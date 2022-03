Wie die Gemeinde Herisau Geflüchteten aus der Ukraine hilft

Humanitäre Hilfe Gemeinde richtet Wohnungen ein, Private helfen beim Einleben – was Herisau für Flüchtlinge aus der Ukraine tut Bereits 11'000 Menschen aus der Ukraine sind in die Schweiz geflohen, viele weitere Kriegsvertriebene werden folgen. Die Ausserrhoder Gemeinden bereiten sich nun auf ihre Ankunft vor. Wohnungen werden eingerichtet, ein Netz von Freiwilligen zur Betreuung aufgebaut. Die Verantwortlichen in Herisau erklären ihre Arbeit. Mea McGhee und Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Möbel wurden entweder neu gekauft, oder aus Warenlagern und Spenden bezogen. Bild: Viviana Troccoli

Im Appenzellerland bereiten sich die Gemeinden auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Florian Hunziker, Ressortchef Soziales im Gemeinderat Herisau, rechnet damit, dass diese Woche den Gemeinden im Hinterland seitens des SEM (Staatsekretariat für Migration) etwa 25 Personen mit Schutzstatus S zugeteilt werden. Er sagt:

Florian Hunziker, Ressortchef Soziales, Gemeinderat Herisau Bild: PD

«Die Gemeinde hat mehrere Wohnungen angemietet und richtet diese nun mit Hilfe von Freiwilligen und einem Zivildienstleistenden ein.»

So kann in Herisau diese Woche 10 bis 12 Personen eine Unterbringung zur Verfügung gestellt werden. Florian Hunziker geht davon aus, dass die Gemeinde gemäss Verteilschlüssel weitere Unterkünfte zur Verfügung stellen muss.

Man sei daher froh, wenn sich Hauseigentümer, die über freie Wohnungen verfügen, unter der kantonalen Infoline-Ukraine (071-353-66-66, ukraine@ar.ch) melden. Die Unsicherheit, wie viele Menschen Schutz benötigen und für wie lange, sei für die Gemeinden eine Herausforderung. Florian Hunziker sagt aber dankend: «Ich spüre eine grosse Solidarität seitens der Bevölkerung.»

Hilfe, sich zurechtzufinden

Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S haben Anrecht auf Sozialhilfe nach den geltenden Weisungen. Zudem zahlt der Bund pro Person eine Pauschale. In Herisau ist die Beratungsstelle für Flüchtlinge Anlaufstelle für die Geflüchteten.

Man sei daran, ein Netzwerk aus Freiwilligen aufzubauen, das die Menschen aus der Ukraine beim Einleben in Herisau unterstützt. Es gehe um Fragen wie: Wo können sie einkaufen? Wo ist der Bahnhof? Wo gibt es Spielplätze für die Kinder? Yvonne Varan, Bereichsleiterin der Beratungsstelle für Flüchtlinge, sagt:

«Nach Tagen und Wochen, während deren die Menschen unterwegs waren, ist es auch wichtig, dass sie an einem Ort zur Ruhe kommen können.»

Erste Wohnung wird eingerichtet

An der Alpsteinstrasse wurde am Montag bereits eine Wohnung, welche die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, für Geflüchtete aus der Ukraine möbliert und eingerichtet. Die Zimmermöbel wurden sowohl von der Bevölkerung gespendet als auch aus Warenlagern bezogen oder neu gekauft.

Vor Ort waren vier Paar eifrige Hände an der Wohnungseinrichtung beteiligt, darunter freiwillige Helferinnen und Helfer. Ein pensioniertes Ehepaar setzt sich ebenfalls ein. Die ältere Ehefrau sagt:

«Wenigstens kann man hier etwas helfen.»

Sie möchte dem Geschehen in der Ukraine nicht tatenlos zusehen, sondern hier vor Ort nützlich sein.

