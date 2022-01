Verkauf der Liegenschaft Pfand Hundwil wirft Fragen auf

Hundwil Geplante Umnutzung des Alters- und Pflegeheims Pfand wirft Fragen auf Der Verkauf der gemeindeeigenen Liegenschaft an die Heimbetreiberin Casa Solaris wird von Teilen der Bevölkerung offenbar nicht ganz verstanden. Die Gemeinde will an einer öffentlichen Versammlung informieren und hat ein Faktenblatt auf der Website aufgeschaltet. Karin Erni 20.01.2022, 12.00 Uhr

Das Pfand soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: APZ

Vor gut zwei Wochen wurde bekannt, dass Hundwil sein Alters- und Pflegeheim aufgeben will. Die Liegenschaft soll an die Casa Solaris verkauft werden. Die Heimbetreiberin will im Pfand einen Neubau erstellen. Die darin geplante Demenzstation wäre als Ergänzung zum Betrieb in Stein vorgesehen.

Margrit Müller-Schoch. Bild: PD

In der Zwischenzeit seien bei ihr einige Reaktionen eingegangen, sagt Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch auf Anfrage. «Zur Darlegung der Fakten und zur Verdeutlichung der Lage haben wir ein Faktenblatt auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet. Darin finden sich Informationen über Einflussfaktoren zur gesellschaftlichen Entwicklung, zur Infrastruktur und zur finanziellen Situation im Zusammenhang mit dem Alters- und Pflegeheim sowie der Pflege und Betreuung im Alter.» Dass Fragen aufgeworfen und sich Unsicherheiten ergeben, sei zu erwarten gewesen, so Müller weiter. «Die vorliegenden, fundierten Abklärungen und Fakten könnten diesbezüglich Antworten geben.»

Genügende Anzahl Pflegeplätze garantiert

Margrit Müller betont weiter, dass eine zukunftsfähige Lösung und kein Herausschieben der Problemsituation angestrebt werden müsse. «Deshalb ist auch die jüngere Generation aufgefordert, sich den Themen zu stellen.» Die Gemeinde nehme ihre Aufgaben für die ältere, pflegebedürftige Bevölkerung auch ohne Führung eines gemeindeeigenen Alters- und Pflegeheims wahr, so die Gemeindepräsidentin. «Der Anteil der Pflegefinanzierung wird von der Gemeinde für alle Personen, die vom Wohnort Hundwil in eine Pflegeinstitution eintreten, übernommen. Dies ist unabhängig davon, wo sich diese örtlich befindet.» Kantonal gesehen sei eine ausreichende Anzahl Pflegeplätzen gewährt. Anteile an Spitexkosten würden ebenfalls durch die Gemeinde getragen. Die möglichen Stellschrauben für die Führung eines Pflegeheims seien generell sehr eingeschränkt, so Müller weiter. «Dies trifft speziell auf ein Heim wie das im Pfand mit der aktuell vorhandenen Grösse und Infrastruktur zu. Die Vorgaben und gesetzlichen Regelungen gelten für alle Betreiber gleichermassen.»

Der Gemeinderat plant weiterhin, das Projekt am 15. Mai zur Abstimmung zu bringen. Er will daher aktiv informieren und ist offen für Diskussionen. Am Dienstag, 1. März, um 20 Uhr, findet in der Schulanlage Mitledi, Hundwil, eine öffentliche Infoveranstaltung statt.