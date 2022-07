Hitzemassnahmen in Appenzeller Alters- und Pflegeheimen

Hitzewelle Ventilatoren, Glace und gekühlte Lieblingsgetränke: Wie Appenzeller Alters- und Pflegeheime mit der Hitzewelle umgehen Betagte Menschen leiden besonders unter den Auswirkungen akuter Hitze. In den Alters- und Pflegeheimen beider Appenzeller Kantone sind kurzfristige sowie langfristige Massnahmen gefordert. Tobias Hug Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Weil ältere Menschen häufig zu wenig trinken, braucht es fixe Trinkpläne und Unterstützung durch die Pflegenden. Gaetan Bally/Keystone

Alles ächzt derzeit unter der Hitze. In den vergangenen Wochen zeigten die Thermometer in der Schweiz stets hohe Temperaturen an. Nicht alle Personen reagieren gleich darauf. Die Reaktion des Körpers hängt von der allgemeinen Konstitution sowie dem Alter ab.

Besonders für betagte und vorerkrankte Menschen sind konstant hohe Temperaturen gefährlich. Alters- und Pflegeinstitutionen beider Appenzeller Kantone sind während dieser Zeit deshalb gefordert. Es braucht besondere Massnahmen, um die heissen Tage für die Bewohnenden erträglich zu halten, wie eine Umfrage der «Appenzeller Zeitung» zeigt.

«Tagesrhythmus der Hitze anpassen»

«Grundsätzlich muss man alles einen Schritt langsamer machen und den Tagesrhythmus der Hitze anpassen», sagt Sandra Fuhrer, Pflegeleiterin im Seniorenheim Bad Säntisblick in Waldstatt. Auch kühle Tücher helfen, einen kühlen Kopf zu behalten. Diese leichte Erfrischung sei auch nach den leichten Aktivierungsübungen für die Seniorinnen und Senioren sehr beliebt.

Fuhrer sagt zudem, dass man im Hochsommer in der Mittagszeit nicht nach draussen gehen und bis Mitte Nachmittag direkten Sonnenkontakt vermeiden solle.

Lüften oder Fenster schliessen?

Die Heime im Appenzellerland lassen gemäss Umfrage die Fensterläden und Storen geschlossen, um die Wärme tagsüber draussen zu halten. Dafür lüften sie in den kühleren Morgenstunden. Steht keine Klimaanlage zur Verfügung, hilft auch ein Ventilator im Zimmer.

Jeweils in Hitzewellen taucht die Frage auf, ob die Fenster tagsüber am besten offen oder geschlossen bleiben sollen. Die Heime reagieren pragmatisch darauf. So gebe es Heimbewohner, die sich nicht gerne in geschlossenen Räumen aufhalten wollen, heisst es in einem Heim. Je nach Bedarf entscheide man, ob eine Durchlüftung angebracht sei oder nicht.

Auf eine Klimaanlage setzt bislang keine der angefragten Heime. Eine Institution teilt mit, dass sie wegen der Minergiebauweise und der integrierten Lüftung darauf verzichten könne. Ein Heim sieht den Bedarf dafür derzeit nicht, es gebe jeweils nur ein paar heisse Tage im Jahr.

Doch Perioden mit hohen Temperaturen dürften an der Tagesordnung bleiben. So traf die Weltwetterorganisation (WMO) diese Woche die ernüchternde Prognosen, dass Hitzewellen zukünftig in Europa als normal gelten werden. «Dieser negative Trend wird noch bis mindestens 2060 anhalten, unabhängig von dem Erfolg unserer Klimaschutzbemühungen», sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Dienstag in Genf.

Körpereigene Hitzeregulation

Nicht nur das Verhalten, sondern auch die richtige Ernährung ist in der Hitzeperiode für ältere Personen entscheidend. Die Heime im Appenzellerland setzen auf spezielle Trinkpläne und leichte Kost. Samantha Schiavo vom Alters- und Pflegeheim Torfnest in Oberegg sagt: «Die Pflegenden sind dafür verantwortlich, dass diese Pläne eingehalten werden. Das geht am einfachsten, wenn wir den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre Lieblingsgetränke gekühlt servieren.» Eine ähnliche Strategie setzt auch das Seniorenheim Säntisblick in Waldstatt.

Um hohen Temperaturen entgegenzuwirken, verfügt der Körper über verschiedene Regulationsmechanismen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen gerät bei Hitzebelastung besonders in Wallung. Normalerweise befinden sich ungefähr zehn Prozent des Blutes in den Hautschichten. In heisser Umgebung fliesst bis zu 80 Prozent des Bluthaushalts in die Haut, um über diese Wärme nach aussen abzugeben. Geschwollene Hände und Füsse sowie der berühmte rote Kopf sind die Folgen. Durch die Umverteilung des Blutes werden innere Organe – zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt – gemäss medizinischen Berichten weniger durchblutet. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, an heissen Tagen Leichtverdauliches zu essen.

Auch Glaces werden den Bewohnerinnen und Bewohnern der Heime im Appenzellerland vermehrt serviert, um sie abzukühlen.

