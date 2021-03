Hundestaffel Appenzell Ausserrhoden Eine dreijährige Ausbildung, viele Stunden Training und extra Leckerli nach erfolgreichen Einsätzen: So funktioniert die Arbeit mit Polizeihunden Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden setzt immer häufiger Polizeihunde ein. Zusammen mit ihrem Hundeführer absolvieren sie eine dreijährige Ausbildung zum Kombihund. Somit sind sie danach als Schutz- und als Suchhunde einsetzbar. Eva Wenaweser 18.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsam mit seinem Hundeführer Thomas Steiger hat der Polizeihund Jango im Herbst 2020 im Alter von drei Jahren die Ausbildung zum Kombihund abgeschlossen. Bild: PD

Polizeihunde im Einsatz sind Retter auf vier Pfoten. Vor einiger Zeit hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit Hilfe des Polizeihundes Jango einen vermissten Mann gefunden. Das Auto des 46-Jährigen wurde in der Nähe des Spitals Heiden mit offenen Türen gefunden. Laut der damaligen Medienmitteilung der Polizei ist der Autobesitzer am frühen Nachmittag aus dem Spital entlassen worden. Die Umstände vor Ort hätten ausserdem darauf schliessen lassen, dass dem Mann etwas zugestossen sein könnte. In einem Garten liegend konnte Jango den Mann dann kurze Zeit später aufspüren. Da der Mann unterkühlt und gesundheitlich angeschlagen war, wurde er mit der Ambulanz ins Spital überführt.

Für solche Fälle trainiert der dreieinhalbjährige belgische Schäferhund Jango vom Grafenfels, seit er ein Welpe ist. Gemeinsam mit seinem Hundeführer Thomas Steiger hat er im Alter von drei Jahren die Ausbildung zum Kombihund abgeschlossen. Das bedeutet, dass Jango sowohl als Schutz- als auch als Suchhund – als sogenannter «Mantrailer» – ausgebildet ist. Nach diesem bestandenen Einsatztest ist der Hund quasi bereit für den Dienst.

Jango und Steiger haben diesen Test im Herbst 2020 absolviert, seither hätten die beiden etwa acht Einsätze zusammen gehabt. «Nach einem erfolgreichen Einsatz gibt es dann schon mal das ein oder andere Extra-Leckerli für Jango – auch von den Kollegen», sagt Steiger. Als Schutzhund könne man Jango auch in ein Haus schicken, in dem man einen Einbrecher vermutet. «Würde er jemanden antreffen, würde er ihn anbellen und auf Kommando, oder wenn die Person die Flucht ergreift, auch angreifen.»

Der Polizeihund Jango vom Grafenfels ist dreieinhalb Jahre alt. Bild: PD

Suchhunde folgen einem Geruch wie auf Schienen

Als Suchhund werden die Hunde von klein auf gleich trainiert: «Man gibt dem Hund etwas, um den Geruch aufzunehmen und gibt ihm dann das Kommando zum Suchen», sagt Steiger. Am Anfang mache man das auf Sicht, also so, dass der Hund die Person immer noch sieht. Irgendwann verbinden die Hunde dann aber den Vorgang damit, dass sie dieser Spur, dessen Geruch man ihnen gibt, folgen müssen.

«Beim Mantrailing folgt der Hund dem Individualgeruch des Menschen.»

Beim Fährtenlesen ist es laut Steiger anders: Da folgt der Hund den Bodenverletzungen wie etwa abgeknicktem Gras. «Auf Asphalt zum Beispiel wäre das gar nicht möglich.» Das Mantrailing sei vom Niveau her noch eine Stufe höher als das Fährtenlesen, weil es mehrere potenzielle Spuren gebe, die der Hund aufnehmen könnte.

«Gerade bei so einem Einsatz wie in Heiden, in einem urbanen Gebiet, gibt es sehr viele Gerüche», sagt Steiger. Der Hund müsse da unterscheiden können, welcher Spur er nachgehen muss und dieser dann auch konsequent folgen.

«Sobald ein gut trainierter Suchhund einen Geruch aufgenommen hat, folgt er der Spur wie auf Schienen.»

Dieser Spur können die Kombihunde der Polizei Appenzell Ausserrhoden bis zu maximal zwölf Stunden lang folgen, danach werde der Geruch meist zu stark von anderen Faktoren wie etwa der Witterung beeinflusst. Wenn da noch Hunde zum Einsatz kommen, dann spezialisierte Mantrailer, wie beispielsweise Bluthunde. Diese können eine Spur bei guter Witterung bis zu einer Woche verfolgen. «Solche Hunde haben wir aber nicht bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Bei Bedarf kann jedoch ein solcher von den anliegenden Polizeikorps aufgeboten werden», sagt Steiger.

Polizeihunde sind als Familienhunde genauso tauglich wie als Diensthunde

Der Hund gehört aber nicht der Polizei, sondern dem jeweiligen Hundeführer. Dieser kauft den Hund selber, bekommt aber Unterstützung vom Chef der Diensthundegruppe bei der Auswahl. Somit ist Thomas Steiger der Besitzer von Jango. Dieser sei kein Zwingerhund. «Sobald Feierabend ist, nehme ich ihn mit nach Hause und dort ist er dann ganz normal bei der Familie, wie andere Hunde auch», sagt Steiger. Jango sei sehr verschmust und könne gut zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden.

«Zu Hause ist er wie ausgewechselt.»

Bei Einsätzen, wo er als Schutzhund eingesetzt werde, erkenne ihn Steiger teilweise selbst kaum wieder: «Das sind quasi zwei komplett unterschiedliche Hunde.» Ihre Polizeihunde seien als Familienhunde genauso tauglich wie als Diensthunde. Grundsätzlich hätten die Hundeführer auch vor ihrer Arbeit mit den Tieren bereits Erfahrungen mit Hunden gehabt, selten gebe es Quereinsteiger. «Ich persönlich bin mit Hunden aufgewachsen», sagt Steiger.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden habe fünf Polizeihunde, die alle als Kombihunde ausgebildet sind. Letztes Jahr war laut Steiger fast ein Rekordjahr im Kanton, was die Hundeeinsätze angehe: Für rund 50 Einsätze wurden die Vierbeiner gebraucht. Damit die Hunde auch zwischen diesen Einsätzen ihre Arbeit nicht verlernen, gibt es pro Woche einen halben Tag Training für den Schutzdienst und für das Mantrailing jede zweite Woche wiederum einen halben Tag Training vom Polizeikorps aus. Zusätzlich dazu kommen private Ausbildungen und die individuelle Arbeit, welche die Hundeführer zusammen mit ihren Hunden leisten. Steiger sagt:

«Es sind viele Stunden, die man auch privat in die Ausbildung des Hundes investiert. Dafür kann ich ihn aber immer mit zur Arbeit nehmen.»