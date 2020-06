Hoffnung auf steigende Fallzahlen im Spital Appenzell: Standeskommission fordert Verlängerung der Frist Der Entscheid für den definitiven Baustart des AVZ+ in Appenzell soll nach hinten verschoben werden. Astrid Zysset 22.06.2020, 05.00 Uhr

Es gilt: Nur wenn die Fallzahlen im Spital Appenzell steigen, wird das AVZ+ gebaut. Corona verzerrt nun das Bild.

Frau Statthalter Antonia Fässler spricht von einer existenziellen Frage, die zur Debatte stünde. «Würde ein Baustopp für das geplante ambulante Versorgungszentrum Plus (AVZ+) beschlossen, wäre das ein Zeichen, dass das Vertrauen in den Spitalbetrieb fehlt. Das wäre gravierend. Wir müssten uns überlegen, ob wir wirklich noch ein Spital in Innerrhoden wollen oder nicht.»

Frau Statthalter Antonia Fässler.

Ein möglicher Baustopp steht Ende Jahr im Raum. Einst war dieser Entscheid mit dem ersten Auftragsvergabeblock auf Oktober vorgesehen gewesen. Bis dahin hätte ausgewertet werden sollen, ob die Fallzahlen im stationären Bereich im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich angestiegen sind, sich das betriebliche Defizit verringerte und ein Baustart berechtigt gewesen wäre.

Überprüfungszeitraum wegen Corona verlängern

Heute wird im Grossen Rat ein Ergänzungsbericht zur Überprüfung der Voraussetzungen für das Bauprojekt AVZ+ vorgelegt. Darin fordert die Standeskommission, dass die Frist bis Ende Jahr verlängert wird. Eine Überprüfung, ob die Fallzahlen tatsächlich gestiegen sind, sei wegen der Coronapandemie nicht möglich. Der elektive Operations- und Sprechstundenbetrieb war während rund sechs Wochen eingestellt gewesen. Die Fallzahlen sind dementsprechend tiefer als im Vorjahr. Im Vergleich zu März/April im Vorjahr beträgt das Minus im stationären Bereich 61 Fälle respektive 40 Prozent. 831 stationäre Fälle wurden 2019 registriert.

Hoffen auf einen Anstieg der Fallzahlen

Nur wenn die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ansteigen, dann wird der 41 Millionen teure Bau auch tatsächlich realisiert– das ist die Prämisse der Standeskommission. Auch wenn die stationären Fallzahlen seit 2018 kontinuierlich sinken, ist Antonia Fässler, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements, überzeugt, dass die Zahlen wieder ansteigen werden. Anfang Jahr und auch wieder im Mai hätte ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr registriert werden können. «Wie stark dies im Mai dem Aufholeffekt nach dem Lockdown geschuldet ist, wissen wir allerdings nicht», so Fässler.

Trotzdem ist der Optimismus gross. Gemäss der Frau Statthalterin sprechen gleich mehrere Punkte dafür, dass der Abwärtstrend umschlagen wird. So sei die Zusammenarbeit mit dem Ausserrhoder Spitalverbund im Bereich der Inneren Medizin und beim Notfall gut angelaufen. Antonia Fässler spricht von einer Qualitätssteigerung, welche diese Kooperation mit sich bringt. Drei neue Belegärzte konnten gewonnen werden. Zudem dürfe nicht ausser Acht gelassen werden, dass die sinkenden Zahlen in den vergangenen zwei Jahren den Umständen geschuldet waren, dass 2018 Unstimmigkeiten mit Teilen der Hausärzteschaft spürbar waren, und 2019 eine bundesrechtliche Neuregelung in Kraft getreten war, die zur Folge hatte, dass ein Teil der früher stationär behandelten Fälle ambulant behandelt wurden.

Antonia Fässler geht davon aus, dass das Marktpotenzial im Kanton Appenzell Innerrhoden derzeit nicht ausgeschöpft ist. «Steht uns eine bessere Infrastruktur zur Verfügung, wäre die Attraktivität unseres Spitals für die Patientinnen und Patienten grösser und wir könnten einen Zulauf registrieren.» Das jetzige Spital weist einen Sanierungsbedarf aus.

Erneute Fristverlängerung würde geprüft

Wird bis Ende Jahr tatsächlich ein Anstieg der Fallzahlen im stationären Bereich registriert, steht dem Baubeginn nichts im Wege. Steigen sie nicht, könnte der Baustopp und damit die Frage nach einer Berechtigung eines Spitalbetriebs aufkommen. Antonia Fässler spricht jedoch auch noch von der Möglichkeit eines Moratoriums, das dann in Kraft treten könnte. Allerdings erachtet sie dies als wenig wahrscheinlich.

Die Standeskommission findet das 2018 von der Landsgemeinde angenommene Bauprojekt nach wie vor als immens wichtig für den Kanton. Die Gesundheitsversorgung vor Ort könnte sichergestellt werden. Aber auch staatspolitisch und volkswirtschaftlich würde es einen Mehrwert erzeugen. Darum ist für Antonia Fässler ein gewisses Defizit auch zu verkraften, das der Spitalbetrieb mit sich bringt. 2019 wies die Erfolgsrechnung des Spitals ein Minus von 1,6 Millionen Franken aus. Zusammen mit den Aufwendungen unter anderem für den Rettungs- und Notfalldienst lässt der Kanton somit rund vier Millionen für den Spitalbetrieb jährlich springen.