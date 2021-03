Hundeerziehung Wenn Welpen in die Schule müssen: Ein Einblick in die Tätigkeit der Hundeschule Alpstein Seit dem 1. März darf die Hundeschule Alpstein ihre Erziehungskurse für Hunde wieder auf der Nanisau in Appenzell durchführen. Dort lernen die Welpen Gehorsam und gutes Benehmen. Das geschieht konsequent mit klaren Befehlen, aber auch auf spielerische Art und Weise. Vreni Peterer 15.03.2021, 16.00 Uhr

Auf spielerische Weise zu lernen, macht auch einem Welpen mehr Spass. Bild: Vreni Peterer

«Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr». Dieses Sprichwort gilt auch für Hunde. Deshalb setzte sich der Verband der Schweizer Hundeschulen dafür ein, dass die Erziehungskurse trotz Corona so schnell wie möglich wieder stattfinden durften. Mit Erfolg, seit Mitte Januar sind sie wieder erlaubt.

Die Hundeschule Alpstein konnte jedoch in den letzten Wochen ihre Kurse nicht auf dem eigenen Übungsplatz in der Nanisau durchführen, da dieser als Sportplatz gilt. Eine gute Alternative fand sie in Trogen, auf dem Firmengelände der Tube-Force, wo ideale Bedingungen herrschten, um die Coronaschutzmassnahmen einzuhalten. Das ständige Tragen von Masken war Pflicht.

Sozialisierung ist wichtig

Nach dem jüngsten Bundesratsbeschluss dürfen per 1. März wieder sämtliche Kurse in der Nanisau stattfinden. Eine Ausnahme bilden die Indoor-Kurse. «Wir sind sehr glücklich, dass wir nun wieder auf unserem eigenen Platz in Appenzell sein dürfen», sagt Claudia Christ-Hollenstein aus Eggerstanden sichtlich erleichtert.

Die Hundetrainerin ist froh, dass der Bundesrat Ende letzten Jahres die Befürchtungen des Verbandes der Schweizer Hundeschulen ernst genommen und eingelenkt hatte. Der Verband hatte nämlich gefordert, dass Kurse zur Sozialisierung und Erziehung von Hunden nicht länger ausgesetzt werden dürften. «Risiken für Mensch und Tier durch mangelhaft sozialisierte Hunde sollen verhindert werden», argumentierte der Verband.

Mehr Hunde seit Corona

Bekanntlich haben sich während der Coronapandemie viele Menschen einen Hund angeschafft. Auch in Appenzell Innerrhoden wurden per August letzten Jahres etwas mehr Hunde als im Vorjahr registriert. Gründe dürften vor allem die Einsamkeit während des Lockdowns und das Homeoffice gewesen sein. Mit einem Hund ist man gezwungen, nach draussen zu gehen und sich zu bewegen.

Seit 2017 gibt es die schweizweit obligatorischen Sachkundenachweis-Kurse nicht mehr. Die Kantone können aber auf ihrer Ebene weiterhin ein Ausbildungsobligatorium für Hundehalter und ihre Hunde verlangen.

Einerseits bedauert Claudia Christ, dass das Obligatorium für Erziehungskurse vor vier Jahren wieder aufgehoben wurde. Andererseits erlebte sie demotivierte Hundehalter, die den Kurs nur besuchten, weil er gesetzlich vorgeschrieben war. Zudem findet sie, dass in den damals vier vorgeschriebenen Stunden ein Hund nicht wirklich erzogen werden könne, insbesondere wenn die Motivation dafür fehle. So gebe es leider jene Halter, die nicht verhindern, dass ihr Hund an Passanten oder Velofahrern hochspringt, oder die den Kot zwar mit einem dafür bestimmten Säcklein zusammennehmen, dieses jedoch in die Wiese werfen.

Freude hat die Eggerstanderin hingegen an jenen Hundehalterinnen und -haltern, die freiwillig und hochmotiviert Erziehungskurse besuchen. Wie Corinne Langenegger aus Gais mit ihrem 17-wöchigen Appenzeller-Mischling Django, Vida Rechsteiner aus Appenzell mit dem drei Monate alten Tibet Terrier/Maltipoo-Mischling Bella, Anna Frei aus Steinegg mit Yucki, einem Mix aus Spanischem Wasserhund und Labradoodle sowie Melanie Brand aus Appenzell mit ihrem Beagle namens Jazz.

Sie alle dürfen nun wieder mit ihren Welpen auf der Nanisau Gehorsam und gutes Benehmen üben. Das geschieht konsequent mit klaren Befehlen, aber auch auf spielerische Art und Weise. Den Hunden soll das Ganze auch Spass machen, denn so lernt es sich am besten.

Eine gute Bindung ist das A und O

Absolutes Vertrauen zwischen Hundehalter und Vierbeiner ist das Fundament für eine gute Bindung. Der Hund muss sich jederzeit auf sein Frauchen oder Herrchen verlassen können – und umgekehrt. Es soll zu keiner einseitigen Abhängigkeit kommen im Sinne von: Wenn ich schön Sitz mache, dann bekomme ich ein Leckerli. «Während der eigentlichen Erziehungsphase macht eine Belohnung mit einem Gutzeli durchaus Sinn», sagt die Hundetrainerin. Dies jedoch stets verbunden mit lobenden Worten. Spätestens wenn der Hund etwa ein Jahr alt ist, sollte der Leckerli-Bonus eingeschränkt und der Hund vor allem mit Worten und echter Freude belohnt werden.

Nicht nur die Vierbeiner haben in den Kursen viel zu lernen, sondern auch Frauchen und Herrchen. Zum Beispiel: «Wie kommuniziere ich mit meinem Hund?», «Wie trainiere ich einen sicheren Rückruf?», «Wie lernt mein Hund das schöne Leinelaufen?», «Was verrät mir die Körpersprache meines Hundes?» oder «Wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit korrekt?».

Eines muss jedem Hundebesitzer – schon vor der Anschaffung – bewusst sein: Die Haltung eines Hundes ist zeitintensiv. Das in Kursen Erlernte muss auch zu Hause regelmässig geübt und gefestigt werden. Natürlich muss ein Hund lernen, eine gewisse Zeit ruhig an seinem Platz zu liegen. Aber er braucht Beschäftigung, sonst kommt er auf «dumme Ideen», knabbert zum Beispiel an Möbeln, bellt grundlos Passanten an oder buddelt im Garten. Auch hier gilt das Sprichwort: «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr».