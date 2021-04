Hof Weissbad Sepp Breitenmoser: «Es gibt nichts Schöneres, als den Betrieb ohne Skandale zu hinterlassen» Nach 19 Jahren legt Sepp Breitenmoser sein Amt als Verwaltungsratspräsident des Hotels Hof Weissbad nieder ‒ vier Jahre später als geplant. Zum Schluss blickt er auf seine Amtszeit und in die Zukunft des Innerrhoder Tourismus. Yann Lengacher 24.04.2021, 05.03 Uhr

Sepp Breitenmoser vor dem Eingang des Hotels Hof Weissbad. Bild: YAL

Sepp Breitenmoser strahlt übers ganze Gesicht. Auf dem Weg in den Seminarraum grüsst der 75-Jährige links und rechts Hotelpersonal beim Vornamen. Nicht mehr als Verwaltungsratspräsident des Hotels Hof Weissbad, sondern als Besucher. Und als gelöster Mann:

«Ich spüre eine grosse Zufriedenheit und Ruhe in mir. Die Spannung ist weg. Es gibt für mich nichts Schöneres, als diesen Betrieb ohne Skandale zu hinterlassen», sagt Breitenmoser.

An der diesjährigen Generalversammlung Anfang April ist er von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten. Nach 19 Jahren. Und damit vier Jahre später als geplant. Schon 2017 wollte er zurücktreten. Damals stand kein geeigneter Nachfolger zur Verfügung. Ab 2020 sollte der heutige CVP-Nationalrat Thomas Rechsteiner das Amt übernehmen. Doch dann kam die Pandemie. Auf Wunsch des Verwaltungsrats blieb Breitenmoser ein weiteres Jahr Präsident.

Klare Ansagen und ein unantastbares Prinzip

Sehr direkt und immer deutlich in seinen Aussagen – so haben ihn seine Kollegen im Verwaltungsrat erlebt. «Ich habe meine Standpunkte immer klar vertreten. Im Rahmen einer guten Streitkultur tolerierte ich aber auch andere Meinungen. Der Humor durfte in keiner Sitzung fehlen.» Wichtig war Breitenmoser, ein gutes Vorbild in Sachen Umgang und Hilfsbereitschaft zu sein. Darum machte er sich notfalls mit Hotelangestellten auf Wohnungssuche, wenn diese Schwierigkeiten damit hatten.

«Die Leute müssen spüren, dass du sie gerne hast. Speziell wenn es ihnen schlecht geht. Das gilt für den Verwaltungsratskollegen, wie für die Küchenhilfe.»

Sepp Breitenmoser pflegte während seiner gesamten Amtszeit eine flache Hierarchie. Unverrückbar war für ihn das Wettbewerbsprinzip, wenn es um Bauaufträge ging. Als Verwaltungsratspräsident betreute er das Ressort Bau. «Durch das Ausschreiben von Wettbewerben sparten wir viel Geld. Und wir konnten unsere Vorhaben gegenüber den Aktionären besser legitimieren», sagt er.

Die Gestaltung eines Vorzeigehotels

Unter Sepp Breitenmoser hat der Verwaltungsrat der Hof Weissbad AG rund 70 Millionen Franken für Landkäufe und Bauprojekte investiert. In diese Summe eingerechnet sind auch die aktuellen Bauvorhaben eines Badehauses und eines Seminarparks. Im Zentrum seien bei Investitionen immer der Mehrwert für Kunde und Unternehmen gestanden. Diese Bedingung musste jedes Projekt erfüllen. «Von Anfang an war mein oberstes Ziel, ein gesundes Unternehmen mitaufzubauen, das gute Arbeits- und Ausbildungsplätze bietet», sagt Breitenmoser. Der Erreichung dieses Ziels ordnete er auch personelle Entscheide unter.

Der Verwaltungsrat bestand bei Breitenmosers Amtsantritt grösstenteils aus Vertretern der Baubranche. Das änderte sich kontinuierlich. «Für unterschiedliche Ziele und Aufgaben benötigten wir auch unterschiedliche Kompetenzen», sagt Breitenmoser. So beschloss Breitenmosers Verwaltungsrat einst den Direktor des Kantonsspitals St.Gallen ins Gremium aufzunehmen, um das Angebot im Gesundheitsbereich zu entwickeln.

Betrieb der Superlative

Diese strategischen Entscheide zogen immer wirtschaftlichen Erfolg nach sich: In jedem seiner Amtsjahre resultierte am Ende ein Gewinn. Daran konnte 2020 selbst die Pandemie nichts ändern. Heute ist der «Hof Weissbad» mit 215 Stellen der grösste Arbeitgeber in Innerrhoden. Immer wieder bringt er Siegerinnen und Sieger von nationalen und internationalen Berufsmeisterschaften hervor. Das Hotel zählt auf treue Schweizer Stammkunden, die teils Aktionäre sind. Zudem wurde der «Hof Weissbad» in den letzten Jahren mehrmals als bester Arbeitgeber unter den mittelgrossen Unternehmen ausgezeichnet. Für sich alleine beansprucht Breitenmoser diese Erfolge nicht:

«Das Erfolgsgeheimnis ist der Hoteldirektor. Christian Lienhard gehört für mich zu den drei besten Hoteldirektoren der Schweiz. Und die anderen zwei kenne ich nicht.»

Für Sepp Breitenmoser schliesst sich mit dem Ende seiner Amtszeit als Verwaltungsratspräsident ein Kapitel. In seiner Karriere war er auch Inhaber der Metzgerei Breitenmoser, Schulpräsident und Grossrat. Sein letztes Amt will er in spätestens zwei Jahren übergeben. Dabei handelt es sich um das Verwaltungsratspräsidium bei der Metzgerei Breitenmoser. Einst startete er seine Unternehmerkarriere, indem er das Geschäft in vierter Generation weiterführte. «An erster Stelle steht für mich jetzt die Zeit mit meiner Frau.» Er schaue optimistisch in seine persönliche Zukunft.

Breitenmoser fordert Winterwanderwege

Gleiches gelte für die Zukunft des Innerrhoder Tourismus. Denn die Marke «Appenzellerland» werde immer eine starke sein. Als Unternehmer sieht er aber noch unausgeschöpftes Potenzial: «Bei den Winterwanderwegen hinkt Innerrhoden hinterher. Die Politik muss hier Geld in die Hand nehmen und neue Infrastrukturen schaffen.» Den Bau eines Mountainbike-Trails hält Breitenmoser ebenfalls für eine plausible Möglichkeit, um das Angebot im Tourismus auszubauen.

Ein Mountainbike-Trail müsse aber den Ansprüchen der Natur gerecht werden: «Zur Schonung des Wilds sollten wir die Mountainbiker von den Wäldern fernhalten. Aber vielleicht liesse sich auf einem eingegrenzten Gelände ein neuer Mountainbike-Trail schaffen.» Wichtig ist aus Sepp Breitenmosers Sicht zudem, dass die Innerrhoder und die Ausserrhoder Tourismusorganisation gemeinsame Projekte haben. «Vielleicht ergibt sich so eines Tages ein Zusammenschluss der beiden Organisationen. Doch dafür braucht es wahrscheinlich eine neue Generation an Politikern und Tourismusvertretern.»