Hier «brätelt» es sich am besten: Eine Auswahl der schönsten Feuerstellen im Appenzellerland Sommerzeit ist Grillzeit. Das Appenzellerland bietet eine Vielzahl an schönen Feuerstellen, ausgestattet mit Rost und Brennholz. Nachfolgend eine Auswahl. Alessia Pagani 10.07.2020, 05.00 Uhr

Einladend und grosszügig präsentiert sich die Feuerstelle beim Waldpark am nordwestlichen Dorfrand von Heiden. Der Name ist Programm: hohe und dicke Bäume spenden im Sommer Schatten und lassen den Besuchern viel Freiraum. Der Waldpark ist an einem Bächli gelegen und ist perfekt geeignet für Familien und grosse Gruppen. Der Waldpark bietet über 40 Sitzplätze an vier Tischen. Eine Holzhütte und die Umgebung laden zum Spielen und Entdecken ein. Die Feuerstelle verfügt auch über einen kleinen Spielplatz mit «Gigampfi». Die Feuerstellen sind über einen hindernisfreien Weg gut erreichbar. In wenigen Gehminuten Entfernung befinden sich Parkmöglichkeiten.

Die grosszügige Feuerstelle beim Waldpark in Heiden. Bild: Alessia Pagani

Die Feuerstelle liegt mitten im Wald unter schattenspendenden Bäumen und ist daher vor allem an heissen Sommertagen einen Besuch wert. Der angrenzende Klusbach bietet Möglichkeiten zum «bädälä» und planschen. Ein Tisch mit Sitzbänken lädt zum Verweilen ein. Von der Haltestelle Hinteregg ist die Feuerstelle rund einen Kilometer entfernt, Parkmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Feuerstelle befindet sich unweit des Witzwegs und ist auf einem hindernisfreien Weg gut erreichbar. In 200 Metern Entfernung ist ein WC-Häuschen installiert.

Die schattige Feuerstelle Klus in Wolfhalden. Bild: Alessia Pagani

Im Rücken der schattige Wald, vorne ein atemberaubender Ausblick: Wer von Walzenhausen her den relativ langen und steilen Aufstieg zur Feuerstelle Steigbüchel auf sich nimmt, wird mit einem wunderschönen Panorama auf das Rheintal bei Lustenau und die Vorarlberger Alpen belohnt. Die Feuerstelle ist grosszügig und bietet an zwei Holztischen mehrere Sitzmöglichkeiten. Was sie von anderen unterscheidet: Sie bietet einen gewissen Komfort, nämlich in Form eines WC-Häuschens. Die Feuerstelle ist auch ab dem Schwimmbad Ledi und der Haltestelle Hasenbrunn erreichbar.

Die Feuerstelle Steigbüchel bei Walzenhausen bietet eine herrliche Aussicht. Bild: Alessia Pagani

Hoch über dem Dorf Teufen liegt auf einer Waldlichtung der grosszügige Grillplatz bei der Fröhlichsegg. Der Ausblick auf den Alpstein ist atemberaubend. Besucher können zwischen zwei Feuerstellen auswählen. Auf der angrenzenden, flachen Wiese kann herumgetollt und gespielt werden. Es sind mehrere Sitzmöglichkeiten vorhanden. Wer sich den steilen und langen Aufstieg ab Teufen ersparen möchte, findet in 15 Gehminuten Entfernung Parkplätze.

Die Feuerstelle Fröhlichsegg oberhalb von Teufen mit Blick auf den Alpstein. Bild: Alessia Pagani

Oberhalb von Trogen, unweit des Pestalozzi-Kinderdorfs, liegt an einem Waldrand die relativ kleine Feuerstelle Nistelbüel. Für die Kinder steht eine «Gigampfi» parat, ein kleines Holzhüttchen bietet Schutz vor der Witterung. Vom Bahnhof Trogen benötigt man für den Aufstieg zur Feuerstelle etwa 40 Minuten. Wer sich den Fussmarsch ersparen möchte, findet in Richtung alte Säge Parkmöglichkeiten im Wald. Von dort führt ein Steinsträsschen, teilweise steil, durch den Wald, bis zur Feuerstelle.

