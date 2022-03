Kunstausstellung in Herisau sammelt Geld für Kriegsopfer

Hilfsaktion «Mit Kunst gegen Zerstörung»: An der Charity-Kunstausstellung im Pfarreiheim Herisau werden Spenden für die Ukraine gesammelt Um den Notleidenden des Ukraine-Krieges beizustehen, wird ab dem 1. April während eines Monats im katholischen Pfarreiheim in Herisau eine Kunstausstellung mit Bildern von regionalen Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Die Einnahmen der verkauften Kunstwerke werden vollumfänglich der Hilfsorganisation Caritas überreicht. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Vor allem Natur- und Landschaftsbilder werden im Pfarreiheim ausgestellt werden. Bild: KEYSTONE/ Alexandra Wey

Der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor im Gange, Millionen Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Bestürzung über diese Grausamkeiten ist gross, so aber auch die Solidarität. Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, werden am 1. April die Türen des Foyers des katholischen Pfarreiheims Herisau geöffnet und laden zu einer Kunstausstellung ein.

Organisator und Kurator der Ausstellung ist Jürgen Kaesler, Klinikseelsorger am PZA Herisau. Er selbst ist kunstaffin und fertigt hobbymässig eigene Malereien an. Schon früher hat er Kunstausstellungen – die für den guten Zweck ausgerichtet waren – organisiert. Vor drei Wochen sei die Idee aufgekommen, eine weitere Charity-Ausstellung in Herisau umzusetzen. Kaesler sagt:

Jürgen Kaesler, Klinikseelsorger am PZA Herisau. Bild: PD

«Es ging darum, relativ schnell eine Kunstausstellung auf die Beine zu stellen, um eine grosse Wirkung zu erzielen.»

Man wolle so zeigen, wie wichtig die Rolle der Kultur und somit auch der Kunst in solchen schwierigen Zeiten sei. Laut Kaesler ist Kultur ein wichtiger Bestandteil, um Menschen positiv zu stimmen. «Was hilft, wenn es jemandem schlecht geht? Da hilft Musik, schöne Natur, Freundschaft, gute Begegnungen und eben die Kunst», so der Klinikseelsorger. Mit freudigen Bildern, die der Betrachterin und dem Betrachter ein gutes Gefühl transportieren, möchte die Kunstausstellung etwas mehr Farbe in die momentan dunklen Zeiten bringen.

Von abstrakt bis naturgetreu

Es werden verschiedenste Kunstschaffende aus der Region ihre Werke ausstellen und zum Verkauf anbieten. Zu sehen sind Werke etwa von Künstlerin Johanna Schneider aus St. Gallen, die vor kurzem verstorben ist, oder von Gerda Greber aus Herisau. Auch Jürgen Kaesler wird als Hobbykünstler rund ein Dutzend Bilder beisteuern. Der Organisator betont:

«Ich bin sehr dankbar, dass sich die Künstlerinnen und Künstler dazu bereit erklärt haben und so Solidarität zeigen.»

Insgesamt werden zwischen 30 und 40 Bilder ausgestellt. Die Bilderserie richtet sich einheitlich nach dem Thema «Berge, Landschaft und Blumen». Sowohl naturgetreue als auch experimentelle und abstrakte Kunstwerke sollen im Foyer einen Platz finden. Laut Kaesler wollte man solche Bilder ausstellen, die ein breites Publikum und somit den Grossteil der hiesigen Bevölkerung ansprechen. Die Preise sind moderat, sie sind auf den Arbeitsaufwand und die benötigten Materialien abgestimmt. Sie würden grundsätzlich unter dem eigentlichen Marktwert liegen, sagt Kaesler.

Mit Kunst einen Beitrag zum Frieden leisten

Bei der Bevölkerung will man laut Kaesler mehr Sensibilität dafür erreichen, dass in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Umgebung viele künstlerische Talente zu finden sind und dass mit Zusammenhalt und Solidarität Hilfe geleistet werden kann. Die Botschaft «Mit Kultur gegen Zerstörung» sei zwar eingebettet in den kirchlichen Kontext, wäre aber nicht auf eine Konfession oder an die kirchliche Institution gebunden.

Zur Eröffnung der Kunstausstellung findet am 31. März um 17.30 Uhr im katholischen Pfarreiheim Herisau eine Vernissage statt. Anwesend ist ein Ensemble der Musikschule Herisau. Die Ansprache hält Jürgen Kaesler. Offiziell kann die Ausstellung ab dem 1. April bis am 6. Mai von 7 bis 19 Uhr ganztags besucht werden.