Private Unterstützung läuft weiter

Auf private Initiative von Martin Huber, Verwaltungsratspräsident der Huber Fenster AG, sind bisher knapp 50 Kriegsvertriebene aus der Ukraine nach Herisau gekommen. Es handelt sich einerseits um Angehörige der Mitarbeiter des ukrainischen Tochterunternehmens in Iwaniw, aber es seien auch viele andere Schutzbedürftige gekommen.

Die Menschen sind in Herisau in mehreren von Privaten zur Verfügung gestellten Wohnungen untergebracht. Inzwischen hätten alle aus der Gruppe den Schutzstatus S und damit Anrecht auf staatliche Unterstützung, sagt Martin Huber. Er betont, dass auch andere, bei Privaten untergebrachte Flüchtlinge, sich melden können. Es sei wichtig, dass sich die Ukrainerinnen miteinander vernetzen.

Bereits in wenigen Tagen können die ukrainischen Geflüchteten in die Wohnung einziehen. Bild: Viviana Troccoli

Daneben läuft das private Engagement weiter: Martin Huber und seine Frau Jacqueline haben inzwischen den Verein Ukraine Hilfe gegründet, dessen Ziel es ist, die Flüchtlinge im Appenzellerland zu unterstützen. Im Rahmen der gleichnamigen Sammelaktion sind bereits knapp 200 Spenden eingegangen.

Das Geld wird in einem ersten Schritt für Nahrungsmittel, Kleidung, Spielwaren, Sprachkurse, Internet und Kommunikation sowie Artikel des täglichen Bedarfs verwendet. Später sollen mit Hilfe des Netzwerkes von Huber Fenster Menschen und Institutionen in der Ukraine unterstützt werden, heisst es auf https://sammelaktion.huberfenster.ch.

Über die bestehenden Strukturen des Unternehmens erhalten die Frauen und Kinder in fünf Gruppen Deutschunterricht. Einige der Kinder würden momentan online durch ihre Lehrpersonen in der Ukraine unterrichtet, so Martin Huber. Die Geflüchteten würden sich gegenseitig unterstützen und Aufgaben wie das Einkaufen von Lebensmitteln untereinander aufteilen. In einer Gesprächsrunde von «Tele Züri» erwähnte Martin Huber die Unterstützung durch Freiwillige, örtliche Lebensmittelgeschäfte, aber auch durch Ärzte und Zahnärzte.

Da das Tochterunternehmen in Iwaniw inzwischen wieder reduziert in Betrieb ist und Fensterkanteln produziert, erwartet Martin Huber demnächst eine Materiallieferung. Sein Ziel ist es, dass der Lastwagen auf der Rückfahrt Hilfsgüter, insbesondere medizinische Artikel wie Verbandsmaterial, mitnehmen kann. Und schon diese Woche sollen ein bis zwei Lieferwagen mit gespendeten Gütern von Herisau nach Iwaniw fahren.

Der Verein Ukraine Hilfe hat eine lange Liste an gefragten Gütern erhalten (siehe Kasten), unter anderem haben der Gemeinderat von Iwaniw und das Regionalkrankenhaus Kalyniwka ihre Bedürfnisse aufgelistet. Martin Huber sagt: «Hilfsgüter in gutem Zustand können ab sofort beim Firmengebäude an der St.Gallerstrasse in Herisau abgegeben werden.»

Hilfsgüter für Iwaniw Der Herisauer Verein Ukraine Hilfe möchte Hilfsgüter nach Iwaniw liefern. Gesucht werden unter anderem Decken und Schlafsäcke, Mittel für Erste Hilfe, Heizgeräte, Batterien, Powerbanken, Rollstühle, Rollatoren, Krücken, Hygieneartikel, 10- und 20-Liter-Flüssigkeitsbehälter, blutstillende und fiebersenkende Mittel, Konserven, Öl, Salz, Zucker, Zelte, Laternen, autonome Lampen, Generatoren, Thermounterwäsche. Weiterhin nimmt der Verein Geldspenden entgegen: Konto CH44 8080 8004 3489 6298 1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen