfach in die Arme geworfen.» Alternativen seien nicht geprüft worden, so der Vorwurf. Steiner und Schläpfer kennen eigenen Angaben zufolge zwei Interessenten, welche sich für das «Pfand» interessieren und dort Wohnungen erstellen wollen. Doch selbst ein Besichtigungstermin sei ihnen seitens der Gemeinde verwehrt worden. «Dabei hätten jene zumindest die Bausubstanz erhalten und das Gebäude nicht einfach abgerissen», so Schläpfer.

Liegenschaft soll öffentlich ausgeschrieben werden

In Form eines offenen Briefs haben sich unter dem Namen IG Pfand Margrit Steiner, Peter Schläpfer sowie noch vier andere Bürger an den Gemeinderat gewandt. In dem Schreiben pochen sie auf die Prüfung von Alternativen: Entweder soll das «Pfand» öffentlich ausgeschrieben werden, um alle möglichen Interessenten zu berücksichtigen. Oder ein Architekturwettbewerb soll in Auftrag gegeben werden. Eigentums- oder Mietwohnungen erachtet die IG Pfand als geeignete Lösung, um als Gemeinde später auch von zusätzlichen Steuerzahlern profitieren zu können.

Happige Vorwürfe gegen die Gemeinde

So oder so: Für Margrit Steiner und Peter Schläpfer ist jede Alternative besser als eine Zustimmung bei der kommenden Abstimmung. Zu viel sei in ihren Augen bislang falsch gelaufen. Schläpfer war einst GPK-Präsident und seinen Aussagen zufolge immer zufrieden mit dem Gemeinderat. Im Fall Pfand spricht er jedoch von verschiedenen Fehlern, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden. Eine Folge davon war ein zunehmendes Defizit. «Die umliegenden Gemeinden haben es geschafft, ihre Alters- und Pflegeheime rentabel zu führen. Nur wir nicht.» Margrit Steiner geht mit der Gemeinde weniger hart ins Gericht. Doch auf für sie stellen sich einige Fragezeichen. Vor dem gemeinderätlichen Entscheid, das Heim zu schliessen, wurde im Herbst vergangenen Jahres ein Studie in Auftrag gegeben, welche Auswege aus dem seit Jahren defizitären Betrieb aufzeigen sollte. Steiner: «Warum brauchte es diese teure Studie? Der Gemeinderat hätte selbst entscheiden müssen.» Weiter zückt Steiner das Gemeindeblatt von vergangenem Januar. Dort ist ein Stelleninserat für das «Pfand» ausgeschrieben. Auch in der Tageszeitung seien im Dezember Stelleninserate veröffentlicht worden. Dabei war am 3. Januar der Entscheid zur Schliessung des Heims bereits gefallen. «Warum wird inseriert, wenn der Betrieb aufgegeben wird? Ich sehe da keine Strategie dahinter.»

Anfang Januar beschloss der Gemeinderat, das Pfand aufgrund des defizitären Betriebs zu schliessen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden mussten sich nach Anschlusslösungen umsehen. Ein Entscheid, der in Hundwil für Unverständnis sorgte, da er für die Bürgerinnen und Bürger überraschend kam. Mittlerweile steht das Pfand leer, die Liegenschaft soll nun verkauft werden. Bis zum Versand der Abstimmungsvorlagen soll auch der Verkaufspreis feststehen.

Gemeinde weist Vorwürfe von sich

Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch bestätigt auf Anfrage, dass der offene Brief eingetroffen ist. An der nächsten Gemeinderatssitzung vom 19. April soll er besprochen werden. Die Vorwürfe der IG Pfand weist Müller-Schoch entschieden von sich. Von einem überstürzten Verkauf oder Fehlern will sie nichts wissen. Die Studie habe die Fakten und Problemstellungen aufgearbeitet. Der Gemeinderat sei zum Handeln verpflichtet gewesen, nachdem seit 2013 mehrheitlich Defizite im Altersheimbetrieb ausgewiesen worden sind. Immer wieder seien Überprüfungen und Optimierungen der Strategie vorgenommen worden. Aber irgendwann gehe es nicht mehr. Viele Gemeindealtersheime in der Region mit einer vergleichbaren Grösse seien längst geschlossen.

Margrit Müller-Schoch ist Gemeindepräsidentin von Hundwil. Bild: Archiv

Man wollte nicht einfach eine Schliessung publizieren, sondern einen gangbaren Weg in die Zukunft aufzeigen, so Müller-Schoch. Ein Betrieb aus der Pflege als Satellit habe man als gute Lösung empfunden. Wurden darum keine anderen Kaufinteressenten angehört? Die Gemeindepräsidentin verweist auf die Kompetenzen des Gemeinderates. Dieser habe den Verkauf von solchen Häusern in anderen Gemeinden verfolgt und dementsprechend den Kaufinteressenten ausgesucht. «Und wer sagt, dass Wohnungen mehr Steuern generieren? Ein Betrieb oder eine AG zahlt auch Steuern.» Was zudem sicher sei: «Die Gemeinde kann keine weiteren Investitionen ins Pfand mehr tätigen, sondern muss die angehäufte Schuld ausgleichen. Somit ist weder ein Baurecht noch zusätzliche Investitionen unsererseits zielführend.» Und was ist mit der Inseratekampagne? Diese bezeichnet Müller-Schoch als Fauxpas. Nichtsdestotrotz sei man verpflichtet gewesen, ausreichend Personal bis zum Schluss sicherzustellen. Also musste auch im Januar noch temporär Mitarbeitende angestellt werden.

