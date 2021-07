18 Schreiner und 8 Schreinerpraktiker schliessen ihre Lehre ab

Holzbranche «Geht hinaus in die Welt, dann werdet ihr sehen, was euch gefällt und was nicht»: 18 Schreiner und 8 Schreinerpraktiker schliessen ihre Lehre An der Lehrabschlussfeier der Schreiner im Alters- und Pflegezentrum Appenzell gratulieren die Verantwortlichen des Schreinermeisterverbandes sowie Alfred Stricker und Roland Inauen den jungen Frauen und Männern. Clemens Fässler 12.07.2021, 12.21 Uhr

Sämtliche Absolventen mit den Bildungsdirektoren Landammann Roland Inauen und Regierungsrat Alfred Stricker. Bild: PD

Die Bildungsdirektoren beider Appenzell, Regierungsrat Alfred Stricker und Landammann Roland Inauen, waren sichtlich vergnügt, am Freitagabend der Lehrabschlussprüfung der Schreiner in Appenzell beiwohnen zu dürfen. Denn, wie Roland Inauen gleich zu Beginn betonte, sei es einfach schön, dass gerade im Alters- und Pflegezentrum wieder einmal ein Fest gefeiert werden könne. Dies tue diesem Ort gut. Zudem hätten sie Grund genug, die jungen Frauen und Männer, die sich nun Schreiner und Schreinerpraktiker nennen dürften.

Inauen zeigte sich fasziniert vom «Traumjob» und von der Präzision und der Kreativität, die in diesem Handwerk steckten. Alfred Stricker ergänzte, dass den Schreinern nur eine grosse Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung stünde: «Geht hinaus in die Welt, dann werdet ihr sehen, was euch gefällt und was nicht. Und ihr werdet merken, wie schön es zu Hause und der Schreinerberuf ist.»

Integration ins Arbeitsleben mit Berufsattest

Als Erstes erhielten die acht Schreinerpraktiker ihr Zeugnis. Ihre Ausbildung dauerte zwei Jahre, in denen Themen wie Materialkunde, Arbeitstechnik und Arbeitssicherheit im Zentrum standen. Ihr Abschluss, das Eidgenössische Berufsattest, ermöglicht ihnen nicht eine Arbeitsstelle in einer Schreinerei, sondern auch eine verkürzte Schreinerlehre. In diesem Sinne vermag die EBA-Ausbildung Menschen ins Arbeitsleben zu integrieren, die oft in schulischen Bereichen mehr Mühe bekunden. Dass sie darüber hinaus aber auch eine gesellschaftliche Integrationshilfe ist, zeigte sich an den zahlreichen EBA-Absolventen mit Migrationshintergrund.

Bevor der Chefexperte der Lehrabschlussprüfung, Erwin Wiederkehr, zur Verteilung der EFZ-Abschlusszeugnisse schritt, erläuterte er den Ablauf der Prüfung sowie die Zusammensetzung der Note. Zu den Vornoten gehörten die Erfahrungsnoten des berufskundlichen Unterrichts und der überbetrieblichen Kurse. Im dritten Jahr stand die Teilprüfung auf dem Programm, bei der grundlegende Holzbearbeitungen geprüft wurden. Wer diese Hürde überwunden hatte, beschäftigte sich im Abschlussjahr insbesondere mit der individuellen Abschlussarbeit. Ein Bett, verschiedene Sideboards, aber auch eine Eckbank mit Tisch und eine Küche wurden angefertigt. Zuletzt wurden die schulischen Fächer geprüft. Als den schönsten Tag der Lehrzeit beschrieb ein Lehrling diese Prüfungen, an welchem die lange und intensive Vorbereitung ihren erfolgreichen Abschluss fand.