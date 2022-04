Vor 25 Jahren war die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde

Hundwil «Der Kanton hat damals seine Seele verloren»: Vor 25 Jahren schickten die Ausserrhoder ihre Landsgemeinde bachab Auch 25 Jahre nach ihrer Abschaffung wird die Landsgemeinde von vielen Ausserrhoderinnen und Ausserrhodern noch immer schmerzlich vermisst. Betroffene erzählen, wie sie den 27. April 1997 erlebt haben und welche Erinnerungen sie mit dem Anlass verbinden. Karin Erni Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Das Landsgemeindevolk legte 1997 den Grundstein für die Abschaffung des Traditionsanlasses. Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, Fotoarchiv Willy Windler

Der 27. April 1997 war ein einschneidender Tag in der Ausserrhoder Geschichte. An diesem regnerischen Sonntag legte das Stimmvolk an der Landsgemeinde in Hundwil den Grundstein für deren Abschaffung. Es hiess einen Antrag gut, wonach am 28. September gleichen Jahres eine Abstimmung an der Urne über die Beibehaltung der Landsgemeinde stattfinden sollte. Mit dem negativen Entscheid endete eine Tradition, die in Appenzell Ausserrhoden seit dem Spätmittelalter gepflegt wurde.

Der damalige Landammann Hans Höhener eröffnete um 11 Uhr die Landsgemeinde. Nach 16-jähriger Zugehörigkeit zur Regierung verabschiedete er sich vom Volk, denn er wollte in den Ständerat gewählt werden. Doch der Tag endete für Höhener bitter, denn statt ihm zog Hans Rudolf Merz ins Stöckli ein. Ein Freudentag war es dagegen für Marianne Kleiner, die als erste Frau Landammann in die Geschichte einging. Dass es ihre letzte Landsgemeinde werden sollte, sei ihr damals nicht bewusst gewesen, sagt Marianne Kleiner rückblickend. «Es gab zwar Anzeichen und ich sah, dass es knapp werden würde, aber ich hoffte noch auf eine Chance.»

Landammann Hans Höhener eröffnet die letzte Landsgemeinde. Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, Fotoarchiv Willy Windler

Kantonalbank-Debakel mitschuldig

Nach der Abstimmung sei sie extrem enttäuscht gewesen, erinnert sie sich. «Ich finde es heute noch wahnsinnig schade. Der Kanton hat mit der Landsgemeinde seine Seele verloren und ist nun ein Kanton wie alle andern auch.» Es sei ein alljährliches grosses Fest mit politischem Gehalt gewesen, so Kleiner.

«Nun gibt es keinen Anlass mehr, an welchem die Regierung vors Volk hinstehen und sich zeigen muss. Auch kommt es nicht mehr vor, dass Hinter- und Vorderländer spontan aufeinandertreffen und diskutieren können.»

Sie könne einige der Gründe, die damals zum Volksentscheid geführt haben, verstehen, so die alt Regierungsrätin. Darunter fallen juristische Mängel wie, dass an der Landsgemeinde nicht alle Bürgerinnen und Bürger ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen konnten, dass das Stimmgeheimnis nicht gewahrt und das Mehr geschätzt wurde. Auch die Wut im Volk über das Debakel der Kantonalbank, die 1996 notverkauft werden musste, habe eine Rolle gespielt, so Kleiner. «Absolut nicht nachvollziehen kann ich aber das damals oft gehörte Argument, dass Frauen nicht an die Landsgemeinde gehörten. Mit den Frauen war es noch viel schöner.» Ihr einziger Trost sei, dass die Stimmbeteiligung heute höher ist, als sie es damals war, so Kleiner.

Die neu gewählte Frau Landammann Marianne Kleiner nimmt Gratulationen entgegen. Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, Fotoarchiv Willy Windler

Gegner durch TV-Beitrag beeinflusst?

Hans Höhener ortet noch einen anderen Grund für das Aus der Landsgemeinde: «Entscheidend war ein miserabler Beitrag des Schweizer Fernsehens über die Landsgemeinde 1989, als über das Frauenstimmrecht abgestimmt wurde. Die Ja- und Nein-Abstimmungen wurden aus völlig unterschiedlichen Positionen gezeigt. Das hinterliess den Eindruck, die Vorlage sei abgelehnt worden.» Das Resultat habe nicht nur ihm und seiner Familie eine üble anonyme Kampagne mit hässlichen Drohungen gebracht, so der alt Regierungsrat.

«Vor allem hat der Beitrag sehr viel zum Misstrauen über Abstimmungsentscheide an der Landsgemeinde beigetragen und zahlreiche neue Gegner geschaffen.»

Hans Höhener kann der offenen Stimmabgabe dennoch viel Gutes abgewinnen. «Sie steht für eine politische Kultur, die nicht selbstverständlich ist. Sie bedingt die Fähigkeit zur offenen Auseinandersetzung, die Bereitschaft, andere Meinungen zu respektieren und die eigene offen darzutun. Das braucht Mut.»

Geschichte der Landsgemeinde Am 23. Mai 1597 versammelte sich die Landsgemeinde in Hundwil und beschloss die Landteilung. In Trogen, als Tagungsort «vor der Sitter», tagte man normalerweise in den Jahren mit gerader Jahrzahl. In ungeraden Jahren traf man sich «hinter der Sitter» in Hundwil. Diese Regelung galt ab 1615. Hie und da wurden auch ausserordentliche Landsgemeinden abgehalten. Man kennt solche von Urnäsch, Herisau, Teufen und Speicher. Der letzte Aprilsonntag als Tagungstag hatte sich schon vor der Landteilung durchgesetzt und wurde beibehalten. In den Jahren 1848 und 1869 gab es sogar drei Landsgemeinden im gleichen Jahr. Bis 1834 galt das Stimmrechtsalter 16, dann bis 1876 das 18. Altersjahr und später das 20. Altersjahr. 1838 wurde das Landsgemeindelied «Ode an Gott» erstmals gesungen und ab 1877 war dies fester Bestandteil der Landsgemeinde. (Text: Stele am Landsgemeindeplatz Hundwil)

Mehr als ein guter Geschäftstag

Auch Johannes Oertle trauert der Landsgemeinde nach. «Ich werde immer am letzten Sonntag im April wehmütig.» Für den Hundwiler Bäcker und Gastronom war der Anlass viel mehr als ein guter Geschäftstag.

«Es war unser absolutes Highlight. Seit Kindesbeinen habe ich auf die Landgemeinde hingefiebert.»

Alle zwei Jahre sei das Haus vom Keller bis zum Estrich herausgeputzt worden. Am Landsgemeindetag war die ganze Familie früh auf den Beinen. Bänke und Tische wurden ins Freie gestellt, um möglichst viele Besucher bewirten zu können. Mit der eigenen, schön geschmückten Kutsche holte die Familie Oertle Regierungsräte in ihrem Zuhause ab. Dass eine Landgemeinde mit Frauen nicht dasselbe sei, verneint Oertle.

Johannes Oertle, Bäcker und Wirt in Hundwil. Bild: KER

«In Innerrhoden geht es ja auch.»

Für das Gastgewerbe sei das Ende der Landsgemeinde ein grosser Verlust, so Oertle. «Es geht nicht nur um den Profit, sondern um das Erlebnis.» Heute gebe es zwar andere Grossanlässe wie das Schwägalp-Schwinget. Der Hundwiler hofft, dass wenigstens die Ausserrhoder Bräuche, wie das Silvesterchlausen und das Bloch erhalten bleiben. «Was weg ist, ist weg und kommt nicht wieder.»