Die am Waldrand oberhalb von Trogen gelegene Feuerstelle Nistelbüel. Bild: Alessia Pagani

Diverse Wanderwege führen hoch zur Feuerstelle beim Gäbrisseeli. Der direkteste Weg führt von der Klinik Gais sehr steil hinauf. Wer die Wanderung auf sich nimmt, wird mit einem herrlichen Panorama auf den Alpstein belohnt. Zwei Feuerstellen, ein Holztisch und mehrere Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. An warmen Tagen spenden die umliegenden Bäume Schatten. Der Grillplatz liegt am «Chumm und Lueg-Weg» und dem Meteo-Weg.

Die Feuerstelle Schwäbrig beim Gäbrisseeli oberhalb von Gais. Bild: Alessia Pagani

Die relativ kleine Feuerstelle im Schönauwald liegt oberhalb von Urnäsch mitten im Wald, was sie gerade an heissen Sommertagen attraktiv macht. Vier Holzbänkli laden zum Verweilen ein. Wer die Feuerstelle besuchen möchte, nimmt die Strasse Richtung Bächli/Hemberg. Vom Restaurant Schönau führt der Weg während rund fünf Minuten relativ flach durch den Wald.

Die schattige Feuerstelle im Schönauwald oberhalb von Urnäsch. Bild: Alessia Pagani

Etwas ausserhalb von Schwellbrunn, auf einem kleinen Grat, liegt diese Feuerstelle mit wunderschönem Ausblick auf den Alpstein und die umliegenden Hügel. Der Grillplatz verfügt über einen Holztisch mit Sitzgelegenheiten. Vom Dorfplatz Schwellbrunn folgt man dem Weg Richtung Waldstatt und biegt bei der Halden rechts ab. Von dort folgt man zuerst einem Strässchen bergauf, zweigt dann ab und läuft den letzten Teil über eine Wiese bis zur Feuerstelle.

Die Feuerstelle ausserhalb von Schwellbrunn mit Blick auf den Alpstein. Bild: Alessia Pagani

Etwas ausserhalb des Dorfzentrums von Herisau befindet sich am Waldrand die Feuerstelle Schochenberg. Sie bietet einen wunderschönen Blick auf das Dorf und den Alpstein. Das Besondere: Bei der Feuerstelle steht ein Tipi aus Holz mit Sitzbänken und einem grossen Holztisch. Vom Dorfzentrum führt der Weg während zirka 40 Minuten teilweise steil bergauf. Die Feuerstelle liegt am Robert-Walser-Pfad und befindet sich unweit der Ruine Rosenburg, wo eine weitere Feuerstelle zum Verweilen einlädt.

Die Feuerstelle Schochenberg in Herisau verfügt über ein Holztipi. Bild: red

Bei der Einfahrt nach Brülisau befindet sich direkt unterhalb der Brücke die Feuerstelle am Horstbach im Chlustobel. Die Feuerstelle grenzt an den Trainingstrail des Rad- und Mountainbikeclubs Appenzell und verfügt über mehrere Sitzgelegenheiten. Wer dem Naturlehrpfad durch das Chlustobel zwischen Brülisau und Weissbad weiter folgt, erreicht nach zirka 20 Minuten (15 Minuten ab Bahnhof Weissbad) eine weitere schöne Feuerstelle. Der Weg ist ideal für eine Familienwanderung.

Die am Wasser gelegene Feuerstelle Horstbach mitten in Brülisau. Bild: Alessia Pagani

Auf einer Waldlichtung, umgeben von grossen, schattenspendenden Tannen und an einem Bächli und kleinen Moor liegt die Feuerstelle Möösli. An mehreren Holztischen und auf Bänkli kann man es sich gemütlich machen. Die grosszügige Feuerstelle ist ab dem Dorfzentrum Haslen via Feuerwehrdepot in zirka 15 Minuten erreichbar.

Die Feuerstelle Möösli mit grenzt an ein Bächli und Moor. Bild: appenzell.ch

Wenige Gehminuten von der Bergstation entfernt, oberhalb von Brülisau, liegt auf einem Grat die Feuerstelle Alp Sigel. Die Feuerstelle eignet sich wegen der schönen Sonnenuntergänge besonders für Romantiker oder Familien mit grösseren Kindern. Am herrlichen Ausblick bis weit ins Land können sich allerdings alle Wanderer erfreuen. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Wer nicht mehr mit der Bahn zurückfahren will, kann den Weg über das Plattenbödeli zurück nach Brülisau wählen.

Die Feuerstelle der Alp Sigel mit herrlicher Aussicht. Bild: apenzell.ch